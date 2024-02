Los looks que no se vieron en los Goya 2024: las 'influencers' también impactaron en la fiesta del cine español

La 38ª edición de los premios Goya, celebrados el pasado sábado en Valladolid, importantes personalidades del cine español brillaron con sus estilismos en la alfombra roja. Desde el Chanel de fresas de Penélope Cruz, pasando por las transparencias de Loles León, hasta el homenaje a España de Anna Castillo. Sin embargo, las políticas también sorprendieron con sus elecciones estilísticas, especialmente Yolanda Díaz, que se coronó como una de las mejor vestidas de la noche, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que llevó un óleo sobre su vestido.

Sin embargo, fuera de la 'red carpet' de los Goya 2024 también se respiraba elegancia y 'glamour'. A la fiesta del cine español no faltaron algunas de las 'influencers' más reconocidas del país, quienes lucieron sus mejores looks, a pesar de que no los viéramos en el 'photocall'. Repasamos los más espectaculares de las creadoras de contenido que más triunfan.

Marta Lozano

La 'influencer' y empresaria valenciana, que cuenta con un millón de seguidores en Instagram, se convirtió en el centro de todas las miradas a su llegada a los Goya 2024.

Para la ocasión lució un estilismo de lo más inspirador para futuras mamás, ya que la creadora de contenido está esperando su primer hijo junto a Lorenzo Remohí. Marta llevó un vestido firmado por uno de sus diseñadores de confianza, Juan Vidal. Se trata de una pieza hecha a medida para la recta final de su embarazo, del que además presumió dejando su tripita al aire.

Se trata de un diseño largo de color negro con cola y aberturas bajo el pecho y en la barriga. La abertura central, adornada con pedrería, cuenta con un lazo XL que aporta originalidad al 'outfit'. Lo combinó con unos zapatos de Hispanitas, la firma oficial de los Goya, de tacón de 8 centímetros y una flor en el empeine, y dio el toque final con unas impresionantes joyas 'vintage' de Sardinero.

Teresa Andrés

La valenciana, con 738.000 'followers' en Instagram, es una de las 'influencers' del momento. Al igual que su fiel amiga Marta Lozano, Teresa Andrés fue otra de las más observadas en Valladolid.

La creadora de contenido y emprendedora, que espera su primer hijo junto a Ignacio Ayllón, también presumió de embarazo dejando su tripita al descubierto con un 'dos piezas' negro de Cavalli. El look, formado por sujetador y top de encaje, así como por una falda larga a juego, lo combinó con unas sandalias de Hispanitas, con flor 3D bicolor, y un choker de diamantes con pendientes a juego de Joyas Antiguas Sardinero.

Como 'beauty look', llevó su larga melena rubia recogida en un moño pulido y un maquillaje de efecto 'glow' con ojos enmarcados en negro y labios perfilados.

Rocío Camacho

La 'influencer' especializada en moda y belleza, con 917.000 seguidores en Instagram, Rocío Camacho, apostó una tonalidad que marcará tendencia la próxima primavera, el azul celeste. Concretamente, llevó un vestido de escote de palabra de honor con forma de corazón, cuerpo corsetero, falda con frunces larga y manga 'efecto guante' muy original, firmado por Adorie.

El estilismo lo completó con un 'clutch' de Kurt Geiger y joyas de Chocron Joyeros. Respecto al 'beauty look', llevó un recogido espectacular de L'Oréal Pro y un maquillaje en tonos tierra de Mac Cosmetics.

Meri Lozano

La modelo e 'influencer', hermana de Marta Lozano, es toda una referencia para la generación Z. Acumula 139.000 seguidores en Instagram y ya ha desfilado para diferentes firmas españolas.

Para asistir a los Goya 2024, Meri, que llegó junto a Marta Lozano y Teresa Andrés, también apostó por el color negro, aunque en su caso lució un vestido-túnica impresionante de Balenciaga, de cuello alto y manga larga, que llevó con unas sandalias de Hispanitas plateadas y joyas a juego de Sardinero.

Sandra Garal

La arquitecta e 'influencer' tampoco quiso perderse la fiesta del cine español y, en su caso, también confió en el negro con un 'dos piezas' de top corsetero de manga larga y falda ajustada con cola XL bordada de flores a tono de Isaac Castelo. Este diseño lo llevó con joyas de Bulgari.

A modo de 'beauty look', optó por un 'make-up' muy natural de Guerlain y un moño alto obra de L'Oréal Pro.

