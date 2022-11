Qué son los ‘dad pants’: los pantalones que llevan los padres y ahora las chicas más estilosas

En los últimos años, tanto la moda como las tendencias han evolucionado de una forma radical. Siempre un cambio de década trae consigo nuevas formas de ver y entender las prendas con las que nos vestimos, pero si a eso le sumamos una pandemia que nos llevó a encerrarnos durante meses en casa, es normal que todo en la industria haya dado un giro de 180 grados.

De la ropa extremadamente ajustada ya no queda nada y los pitillos que durante el 2010 usábamos como uniforme se han quedado en el fondo del armario si es que no los hemos reciclado, donado o incluso tirado (aunque esta última opción es mejor no contemplarla). Las prendas anchas que llevamos en el confinamiento nos dieron más libertad y comodidad de la que no estamos dispuestas a renunciar.

Por otro lado, las empresas de moda vieron que, en una época en la que compramos mucho por internet, los diseños 'oversize' eran los que menos se devolvían, por lo que comenzaron a apostar por esta nueva tendencia. Primero fueron los pantalones 'wide leg', luego los 'culotte' y ahora le ha llegado el turno a los 'dad pants' (pantalones de padre).

Tal y como su propio nombre indica, estos pantalones de cintura alta y caída ancha fueron muy populares entre los hombres en los 80 y ahora han vuelto para conquistar el armario de sus hijas. La generación Z se ha enamorado de los 'dad pants', una versión de los pantalones chinos con pinzas, pero 'oversize', lo que los hacen más favorecedores.

Copenhague FW22/23 IMAXTREE

Aunque ya los hemos visto sobre las pasarelas, donde de verdad triunfan es entre las 'influencers' nórdicas y, por lo tanto, en el 'street style'. Una de las principales precursoras de esta tendencia es Matilda Djerf que, gracias a su cuenta de Instagram, ha conseguido que estos pantalones en tonos neutros sean un básico de armario.

Aunque a priori pueda parecer un poco complicado de combinar, el secreto está en mantener el equilibrio entre la mitad superior e inferior. Al ser unos pantalones anchos, van a la perfección con camisetas ajustadas y bralettes, aunque si quieres darle un toque más estiloso, llévalos con un blazer 'oversize' de un color básico. También encajan bastante bien con camisas y jerseis, sobre todo en los meses más fríos.

En cuanto al calzado, aquí nos dejamos llevar más por las tendencias y los podemos conjuntar con zapatillas blancas, mocasines y botines de suela track o sandalias, todo en clave minimalista.

Copenhague FW22/23 IMAXTREE

Consigue el tuyo

La inspiración 'tailoring' han convertido a los 'dad pants' en un pantalón versátil para combinar con cualquier tipo de look. Por este motivo, las principales marcas de moda no han querido dejar pasar esta oportunidad y han lanzado su propia versión para que nos hagamos con el que más encaje con nosotras.

Pantalón 'dad fit' de Bershka Cortesía

Bershka ha lanzado su propia colección 'dad fit' en 7 modelos diferentes, como el azul oscuro, azul marino, negro, gris, rosa, granate y gris con raya diplomática, para hacernos con el que más nos guste por 25,99 euros.

Pantalón 'tailoring' de Lefties Cortesía

En Lefties también podemos encontrar varios modelos diferentes, pero nosotras nos quedamos con el negro de raya diplomática que hace las piernas más largas y estiliza la figura por 19,99 euros.

Pantalón de espiga de Cortefiel Cortesía

Este pantalón es uno de nuestros favoritos, pero también lo es de Marta Hazas gracias a su versatilidad, color y diseño, que lo hacen ideal para cualquier ocasión. Lo podemos encontrar en Cortefiel a un precio de 59,99 euros.

Pantalón de vestir rústico de Stradivarius Cortesía

Si lo que queremos es un estilo más relajado, debemos fijarnos en la tela y escoger aquellos de tejido rústico. Stradivarius tiene el suyo con un 16% de lino, lo que hará que nos encante llevarlo en los días algo más soleados y sea nuestro uniforme de verano. Está a la venta por 25,99 euros. Ref: 01135461-I2022.

Pantalón 'full length' de Zara Cortesía

Como no podía ser de otra forma, Zara también ha incorporado los 'dad pants' a su catálogo, dándonos una prenda de color negro muy cómoda y larga por 25,95 euros, aunque está prácticamente agotada. Ref: 7385/495.

'Favorite Pants Grey' de Djerf Avenue Cortesía

La firma de Matilda Djerf, Djerf Avenue, no podía quedarse al margen de una tendencia que ha popularizado ella misma en redes sociales y ha sacado su propia versión en tres colores: gris, negro y avena a un precio de 139 euros.

