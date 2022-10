No tengas miedo de mezclar estampados: las claves para acertar con el maximalismo

Es hora de aceptarlo. A veces, más es más. En la moda también. Si esta idea te llama la atención, pero no sabes por donde empezar, te presentamos el concepto de maximalismo, el arte de combinar texturas, estampados, colores, y accesorios en un único look. Puede que no sea para todo el mundo, pero para aquellas que buscan un poco de riesgo es el estilo perfecto.

El mejor consejo para triunfar con este concepto es, sin duda, que le hagas caso a tu instinto. Sentirte cómoda contigo misma es la receta básica, no te pongas algo que no te gusta como luce. Camina siempre con firmeza y desenvoltura y todo lo que elijas triunfará.

Los colores brillantes tienen una importancia especial: mientras que en el minimalismo los tonos neutros son los reyes, en el maximalismo, ocurre todo lo contrario. También ocurre con las texturas, las formas y los estampados, herramientas perfectas para transmitir un mensaje diferente.

Una de las claves para combinar varios estampados es la de encontrar un elemento común. Puede ser que mezcles dos estampados iguales en estilos diferentes, como dos tejidos de topos en diferentes tamaños. Como mínimo, debe haber un color común. No importa el que sea. Y, si no es exactamente el mismo, al menos que se encuentre dentro de la misma gama de tonalidades.

Otra de las reglas claves es que, cuando de accesorios se trate, debemos mantenerlo simple. Ya tenemos nuestras piezas 'statement', ahora debemos combinarlas con otras más discretas, evitar la saturación.

Un look en el que inspirarte

Si quieres introducir los estampados en tu estilo y, no hay nada como echar un ojo al 'street style' e inspirarte con los looks de las 'it girls' de cada capital de la moda. Este 'outfit' en específico lo hemos visto en las calles parisinas, y es el ejemplo perfecto de cómo combinar estampados para un look llamativo y atrevido. Si te gusta este estilismo tanto como a nosotras, puedes recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas favoritas.

Consigue el look del 'street style' de París IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Falda estampada de Cortefiel por 27,99 € (Ref. 5724556)

Camiseta de AC/DC de Abercrombie por 36.99 € (Ref. 509028/123-3410-3116-950)

Botas 'animal print' de Up2Step por 84,46 €

Cazadora de cuero de Zara por 39,95 € (Ref. 3046/029)

Gafas de sol mó por 39 € (Ref. MIKONOS SUN)

Collar de perlas de Le Petite Marie por 13,40 €

Colgante con medalla de Brownie por 19,90 € (Ref. W23-0272-010-010)

