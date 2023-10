La 'bomber' dorada de Zara de la que todas hablan, incluida Rocío Osorno, está a punto de agotarse

Lo que más nos gusta del otoño es poder estrenar las prendas de abrigo que ya han conquistado el 'street style'. Este año, aunque ha costado que las temperaturas bajasen en España, ya podemos lucir la clásica gabardina de entretiempo que llega a nuestro armario con innovadores diseños. Claro que son las versátiles 'bomber' las que se convierten en las favoritas de las que más saben de moda. Eso sí, en esta temporada en la que triunfa el brillo y lo metalizado, estas prendas no iban a quedarse atrás y así lo demuestra la 'bomber' dorada de lentejuelas de Zara que está arrasando.

La diseñadora Rocío Osorno ha sido una de las primeras en apostar por este modelo que se inspira en la que fue la auténtica prenda protagonista de la moda de los 80, aunque, en esta ocasión, adaptándose a las tendencias de la temporada. La 'influencer' de moda que arrasa en Instagram ha escogido un conjunto formado por camisa 'denim cropped' y pantalones a juego, ambos con abalorios, también del buque insignia de Inditex, para completar el look con la chaqueta dorada de Zara.

"Siento que todo queda bien con esta 'bomber'", asegura la diseñadora en su publicación. Toda una declaración de intenciones con la que no podemos estar más de acuerdo. Y es que la chaqueta de Zara, pese a su atrevido color y apuesta por las lentejuelas, tiene muchas papeletas para convertirse en una prenda de fondo de armario que podemos lucir tanto con outfits deportivos como con un mini vestido y tacones. ¿El resultado? Impecables ante cualquier propuesta.

Pero la influencer sevillana no ha sido la única en caer rendida ante los encantos de la 'bomber'. También se la hemos visto a Vicky Martín Berrocal, quien nos propone dos looks diferentes, uno de día y uno de noche, protagonizados por la misma chaqueta. La también diseñadora española, quien este verano nos sorprendía con un corte de pelo muy favorecedor, apuesta también por este modelo, con lo que no es de extrañar que se haya convertido en una prenda fetiche que está a punto de agotarse.

La 'bomber' dorada de Zara que todas queremos

Las lentejuelas, el color y el corte hacen de esta 'bomber' una pieza única. Zara

Esta 'bomber' de Zara (Precio: 99,95 €. Ref 7925/993) ha dejado boquiabiertas a las 'fashionistas', no solo por su color y apuesta por las lentejuelas, sino por todo su diseño. Con bolsillos delanteros con solapa, cuello redondo y unos puños anchos, esta chaqueta cuenta con los detalles clásicos de la prenda que triunfó en los 80, con pequeñas modificaciones para crear una prenda única que todas deseamos.

La comodidad de este modelo es otro de los motivos para meterla a la cesta de la compra antes de que se agote el stock. Dispone de un forro interior a contraste confeccionado en viscosa. El bajo, igual que las bomber clásicas, tiene un elástico interior para ajustarse a todo tipo de siluetas. De ahí que se confirme que esta es una de las chaquetas que sienta bien a todos los cuerpos. En cuanto al cierre, se realiza mediante botones que quedan ocultos por una solapa.

Zara se suma a la fiebre por las 'bomber'

La chaqueta que ya ha conquistado a Rocío Osorno y a Vicky Martín Berrocal no es la única 'bomber' disponible en el catálogo de Zara, puesto que desde la firma de Inditex saben que va a ser uno de los abrigos tendencia de la temporada (¡y aquí ya lo adelantamos en septiembre!). Si no nos atrevemos con el modelo anterior, también está disponible una versión similar, pero en una propuesta más discreta y de punto (Precio: 49,95 €. Ref 2142/124).

Este modelo de punto también apuesta por el dorado. Zara

Para las clásicas, Zara también tiene el modelo perfecto: una bomber 'oversize' acolchada (sí, vuelve este tejido a nuestro armario) en color negro, con cuello redondo y acabada en puño elástico al más puro estilo años 80 (Precio: 49,95 €. Ref 5320/760). Esta opción nos ha enamorado porque permite ajustar el bajo para que le demos un toque diferente a cada look.

Este es uno de los diseños clásicos de 'bomber'. Zara

Otra de nuestras favoritas del catálogo de la marca española es una propuesta más 'sporty': la sudadera bomber con cremallera (Precio: 25,95€. Ref 3199/802), en color blanco hielo, porque, sobre tonos, tampoco hay nada escrito en estas chaquetas. El estilo deportivo de esta propuesta también se aprecia en sus hombros caídos. Y, para terminar, el detalle de costuras marcadas y rib a tono en el bajo no puede ser más especial.

Este modelo tiene un diseño más 'sporty'. Zara

Cómo tiene que quedar una bomber

La versatilidad a la hora de crear conjuntos es una de las razones por las que apostar por esta cazadora, puesto que puede encajar en cualquier 'outfit' independientemente del estilo por el que hayamos optado. Eso sí, también hay que saber cómo debe quedar una 'bomber' para lucirla con el máximo estilo. De hecho, la premisa básica de esta chaqueta es muy sencilla: deben quedar sueltas sobre la cadera, con los puños ligeramente ajustados. Aunque hay modelos que se permiten licencias como el modelo dorado de lentejuelas que hemos destacado en esta publicación, tienen que tender a ajustarse.

Todo lo contrario a lo que debe ocurrir con el cuello, que debe evitar quedar pegado, si no más bien holgado y perfectamente colocado. El tamaño 'oversized' siempre es una apuesta segura para este tipo de prendas, y, aunque se trata de una chaqueta de tiro corto respecto a otros modelos, no debe llegar a tener ese diseño ' cropped' que vemos en algunas prendas.

