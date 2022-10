Todas las marcas de moda de España que te cobran por devolver productos comprados online y cuánto te cobran

La inflación está haciendo que las grandes empresas de moda cambien sus políticas de negocio. Según el Barómetro Veepee-Modaes de Empresas de Moda en España, 8 de cada 10 marcas han subido o subirán los precios de sus productos.

Otra de las nuevas medidas que están comenzando a tomar es cobrar por devolver productos comprados por internet con recogida a domicilio. Con esto, buscan reducir el coste económico y medioambiental, sin embargo, se sigue ofreciendo gratuitamente si el cliente se desplaza hasta la tienda física.

La comodidad de comprar en nuestra casa, probárnoslo y devolverlo sin ningún coste ha disparado las devoluciones del comercio online, suponiendo un gran gasto para las empresas, aunque no quieren publicar cuanto. Por este motivo, muchas de ellas están comenzando a cobrar las devoluciones a domicilio para no perder beneficios.

Muchas de las marcas que más consumimos en España ya han adaptado esta política y puede suponer una desagradable sorpresa cuando compramos dos tallas del mismo producto cuando no sabemos cuál nos va a valer o si descubrimos que la prenda no nos favorece. Para evitarlo, te contamos cuáles son y cuánto van a cobrar por las devoluciones.

Zara

El gigante de Inditex comenzó cobrando los gastos de envío en todas las prendas con descuentos durante las rebajas (independientemente si llegábamos al importe mínimo) y parece ser que esta política de ahorro va a continuar con las devoluciones a domicilio.

Las tiendas de Zara ya cobra 1,95 euros en 30 mercados entre los que todavía no se encuentra España, pero esta medida llegará en un futuro a nuestro país por cada devolución cuya recogida se efectúe desde el domicilio del cliente o en puntos de entrega.

Uniqlo

Esta firma de moda que ya le hace la competencia a Zara en nuestro país también cobra gastos de envío por las devoluciones, llegando a costar 2,95 euros. No obstante, según confirma la empresa japonesa en su apartado de preguntas frecuentes, no se puede devolver un pedido online en una tienda física, aunque los cambios sí se admiten.

Shein

Aunque la primera devolución siempre es gratuita (ya que no existe ninguna tienda física), cuando le damos al botón de "devolver", salta un mensaje que nos avisa de estar seguros de incluir todas las prendas que queremos enviar, puesto que "cada etiqueta de devolución adicional para el mismo pedido costará 4,50 euros".

Oysho

Pese a pertenecer al grupo Inditex, su política de devoluciones es diferente a las demás marcas, cobrando 3,95 euros en las devoluciones a domicilio que se deduce del importe de los productos a reembolsar. Sin embargo, las devoluciones realizadas en las tiendas físicas siguen siendo gratuitas.

H&M

Dentro de las políticas de devoluciones de H&M, hay una clara diferenciación si eres miembro de H&M o no. Mientras que para los primeros son totalmente gratuitas las devoluciones tanto a domicilio como en punto pack, para los que no son miembros tendrán que pagar un coste de 1,95 euros que se deducirá del importe de los productos a reembolsar.

Bershka

Al igual que con Oysho, esta cadena de Inditex también cuenta con gastos de envío en las devoluciones a domicilio. Bajo el nombre de "recogida premium a domicilio", tiene un coste de 3,95 euros que se descontará del importe total del reembolso.

El Corte Inglés

El Corte Inglés ofrece devoluciones totalmente gratuitas a sus clientes de pedidos online siempre y cuando se realicen en una tienda física o por Correos. En caso de devolución de artículos cuya recogida se efectúe en el domicilio, el coste directo de la devolución del bien o servicio será asumido por el cliente. Asimismo, en la web se incluye una tabla de costes si el producto pesa 15 kg o menos: desde península y Baleares, la devolución parcial cuesta 5,90 euros y la total, 7,90 euros. Desde Canarias, los gastos son de 12 y 18 euros respectivamente.

Pimkie

Aunque los gastos de envío son gratis hasta el 31 de octubre, no ocurre lo mismo con las devoluciones, que tienen un coste de 2,99 euros. La firma reembolsará el coste del artículo en un plazo de 30 días desde que nuestro almacén reciba su devolución.

Amazon

Si somos asiduos a comprar ropa por Amazon hay que tener cuidado, ya que no todas sus devoluciones a domicilio son gratuitas. Esta opción solo disponible para España peninsular y Baleares puede conllevar un gasto de 5,50 euros. En la misma sección se señala que las colecciones de The Drop, confeccionados bajo demanda, no son aptos para la devolución gratuita.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.