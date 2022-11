Es el rey del entretiempo desde hace tantas temporadas que ni si quiera recordamos cuántas. El trench ha logrado hacerse un merecido hueco entre nuestras prendas de fondo de armario y ampliar su utilidad a los doce meses del año, pues son ideales para los días más frescos del verano pero también para lucir a una terraza al sol invernal. Por no hablar de su versatilidad: falda, pantalón o vertido; botas maxi o zapatillas tipo ugly; maxibolsos, mini, peluche... ¡no hay nada que no combine con una gabardina! Por eso, no deberías afrontar esta nueva temporada sin una que cumpla con los preceptos que ya han establecido los que más saben de moda y que, además, encaje con tu vestidor.

Para empezar, un trench todoterreno debe responder, en la medida de lo posible, a tonos neutros que nos permitan jugar con los colores a nuestro antojo; y al corte clásico de solapa ancha cruzada, largura extensible de rodilla a tobillo y botonadura doble. Dentro de esos parámetros, podemos jugar a nuestro antojo con este abrigo que consigue adaptarse a cualquier look y elevarlo, tanto en el día a día como en aquellos eventos en los que queremos destacar. ¿Lista para encontrar la gabardina perfecta para esta y las próximas temporadas?

Cinco gabardinas para esta temporada

Abrigo trench de efecto piel en color negro, de Bershka. Este modelo también está disponible en color granate e incluye el característico cinturón de este tipo de prendas.

El cuero sintético es otra de las tendencias de la temporada. Cortesía de Bershka

Gabardina con estampado de cuadros estilo british , de Tintoretto. Con un doble cierre cruzado abotonado y dos bolsillos exteriores, esta prenda es un básico de armario.

El estampado discreto le da un toque clásico. Cortesía de El Corte Inglés

Un clásico: en color camel, con doble botonadura y cinturón, de Pepe Jeans. El diseño de este trench incluye manga ancha con ajuste en el puño.

En cuestión de 'trench', lo clásico no falla. Cortesía de Springfield

Corte oversize, cierre con cordón y color rojizo, de Ba&sh. Este diseño de gabardina actualizado cuenta con una solapa trasera que llega hasta la cintura.

El color teja es una apuesta de otoño... ¡muy acertada! Cortesía de Ba&Sh

Con detalles flúor y cuello camisero, de Starlite. Este modelo, disponible en tres colores, ofrece un bolsillo superior delantero.

Un toque neón para marcar la diferencia. Cortesía de El Corte Inglés

