La reina Letizia se suma a una de las grandes tendencias del verano con un traje blanco de inspiración setentera infalible

La 32ª Cumbre de la OTAN se ha inaugurado oficialmente y, por tanto, la agenda real se ha llenado de eventos importantes donde tanto Felipe VI como Letizia serán los principales embajadores de nuestro país, recibiendo a las delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno asistentes a esta cumbre.

Mientras que el rey es el encargado de recibir a los principales mandatarios, el cometido de nuestra reina es acoger a los acompañantes y mostrarles tanto la cultura de España como alguna de las labores humanitarias que se llevan a cabo.

Si ayer acudió con Jill Biden a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, hoy Letizia ha acompañado a la primera dama de Estados Unidos a visitar el Centro de Atención, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos en la localidad de Pozuelo de Alarcón.

Para la ocasión, la reina Letizia ha querido mostrarse lo más seria posible ante un tema tan delicado como la guerra de Ucrania, llevando uno de sus trajes favoritos, con el que es imposible fallar.

La reina Letizia con Jill Biden, primera dama de EEUU GTRES

De un color blanco impecable, este traje de Carolina Herrera es un básico en su armario. Lo estrenó en el 2018, durante un acto de presentación del 'Diccionario Biográfico Electrónico (DBE)' de la Real Academia de la Historia, aunque lo volvimos a ver un año después.

Con una pandemia de por medio, Letizia ha vuelto a lucirlo en el momento perfecto, y es que absolutamente todo de este look es tendencia, comenzando por el monocolor blanco.

Tal y como sentenciaron las pasarelas, el blanco es el tono del verano y lo llevaremos tanto en 'total looks' como en bloques de color. Además de realzar el bronceado, ayuda a ahuyentar el calor y se ha convertido en uno de los más elegantes.

Por otro lado, el corte de campana del pantalón sigue la estética setentera que nos lleva conquistando desde hace un par de temporadas y se niega a abandonarnos. Aunque el traje nos ha conquistado, no podemos perderle la pista a la blusa nude perlada ni a los zapatos de tacón cuadrado y grueso que lleva, que se han convertido en la guinda del conjunto.

La reina Letizia con un look 'beauty' tendencia GTRES

No podemos olvidarnos de su look de belleza, que ha sido pensado al detalle. Letizia continúa con las tendencias y las aplica a su maquillaje con un look totalmente fresco, luminoso y bronceado, mientras que su peinado, con una coleta tirante de "efecto lifting", es el más popular entre las 'influencers' de TikTok e Instagram. ¿Será que la reina se ha sumado a la estética 'clean girl'?

En cuanto a las joyas, no hace falta que mencionemos a su anillo favorito de Karem Hallam. En los pendientes no suele tener predilección por ningún par en particular y hoy se ha decantado por unos colgantes plateados.

Aunque este look nos ha encantado, estamos pendientes del vestido que llevará esta noche en la cena de gala con las delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre de la OTAN. ¿Nos sorprenderá con un estreno de diseñador o repetirá con alguno de sus mayores éxitos?

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.