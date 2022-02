La era digital ha traído numerosas ventajas, como es el caso de la instantaneidad a la hora de relacionarnos con aquellos que nos interesan o la posibilidad de conocer a personas de cualquier rincón del mundo. En este aspecto, las redes sociales juegan un papel fundamental y, a día de hoy, se han convertido en herramientas imprescindibles para nuestro día a día pero, ¿es oro todo lo que reluce? La respuesta es NO. La anonimidad de los usuarios de los perfiles 'online' han facilitado que una mayor expansión de mensajes de odio que, probablemente, en la vida real (y en el "cara a cara") no serían tan habituales, o al menos eso queremos pensar... El último en sufrir a estos usuarios, más conocidos como 'haters', ha sido Eduardo Casanova a raíz de su 'look' de la alfombra roja de los Premios Goya 2022.

Eduardo Casanova, de Mans. GTRES

Un 'look' original y duramente criticado

El actor, guionista y director español que este año estrena La piedad, junto a Ángela Molina, Ana Polvorosa y Macarena Gómez, lució un traje inspirado en su último trabajo y, una vez más, volvió a convertirse en uno de los más llamativos (y con más personalidad) de la alfombra roja de los Goya.

Para esta noche tan especial para el cine español, Eduardo Casanova lució un traje maravilloso negro con escote de palabra de honor, dos lazos XXL en color rosa en la parte delantera que se entrelazan alrededor del brazo, así como una cola a juego con el pelo.

Se trata de una pieza hecha a medida para el actor por la firma española MANS, del joven diseñador Jaime Álvarez. En la creación destaca el rosa como elementos protagonista, color con el que Eduardo Casanova se siente 100% identificado, tal y como ha demostrado en sus otras obras cinematográficas como Pieles, para la que confesó que para él este tono significaba "volver a la vida" tras una etapa difícil y oscura.

Sin embargo, este bonito significado de la pieza no ha sido interpretado de la misma manera por todos, pues Eduardo Casanova ha sufrido acoso por una usuaria de Instagram tras su aparición en la alfombra roja con este 'look 'de MANS: "Los Goya son siempre una noche especial casi nunca exenta de polémica. Y yo lo comprendo. Siempre hay comentarios de todo tipo sobre todo por tu forma de vestir, los buenos (¡que este año han sido muchos!) y los malos, los cuales respeto profundamente porque para gustos, colores", declaraba a través de sus Stories el actor. "Pero entre todos esos comentarios y aunque yo nunca me suelo pronunciar NO VOY A CONSENTIR MENSAJES DE PROFUNDO ODIO COMO EL SIGUIENTE", continuaba.

Seguidamente, se puede ver un pantallazo de los mensajes de esta internauta contra Eduardo Casanova. "Hdp", "Devuelve el dinero que perdiste en tu mierda de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso, vividor". Unos comentarios homófobos y serófobos que el actor ha denunciado a la Policía Nacional y que, tal y como explica en su perfil de Instagram, son injustificables.

'Stories' de Eduardo Casanova. INSTAGRAM

La reacción del propio diseñador del traje

La moda es arte, por mucho que haya gente que todavía no lo entienda. Jaime Álvarez, el creador de la pieza que Eduardo Casanova lució la noche del pasado sábado 12 de febrero defiende "a capa y espada" su trabajo.

"Con este diseño y con las personas que nos permiten soñar con la moda, damos rienda suelta a nuestra imaginación y no pretendemos gustar o dejar de gustar, no es nuestro objetivo, si no estar satisfechos con el resultado final y con el mensaje (parece que muchos no sabe leer más allá, qué vamos a hacer...) y os aseguro que lo estamos", explicaba.

"Nos divertimos con cada paso, con el proceso de crear un look apasionante entre todos y con las pruebas, siempre fallidas pero con un objetivo en común. Gracias Eduardo Casanova y David Rivas por dejar que me vuelva loco", finalizaba.

La reacción de Jaime Álvarez por los comentarios de odio del traje de Eduardo Casanova en los Goya 2022 Instagram / @alvarezperezdemans

Son muchos los 'celebrities' y personajes públicos los que, día a día, tienen que soportar comentarios de odio en sus redes sociales. Recientemente fue Chanel Terrero, ganadora de Benidorm Fest, quien tuvo que enfrentarse a duras críticas por su victoria; y tampoco podemos olvidarnos de los insultos y comentarios que recibió la mismísima Verónica Forqué cuando anunció que necesitaba "parar" por su salud mental antes de fallecer. Y es que, efectivamente, enfrentarse a este tipo de comentarios no es nada fácil. Sin embargo, denunciarlos y frenarlos resulta fundamental para acabar con ellos.