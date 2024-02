Alfombra roja de los premios Goya 2024: los mejores y peores looks de la gala

La ceremonia de los Goya celebra su edición número 38 en España. En esta ocasión la gala se ha trasladado a Valladolid y tiene como maestros de ceremonia a Ana Belén y 'Los Javis'.

En total se entregan 28 premios a los que optan a ellos un total de 201 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023; son 36 títulos más que en la edición anterior. También participan 10 cintas europeos y 16 largometrajes iberoamericanos escogidos por las Academias de sus respectivos países.

Antes de que empiece la gala el verdadero escaparate es la alfombra roja, donde se compite por ser la mejor vestida o por llevar el look más rompedor u original.

Actores, actrices, directoras, guionistas... 'influencers' y 'celebrities' en general se emplean a fondo por aparecer radiantes en el photocall previo a la gala, y no es para menos, todos los ojos se posan en ellos.

Según van desfilando por la alfombra roja analizamos los looks más acertados y los que, a nuestro juicio (que puede no ser el tuyo) han patinado. Sabemos que la cosa no es fácil pero seguro que en cada edición los estilismos serán mejores que en la anterior. ¡Empezamos!

OK. Natalia Sánchez

La que fue una de las adolescentes de 'Los Serrano' no se ha querido perder la fiesta junto a su pareja, Marc Clotet. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

La actriz ha acudido con su pareja, Marc Cloclet, y ha lucido un vestido impresionante largo de color rojo con cuello alto y flor 3D.

OK. Cristina Castaño

La actriz ha escogido un vestido verde en contraste con su característico pelo para celebrar la noche del cine español. Cesar Manso/Getty Images

La actriz ha apostado por el color verde esmeralda con un vestido con capa, que es una de las tendencias de esta 'red carpet' y transparencias firmado por Zuhair Murad. Lo ha combinado con unas sandalias de René Caovilla y bolso Loubutin a tono.

OK. Blanca Romero

La actriz, que pronto estrenará la película 'La abadesa', ha aparecido con un vestido a juego con la alfombra. Carlos Alvarez/Getty Images

Blanca Romero ha impactado con un vestido satinado de color rojo con volúmenes de Isabel Sanchís, que ha llevado con su melena recogida en un moño pulido muy elegante.

OK. Sara Sálamo

Sara Sálamo Getty Images

Sara Sálamo ha lucido un vestido de corte princesa de color amarillo y escote de palabra de honor de Pedro del Hierro. Lo ha combinado Converse y un maquillaje en tonos tierra muy favorecedor.

KO. Carla Pereira

Carla Pereira Getty Images

Uno de los looks más impactantes es el de Carla Pereira, que ha llevado un total look de red con mini top y falda con volantes, con la que deja ver su ropa interior a tono. Y, a modo de accesorios un muñeco, lentillas blancas y 'make-up' fantasía.

OK. Macarena Gómez

De un negro muy elegante se ha presentado Gómez para unirse a la celebraciónn del cine español. Carlos Álvarez/Getty Images

La actriz ha apostado por el color que nunca falla: el negro. Su elección ha sido un vestido largo con transparencias en el cuerpo y las mangas que simulan 'cut-outs' y zapatos a juego.

OK. Valeria Castro

Valeria Castro en los Goya 2024 Getty Images

OK. Hiba Abouk

Hiba Abouk en los Goya 2024 Juan Naharro

OK. Manuela Vellés

Manuela Vellés en los Goya 2024 Getty Images

OK. Martina Cariddi

Del instituto Las encinas a la alfombra roja de los Goya, la actriz de 'Élite' no ha querido perderse el evento. Carlos Álvarez / Getty Images

Martina Cariddi, fiel a su estilo, ha llevado un vestido muy atrevido. Ha llevado un diseño de encaje transparente, con el que deja ver su silueta.

OK. Clara Segura

La película 'Creatura' se ha alzado con más de una nominación, entre ellas la de Segura a mejor actriz de reparto. Carlos Álvarez/Getty Images

Un vestido largo negro de manga asimétrica de Rubén Hernández Costura ha sido la elección de la nominada a 'Mejor actriz'. Ha completado su look con joyas Messika, y zapatos y complementos de Magrit.

OK. Ana Belén

Ana Belén en los Goya 2024 Getty Images

En la alfombra roja, Ana Belén era una de las más esperadas. La cantante, junto a Los Javis, presentará la gala. Para la 'red carpet' ha lucido un vestido 'custom made' de Redondo Brand en color azul satinado con joyas de Damiani y zapatos de Lodi.

OK. Cristina Brondo

La actriz tampoco ha querido perderse esta celebración y ha aparecido con un vestido a juego con la alfombra rosa. Carlos Alvarez/Getty Images

Artículo en elaboración...

