Las tendencias de belleza más extrañas que nos ha dejado la Semana de la Alta Costura de París (y nos encantan)

Maison Margiela será la encargada de cerrar hoy a las 19:00 horas una de las Semanas de la Alta Costura más excéntricas en cuanto a belleza, subiendo a la pasarela peinados y maquillajes extremadamente atrevidos que lejos de acompañar a los looks, tomaban el protagonismo.

Durante estas cuatro jornadas, hemos sido testigos de como la 'Haute Couture' también lo podemos llevar en el rostro o en el pelo, y lo mejor de todo es que no tenemos que gastarnos una millonada para lucirlo. Si te atreves a llevarlas, estas son las tendencias 'beauty' más escandalosas que hemos visto sobre la pasarela parisina.

1. Pedrería por todas partes

Desfile de Jean Paul Gaultier HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Durante el desfile de Jean Paul Gaultier, Simone Rocha cambió los pinceles por el pegamento y el maquillaje por la pedrería, adornando los labios, las cejas y los ojos con apliques brillantes de distintos colores. Aunque los vimos solo destacando una única parte del rostro, una de las modelos salió con el look completo.

2. Moño de bailarina

Desfile de Viktor&Rolf HC SS24 Spotlight.launchmetrics

A los recogidos hiperpulidos que hemos estado viendo esta última temporada los vamos a añadir un lazo gracias a la tendencia 'coquette' que ha estado muy presente durante toda la Semana de la Alta Costura. La tendencia del ballet va a inundar nuestro armario, pero también nuestra belleza.

3. Besada por el sol

Desfile de Yanina Couture HC SS24 Spotlight.launchmetrics

En cuanto al colorete, vamos a dejar el efecto 'lifting' para pasarnos al 'sun kissed', una técnica de maquillaje que emula la piel quemada por el sol en las mejillas y la nariz, dando un aspecto muy juvenil.

4. Pestañas cruzadas

Miss Sohee HC SS24 Spotlight.launchmetrics

La naturalidad de la que presumía Kylie Jenner en el desfile de Jean Paul Gaultier se desvanece con pestañas postizas que, lejos de mimetizarse con las nuestras, se notan que son falsas. La alta Costura propone estas que se colocan en el tercio exterior del ojo y tienen un diseño cruzado, dando un aspecto muy dulce a la mirada.

5. Pelo sucio

Zuhair Murad HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Sí, has leído bien. Si ahora nos hacemos los moños superpulidos de la tenencia 'clean girl' para disimular el pelo sucio, la temporada que viene daremos paso a la 'dirty girl', en el que no nos importará disimular que tenemos que lavarnos el pelo. Eso sí, lo llevaremos recogido, aunque no será repeinado: un moño de 5 segundos con sus bultos y todo.

6. 'Cry, cry, cry'

Yuima Nakazato HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Ya no te importará que se te corra la máscara de pestañas cuando llores por tu ex. Desde que lo pusieran de moda los 'influencers', las lágrimas están de moda. Las llevaremos en nuestro maquillaje, ya sea con pedrería y con adornos tan llamativos como los que Yuima Nakazato presentó sobre la pasarela.

7. Inspirado en los años 20

Armani Prive HC SS24 Spotlight.launchmetrics

El cine en blanco y negro obligó a las actrices a llevar colores muy potentes en su maquillaje para que se notara cierto contraste a través de una pantalla que emitía en monocolor. El azul en los ojos y el rojo en los labios tan usado en aquella época, se adentra en los años 20 del siglo XXI.

8. 'Glam rock'

Julien Fournie HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Los looks 'vampy' y roqueros de los 80 regresan con pieles muy pálidas, ahumado negro y labios rojos, donde siempre el más es más. Para darle un toque más moderno y glamuroso, le añadiremos unos apliques de brillantes con formas, como este de un rayo.

9. Una mirada alada

Alexis Mabille HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Alexis Mabille incluyó en su desfile de Alta Costura de París unas pestañas postizas que, en realidad, eran plumas. Una opción muy arriesgada (y algo incómoda) que desde luego no pasó desapercibida. ¿Lo acabaremos viendo en el 'street style'?

10. Flores naturales

Giambattista Valli HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Vale que no vamos a llevar tantas rosas en el pelo como nos propone Giambattista Valli, pero es una opción que, de primeras, parece interesante. Llevar una flor natural siempre es sofisticado y elegante, además que nos hará oler 'como una rosa'.

11. Moño trenzado 'messy'

Dior HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Aunque los moños de bailarina digan lo contrario, los recogidos perfectos ya no están de moda. Otra firma que lo asegura es Dior, que nos presenta un peinado de trenzas asegurado con horquillas y adornado con un lazo, donde el pulido destaca por su ausencia.

