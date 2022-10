Marta Lozano sobre odio en redes y el trabajo de 'influencer': "Me han llegado a llamar anoréxica y gorda en la misma foto"

Hace solo unas semanas, la 'influencer' Marta Lozano protagonizó uno de los cambios de look más sonados de la temporada. Cortó nada menos que 40 centímetros de su larga melena. Pero este corte no fue algo impulsivo o aleatorio. La 'influencer' junto a la cadena de peluquería Llongueras, decidió cortarse el pelo con un objetivo: visibilizar la importancia de la donación de cabello. Ella ha donado sus 40 centímetros a Peluca Solidaria, un proyecto que fabrica postizos para pacientes de cáncer que han perdido el pelo por sus tratamientos.

La escasez de donantes fue lo que llevó a Marta dar este paso. Con esa iniciativa quiere motivar a sus seguidores a que sigan sus pasos y se animen a donar. El mínimo, nos avisa, son 30 centímetros. Asegura que, si solo uno de sus seguidores decide donar, se dará por satisfecha.

Aprovechamos la ocasión para hablar Marta sobre su cambio de look, sus gustos en moda, su trabajo como 'influencer' y sobre cómo protege su salud mental ante las críticas.

¿Qué te motivó a hacer este cambio de look tan radical?

La verdad es que si no hubiera sido porque Llongueras me propuso hacer este cambio y me contó las razones, no lo hubiera hecho. Ellos me contaron el problema que había con la donación de pelo y la escasez que hay para las personas con cáncer de mama. Y cuando me dieron las cifras aluciné. Pensé: "nunca me había planteado cortarme el pelo, pero igual si es por esto sí que lo hago". Saber que mi pelo va a estar destinado a una persona que lo necesita más que yo... al final es un pequeño gesto que para una persona puede significar mucho. Si lo hacía tenía que ser por algo así, si no no lo habría hecho. No estaba en mis planes un cambio de look. Era mi sello de identidad el "melenón", pero creo que por esto merecía la pena.



No es la primera vez que formas parte de una iniciativa solidaria. ¿Consideras importante que las 'influencers' os posicionéis en temas tan serios como estos?Yo creo que es super importante que hagamos este tipo de campañas. Yo entiendo que la gente que me sigue lo hace porque le gusta la moda, 'lifestyle', últimas tendencias, 'Fashion Weeks' y todo esto, porque al final es lo que yo publico normalmente. Pero estas iniciativas son muy necesarias y es verdad que las 'influencers' las hacemos poco. A mí me encanta ser referente de hacer estas cosas, pero me encantaría que salieran más. Son problemas que tenemos en la sociedad y hay que darles voz. Yo estoy segura de que si coges a una persona por la calle y le dices: ¿Sabes cuánto es el mínimo para donar pelo? No sabe que son 30 cm. Yo quería hacer algo que llamara la atención. Y si eso implicaba cortarme la melena, lo tenía que hacer.

¿Qué es lo mejor del trabajo en redes sociales?La mejor parte diría que es poder viajar, conocer a gente que admiras. Por ejemplo, en la 'Fashion Week' hemos visto mucho a Naomi Campbell, y verla tan de cerca es impactante y mola mucho.



De lo que has visto en tus viajes a la 'Fashion Week', ¿qué tendencias van a entrar sí o sí en tu armario?Yo creo que vuelve el talle bajo, que yo creía que no lo íbamos a ver volver. Y este año yo lo voy a explorar. También he visto mucho color. El desfile de Benetton me encantó, porque eran muchos colores y a mí me encantan. Aunque soy muy básica.

Además de cosas buenas, habrá algunas desventajas... Claro. Lo peor yo creo que es el hecho de estar tan expuesto a la crítica. Quieras que no, por muy fuerte que seas, te molesta. Que te digan cosas feas no le gusta a nadie. Lo único que se puede hacer es intentar llevarlo de la mejor manera posible para que no afecte en tu salud y en tu día a día.

Marta Lozano con sus fans J.M. FERNANDEZ (Gtres)

¿Cómo consigues gestionar el odio que recibes a través de Internet y evitar que afecte a tu salud mental?

Yo siempre lo digo. Tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que tú quieres ser. Tienes que tener esa máxima en tu vida. A mi me han llegado a llamar en la misma foto anoréxica y gorda. ¿En qué quedamos? Yo sé lo que soy y sé hasta dónde puedo llegar. Porque una persona que no me conoce o no me sigue me diga algo feo… Me importa más lo que me diga mi madre o mi hermana, que me conocen, saben cómo soy y saben cuándo la estoy liando, que una persona que no me conoce. Estamos abiertos a las críticas, pero no entiendo por qué la gente tiene la necesidad de generar ese odio. Deberíamos decirnos más cosas buenas que malas.

¿Se enseña toda la realidad en Instagram?Las redes sociales puede que sean un 20% de lo que es Marta Lozano. Marta Lozano es la persona que se va al festival de Cannes y hace una alfombra roja. Pero también es una persona que se va con sus amigas al bar de su barrio a tomarse sus cervezas y echa ahí la tarde. Soy todas esas Martas. Pero es imposible estar grabando "24/7" todo lo que hago. Hay cosas que me gusta quedarme para mi. Es como si yo le digo a alguien "¿Toda tu vida es tu trabajo?". Hay una línea entre lo que es privado y lo que no. Intentamos llevar nuestra vida privada para no volvernos locos y poder desconectar del trabajo.

Tu marca de 'skincare', Glowfilter, tiene como lema "no son los filtros los que te definen". ¿Crees que los filtros pueden tener un impacto negativo en las jóvenes?Muchas veces me dicen, ¿estás en contra o a favor de los filtros? Lo que opino es que no puedes engañar a la realidad. Imagínatelo. Te hacen una foto y está fatal iluminada. Tocas la luz, le pones un filtro y queda super bonita. Esto me parece genial. Pero luego vas a un evento y te hacen fotos. Y no puedes engañar a un 'photocall'. Puede ser que un día no te veas bien y dices voy a ponerme un filtro, pero no puedes engañar a la realidad. No estoy en contra de los filtros, pero tiene que estar en una balanza. No puede ser todo filtros.

Glowfilter saca continuamente nuevos productos de belleza. ¿Cuáles son tus básicos?Yo antes de cualquier otra cosa me pongo perfilador y por supuesto una crema hidratante, en este caso la de Glowfilter que es mi 'must have'. Tener la piel hidratada es lo mejor para aguantar todo el día.

