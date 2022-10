Chaleco, americana y pantalón: Marta Hazas tiene el traje de tres piezas de Cortefiel que te solucionará cualquier look

Cuando eres un apasionado de la moda, es habitual que el armario esté hasta arriba de prendas en tendencia de muchos colores, diseños, cortes y estampados. Sin embargo, esto puede llevarnos al temido "no sé qué ponerme". Una de las cosas negativas de seguir todas las tendencias es que muchas veces pueden ser difíciles de combinar con otras y al final siempre acabamos recurriendo a los mismos looks.

Para evitarlo, debemos tener sí o sí en nuestro vestidor varios básicos de calidad que nos permitan crear conjuntos muy diferentes en los que podemos integrar las prendas de moda sin apenas esfuerzo. Esto conseguirá que podamos seguir nuestras tendencias favoritas a la vez que tenemos un buen fondo de armario.

No obstante, los básicos no solo sirven para sustentar nuestras nuevas prendas favoritas de la temporada, también pueden crear grandes looks atemporales por ellos mismos y Marta Hazas conoce todo el potencial que tienen.

Ayer la actriz paseaba por Valladolid con un conjunto que no solo nos ha enamorado a nosotras, sino también a sus seguidoras, con un traje de tres piezas en color arena.

Hazas se considera una apasionada de los trajes, por lo que no podía faltar uno de los más cómodos que tiene para un día de paseo por la ciudad, mientas hace un poco de turismo. Con estas inusuales temperaturas no necesita ningún tipo de abrigo, por lo que la combinación de chaleco y blazer es ideal para cualquier ocasión.

En su caso, ha escogido un traje completo de Cortefiel, compuesto por unos pantalones de pinzas anchos (un básico que se ha puesto en tendencia), con chaleco y americana a tono. Por supuesto, no podía faltar una camiseta blanca y zapatillas cómodas del mismo color para patearse Valladolid de arriba a abajo.

Consigue el look perfecto de Marta Hazas

La actriz ha recurrido a Cortefiel, una de sus firmas de confianza, para hacerse con el traje que solucionará cualquiera de nuestros looks. Al ser de tejido espiga, le quita toda la solemnidad que suelen tener estos conjuntos, por lo que podemos llevarlo en cualquier ocasión.

Aunque Marta lo ha conjuntado con unas zapatillas para hacerlo más casual, también podemos añadirle mocasines o cualquier zapato bajo, según el estilo que más nos guste.

Traje completo en tejido espiga de Cortefiel Cortesía

Blazer en tejido de espiga de Cortefiel: 89,99 € . Ref: 5324943.

. Ref: 5324943. Pantalón de espiga de Cortefiel: 59,99 € . Ref: 6044331.

. Ref: 6044331. Chaleco en tejido de espiga de Cortefiel: 69,99 €. Ref: 5324944.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.