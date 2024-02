Loles León impacta, a sus 73 años, con un vestido transparente contra la trata de mujeres en los Goya 2024

Por la alfombra roja de la 38º edición de los premios Goya 2024 han desfilado looks impresionantes. El color rojo o negro, los escotes de palabra de honor y los diseños capa han tomado protagonismo en la fiesta del cine español, pero las transparencias tampoco han faltado en esta 'red carpet'. Cayetana Guillén-Cuervo, Martina Cariddi o la mismísima Loles León se han atrevido a llevar vestidos de 'efecto desnudo' con los que han demostrado máxima seguridad en sí mismas.

Las transparencias han marcado tendencia en los eventos y alfombras rojas durante todo 2023, y estos Goya 2024 nos han confirmado que seguirán triunfando durante todo el nuevo año. Una de las mujeres más atrevidas de esta edición de los premios ha sido Loles León, quien a sus 73 años de edad se ha atrevido a llevar un vestido totalmente transparente con el que, además, ha lanzado un potente mensaje social.

El vestido transparente con mensaje social de Loles León

La actriz, que entrega premio estos Goya 2024 junto a Fernando Tejero, ha triunfado con un vestido transparente de color verde con detalles metalizados a tono y en dorado bordados por todo el cuerpo. Con esta pieza, la actriz ha presumido de silueta dejando entrever su cuerpo sin sujetador.

Sin embargo, lo más importante de este look no solo es que Loles León haya dado toda una lección de estilo al demostrar que la moda no entiende de edades y al demostrar seguridad en sí misma, sino que se trata de una pieza de Manuel Fernández que ha sido confeccionada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que tiene el objetivo de luchar contra la trata de mujeres y protegerlas de la violencia y explotación sexual.

Loles León ha llevado este vestido con sandalias doradas de plataforma y bolso verde. Mientras que, como 'beauty look', ha llevado su melena lisa y suelta y un maquillaje muy natural.

Loles León no es la única que ha lucido una pieza confeccionada por la APRAMP, ya que la mismísima reina Letizia también lució una chaqueta de la asociación en la visita que hizo el pasado mes de enero.

