Aunque el look que escoge para las Campanadas suele ser el más comentado, no hay prenda que luzca Cristina Pedroche que pase inadvertida para las redes sociales. La colaboradora de Zapeando, que se encuentra de vacaciones en Dubái con su pareja, Dabiz Muñoz, se ha adelantado al verano luciendo varios bikinis con los que se anima a enseñar su tripita de embarazada. La que será la próxima presentadora de Password, en Antena 3, ha mostrado un diseño minimalista de Goi que ya estrenó el año pasado, pero también otro que nos confirma que el barbiecore volverá a ser tendencia este año.

Se trata de un bikini fucsia, también mini, que nos recuerda a esa estética Barbie que tanto nos gusta para nuestro vestidor. Esta gama de rosas como colores predominantes y los tonos neón (que ya hemos visto en los bolsos más trendy) son la máxima expresión de esta tendencia que promete volver fuerte este año. El verano pasado ya se viralizó con las primeras imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken en el live action de la popular muñeca que se estrenará el próximo mes de julio. Y, ahora, Cristina Pedroche es la encargada de volver a confirmar un estilo que triunfa.

Aunque todavía quedan unas semanas para descubrir si las colecciones swimwear de este año incluyen propuestas barbiecore en su catálogo, no tenemos por qué restringir este estilo a la ropa de baño. Menos si encontramos prendas, desde abrigos hasta zapatos, dignas de convertir nuestro vestidor en el de la popular muñeca de Mattel. Lo único que debemos tener en cuenta es que nunca será suficiente rosa y que, cuanto más protagonismo se lleve la prenda... ¡mejor! ¿No te parece un color que, además, es perfecto para combinar con alguna de las prendas básicas que todas deberíamos tener en el armario?

Las mejores propuestas 'barbiecore'

Fucsia y de pelito, ¿puede haber algo más barbiecore? El cárdigan Kaly, a la venta en High Spirits, ya es una prenda imprescindible en nuestro armario por su corte cropped, su escote en uve con botones y sus detalles en canalé.

Este cárdigan tiene corte 'cropped'. Imágenes cortesía de Springfield

Irresistibles: no encontramos otra palabra para definir estas sandalias de tacón rosas y con plumas que hemos encontrado en Bershka. No podemos llevarlas a diario, pero son un must que elevará cualquier look desenfadado en uno infalible.

Estas sandalias robarán todo el protagonismo del 'look'. Imágenes cortesía de Bershka

El rosa fucsia hasta en la ropa interior nos encanta. Sirva de ejemplo este conjunto de sujetador y tanga de Women’Secret con tejido de satén para darle ese toque sensual sin renunciar a la comodidad.

Este conjunto es total 'barbiecore'. Imágenes cortesía de Women'Secret

El bolso de Lola Casademunt no solo es barbiecore por el color, también por el diseño transparente con bolsa interior a juego para darle un toque atrevido que acaparará todas las miradas.

Este bolso tiene un diseño translúcido. Imágenes cortesía de El Corte Inglés.

Este abrigo corto acolchado y con capucha, firmado por Hoss Intropia, es un sueño: además de ser ideal para protegernos del frío y la lluvia propios del invierno, tiene todos los ingredientes que exige la temporada. Aspecto urbano, sí; elegante, también: es una prenda todoterreno que combina con TO-DO.

Este abrigo es acolchado, tendencia de este año. Imágenes cortesía de Cortefiel

