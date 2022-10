El arriesgado look de Meri Lozano con el que muy pocas se atreverían: falda 'parachute' con tacones

En cuanto a las tendencias de faldas y pantalones, los 'parachute' están arrasando tanto en redes sociales como en el 'street style'. Esta moda noventera ha vuelto este otoño para darle un rollo más desenfadado a nuestros looks mientras favorece a todo tipo de cuerpos, lo que les hace irresistibles.

Esta prenda es uno de los básicos del estilo 'athleisure' de la temporada, aunque poco a poco estamos viendo cómo están eliminando el lado más deportivo de la tendencia para adaptarla a diferentes estéticas, sobre todo la falda 'parachute'.

Al igual que los pantalones, está fabricada con un tejido técnico, cuenta con numerosos bolsillos grandes y se ajusta a la cintura mediante un cordón. Aunque lo normal sería estilizarla con unas zapatillas y camisetas de algodón, cada vez la estamos viendo acompañadas de botas de caña alta, camisas e, incluso, tacones.

El look más arriesgado de la temporada

Así es como hemos pillado a Meri Lozano. La 'influencer' y hermana de Marta Lozano, se paseó por las calles de Milán con un look que no ha dejado a nadie indiferente y cuenta con tantos amantes como detractores. Esta temporada se llevan los contrastes, pero Lozano lo ha llevado al extremo.

Hace unas horas la 'influencer' colgaba en su cuenta de Instagram una imagen con un look particular, en el que mezcla el estilo clásico y elegante con el más urbano. Posando frente a un portal de la ciudad italiana, llevaba puesto una americana negra, una camiseta de tirantes de punto rib a juego, una falda parachute y unos tacones.

Aunque se trata de dos estilos completamente distintos, Meri Lozano consigue hacerlos funcionar de alguna manera, creando un que, pese a ser muy arriesgado y atrevido, consigue funcionar y no pasar desapercibido. Una de los elementos que hacen que cohesione todo el look es el blazer, permitiendo jugar con las capas en los momentos de calor y darle mayor estructura al look.

Por último, el peinado pulido consigue no abrumar el conjunto con el pelo suelto y, además, le brindan esa sensación de pulcritud que permite conjuntar una falda tan deportiva con unos salones acharolados. No sabemos si nosotras nos atreveríamos a llevar este look en nuestro día a día, pero sin duda Meri Lozano nos hace una propuesta bastante interesante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.