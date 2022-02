El odio en redes sociales es una triste (y dura) realidad. Y especialmente aquellas personas expuestas al público lo sufren de manera habitual. La gala de los Goya es una de las citas más especiales del año para el cine español pero como el propio Eduardo Casanova reconoce en su Instagram "casi nunca exenta de polémica". Este 2022 ha sido el director de Pieles sobre quien han caído los injustos ataques de los 'haters' en redes sociales. Hablamos con Jaime Álvarez, diseñador del traje de Eduardo para los Goya, con el fin de descubrir el significado de su trabajo y destacar la importancia de frenar el acoso.

Como todo trabajo creativo, este traje que Eduardo Casanova lució en los Premios Goya 2022, celebrados el pasado sábado 12 de febrero, ha sido una alianza más entre el actor y el diseñador español Jaime Álvarez, de la firma MANS.

Un traje "de película" hecho a medida

Un traje negro con escote de palabra de honor, decorado con maxi lazos rosas en la parte trasera y entrelazados en la delantera, fue la espectacular pieza con la que Eduardo Casanova quiso sentirse cómodo sobre la 'red carpet' de una de las citas más importantes del cine de nuestro país. Para la ocasión, una vez más, confío en la creatividad de Jaime Álvarez, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones, quien nos confiesa que la idea del vestido surgió a raíz de la próxima película del director, La Piedad, que "tiene un fuerte mensaje estético donde los colores protagonistas son el negro y el rosa", nos cuenta el diseñador.

"Cuando me comentó que si podía vestirle pensé que lo más lógico era seguir ese hilo conductor de la película y así dar algunas pistas. También con el rosa queríamos mostrar al Eduardo de siempre, al fuerte tras una época un poco oscura. Tras decidir los colores, le hice un boceto y fuimos a por ello, fue muy rápido", confiesa Jaime Álvarez.

Para la creación, tal y como nos cuenta el diseñador de la firma MANS, cogió influencias de los diseños que creaba en sus inicios Yves Saint Laurent y Thierry Mugler, recientemente fallecido, por lo que decidió también incluir ese pequeño homenaje.

Murió Thierry Mugler. @manfredthierrymugler

Los comentarios de odio hacia Eduardo Casanova y su look para los Goya 2022

Eduardo Casanova no ha podido contener su indignación al recibir comentarios de odio a través de redes sociales. Un comportamiento que, por desgracia, se convierte en algo habitual entre los perfiles anónimos de la red, tal y como hemos podido ver en otros casos como el de Verónica Forqué o Chanel Terrero. Esta vez le ha tocado al actor sufrir mensajes homófobos y serófobos como "Hdp" o "Devuelve el dinero que perdiste en tu mierda de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso, vividor". Algo que tanto a Eduardo como al diseñador del maravilloso traje (si me permitís la licencia) les ha dolido, y mucho.

"Aunque intento pasar, esta vez me ha dado mucha rabia e impotencia. Como siempre digo, en España la gente no tiene cultura de moda y no entiende las referencias e inspiraciones. Ante eso, puedes hacer un look 10 pero nunca te van a comprender", nos cuenta.

"Entiendo que pueda no gustar, es un diseño difícil pero no por ello hay que pasar la línea del insulto y del acoso", añade. La facilidad de esconderse tras un perfil anónimo es, sin duda, una de las principales razones por la que los haters siguen acosando.

"Para mí la libertad de expresión se termina cuando se agrede y se pone en peligro la salud de la otra persona y ya me gustaría ver a esas personas que critican haciendo un trabajo así y con tanta pasión como la que ponemos nosotros y los demás creativos en sus trabajos", finaliza.

Carácter y personalidad sobre la alfombra roja

Este diseño simboliza la vuelta de Eduardo Casanova a su mundo: al cine. "Estoy muy agradecido porque me dejó volverme loco con el diseño, cosa que pasa muy pocas veces", confiesa el diseñador a 20 Minutos.

La moda es arte y expresión y, por ello, y tal y como Jaime declaró en sus redes sociales durante el día de ayer, su objetivo no es gustar o no gustar sino "divertirnos y disfrutar con el proceso y, sobre todo, estar satisfechos con el resultado final que te aseguro que lo estamos. No queríamos pasar desapercibidos y creo que lo hemos conseguido…", añade.