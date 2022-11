Días que amanecen nublados y acaban con el café de después de comer en una terraza al sol, jornadas en las que salimos de casa con el abrigo puesto y volvemos a ella con él en la mano y tormentas de 15 minutos que nos dejan calados. ¿Te suena? El maravilloso (e inestable) otoño ya está aquí. Lo has notado en tu armario y, también, en tu pelo que se debilita más en esta época del año. Nos guste más o menos, no nos queda más remedio que afrontar esta estación en la que también podemos toparnos con la lluvia. ¡Y ahí no hay ánimo que se levante!

Pero, ¿por qué los días de tormenta nos ponen de mal humor? Está claro que, si la viéramos caer desde el sofá de una casa en la montaña con la chimenea encendida, no nos importaría tanto. Claro que, si toca salir de casa para ir corriendo a la oficina y al resto de quehaceres, ya nos hace menos gracia. Sin embargo, podemos afrontar la jornada con ánimo... más si contamos con los accesorios adecuados para que la lluvia no solo no sea un problema, sino que además nos apetezca que haya días grises. La sección rainy de El Corte Inglés nos ha encantado. Paraguas, botas y hasta bolsos elaborados con nylon para resistir a todas las tormentas que traiga el día. ¿Quieres descubrir todas las prendas bonitas de la colección?

Tres complementos para días de lluvia

Los bucket hat más trendy. Respecto al color, tú decides qué combina mejor con tu fondo de armario; pero, si hablamos de esta forma, los sombreros de lluvia serán bucket o no serán. Nosotras, escogemos este tipo patchwork en verde, rosa y beige y, por supuesto, de tejido acolchado. ¿No te encanta?

El sombre de lluvia de Barts. El Corte Inglés

Los cuellos, ¡que sean impermeables, por favor! A todas nos ha pasado aquello que abrigarnos con una buena bufanda y que esta acabe empapada por la lluvia consiguiendo el efecto contrario al buscado. Pues, ¡que no te pase más! Los cuellos que están de moda son impermeables y reversibles para sacarles el máximo partido, como este de LT.

Cuello beige de LT. El Corte Inglés

Las botas de agua, llueva o no llueva. A todas nos vienen nombres a la cabeza de marcas de katiuskas que se han popularizado hasta convertirse en tendencia perenne. Combinan con todo, le dan un toque naíf a cualquier look y están a prueba de imprevistos temporales típicos del invierno. ¿Qué opinas de estas de Lemon Jelly con la suela transparente?

Las botas de agua de Lemon Jelly. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.