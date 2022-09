El trío mágico de Freshly para reparar nuestro cabello y ponerlo a punto para el otoño: así es la rutina capilar que ya deberías seguir

El verano, además de dejar huella en nuestros recuerdos, también lo ha hecho (y no para bien) en nuestro cabello. La sal, el cloro, la arena y el sol son enemigos de lucir pelazo, puesto que lo resecan y lo debilitan. Por ello, en nuestro neceser estival no pueden faltar un tratamiento protector para la melena, incluso hay algunos que activan y multiplican sus propiedades con el sol cuando estamos en la playa o en la piscina, por lo que no tenemos ninguna excusa para descuidarlo durante esta temporada. Aun así, es inevitable que se acaben notando los efectos de esta exposición prolongada a factores a los que nuestro cabello no está acostumbrado

Por ello, debemos apostar por un tratamiento reparador que nos ayude a devolverle la vitalidad y, también, a prepararlo para el otoño, una de las peores estaciones para el pelo puesto que tiende a aumentar su caída. Los seguidores de Olaplex ya conocerán la rutina completa para lograrlo, igual que los defensores del método curly. Además de aplicar estos conocimientos ya comprobados, hemos querido buscar más rutinas que nos ayuden a lucir la mejor versión de nuestra melena. ¡Y la hemos encontrado en Freshly Cosmetics! La firma de cosmética natural, aunque dispone de un catálogo de productos capilares más amplio, se ha pronunciado en sus redes sociales y ha mostrado su trío mágico de productos para recuperar la salud del cabello.

Cómo aplicar esta rutina capilar

Estos productos capilares de Freshly Cosmetics se pueden (¡y casi deben!) combinarse para poder lucir pelazo. Eso sí, para conseguir los mejores resultados hay que seguir un orden en la aplicación de los productos. Empezaremos por el espray Hair Radiance cuando tengamos el pelo húmedo. Gracias a ello el cabello se hidrata y permite que lo desenredemos más rápido y sin dañarlo. Después, se aplica el aceite Radiant Curls de medios a puntas para que su fórmula natural potencie la elasticidad del cabello (evitando así la fragilidad) y se definan los rizos, al tiempo que el pelo quede sedoso, con brillo, nutrido y reparado. Por último, el momento de aplicar el sérum Hair Growth en el cuero cabelludo es en nuestra rutina nocturna para que sea durante las horas de descanso cuando se activen sus propiedades para aumentar la densidad y el volumen.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.