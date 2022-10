10 planes para disfrutar del mes de octubre sola, con amigas o en pareja

El mes de septiembre nos ha permitido aprovechar de los últimos días oficiales de verano con buenas temperaturas, sin embargo, con la llegada de octubre parece que el frío comienza a llegar. Es el momento de hacer el cambio de armario y de empezar a hacer planes 'indoor' donde refugiarnos del frío pero, ¿eso significa que solo podemos hacerlos en casa? En absoluto.

El mes de octubre todavía nos da tregua para disfrutar del inicio del otoño y despejarnos de la rutina. A las ciudades llegan planes para todos los gustos para que podamos elegir. Y, por supuesto, todos ellos podemos hacerlos en compañía o, por qué no, en soledad. ¡Tú eliges!

1. La primera tienda a pie de calle de GAP en Madrid

Más allá de la apertura de Uniqlo en la Gran Vía madrileña, otra de las tiendas que ha llegado a pie de calle de la capital es la de GAP, concretamente en el Centro Comercial La Gavia. De la mano de su franquiciado, Grup Galceran, GAP ha querido apostar por una ciudad como Madrid para abrir esta tienda independiente, que cuenta con 450m2, en una sola planta, y donde encontramos las nuevas colecciones de temporada. En este caso, la bienvenida será con ICONS, en la que se reafirman las prendas icónicas de la marca (colores, esenciales, denim, khaki y loco), con el afán de rememorar a nuestros iconos.

Nueva tienda GAP en CC La Gavia (Madrid) Cortesía

2. Un bocado carnívoro de origen valenciano

Hace un año que llegó a Madrid The Fitzgerald Burger Company, la cadena de hamburgueserías fundada por los hermanos valencianos Mario y Carlos Gelabert de la que todo el mundo habla. En el establecimiento del centro de la ciudad, ubicado en Av. de Brasil, 14, podemos degustar de unas hamburguesas 'gourmet' de estilo americano que son un verdadero 'food porn'. En el local destaca la estética callejera y urbana, la música y una decoración llena de color que invita al buen rollo.

3. Las batallas de órganos más emocionantes de Toledo

La novena edición del Festival de Música El Greco en Toledo tendrá lugar los días 8 y 22 de octubre. Esta cita se ha consolidado como un evento cultural de referencia reconocido por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

La batalla que tendrán lugar el 8 de octubre recordará la Batalla de Lepanto, 451 años después de que tuviera lugar y solo un día después de la fecha en que durante cuatro siglos se ha celebrado una importante fiesta para conmemorarla en la ciudad y en la Catedral, donde se colgaban en sus naves los pendones de la Batalla de Lepanto. Por su parte, la última batalla recreará con la música de los órganos mayores, realejos y clave los distintos pasajes del simbólico libro del Apocalipsis de San Juan.

Las entradas, que cuestan entre 20 y 40 €, pueden adquirirse en la web de Música Greco o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas.

Batallas de órganos del Festival de Música El Greco en Toledo Cortesía

4. Dr. Martens llega 'pisando fuerte', esta vez, a Valencia

Tras la llegada de la marca británica con la apertura de su primera tienda en Madrid, Dr. Martens aterriza en Valencia con su tercer espacio físico de venta, en la calle Colón, 16. Se trata de un espacio abierto al público de 95 m2 con una decoración ecléctica con aires 'underground', que tanto caracterizan a la firma, y que cuenta con un mural obra del artista valenciano Ausias Pérez, que muestra una visión de la ciudad y el arte desde los ojos de Dr. Martens con la icónica bota 1460 como eje de toda la obra.

Tienda Dr. Martens en Valencia Cortesía

5. Una experiencia multisensorial para pasarlo bien en el centro de Madrid

Tras su apertura, La Fonda Lironda (calle Génova, 27) ha logrado convertirse en un 'place to be' de la capital. Situado en pleno centro madrileño, el restaurante ofrece a sus clientes una experiencia multisensorial, en la que se fusiona a la perfección una propuesta gastronómica con sobremesas diferentes, diseñadas intencionadamente para disfrutar de sesiones interminables de música y ocio. En concreto, este otoño, La Fonda Lironda estrena nueva carta con elaboraciones centradas en producto de temporada, siendo los platos a la brasa sus especialidades, pero también otros platos estrella como la crema de guisantes y cecina; flores de calabacín en tempura, queso viejo y emulsión de miel y pimentón; o la ensalada César que se hace en directo. Todo ello con una puesta en escena exquisita (en todos los sentidos).

Sobremesa de La Fonda Lironda Cortesía

6. La primera 'flagship store' de Skechers

Skechers ha inaugurado una 'flagship store' en la Gran Vía de Madrid. Se trata de un espacio de 774 m2 de diseño modernista de mediados del siglo pasado, con lámparas de araña personalizadas y multitud de detalles tecnológicos, como una pared completa de pantallas de vídeo, pantallas LED distribuidas por la tienda y coloridas cajas de luz para destacar los últimos lanzamientos de la firma. En su interior, por supuesto, encontramos todas las novedades de la marca.

Nueva 'flagship store' de Skechers Cortesía

7. La fusión asiático-mediterránea de coctelería de autor

Nuevas ideas de platos y coctelería, de inspiración asiática, llegan a ISA, ubicado dentro del Four Seasons de Madrid, de cara a la nueva temporada. Más allá de la incorporación de nuevos platos a su carta, como es el caso del bao de cordero al curry con galleta de arroz papadom o nuevas versiones de nigiris.

Respecto a la coctelería, el equipo dirigido por Miguel Pérez, 'Head Bartender' de ISA, lanza una nueva sección en la carta denominada 'Cócteles Sakura', con nuevas creaciones llenas de sabor donde además el juego de luces es fundamental. Y todos ellos, por supuesto, con toque japonés.

ISA Cortesía

8. Para relajar cuerpo y mente

Para aquellas que buscamos relajarnos y desconectar también hay planes, ¿qué tal la opción de un Spa? En pleno centro de Madrid se encuentra Pestana Spa 4*, decorado al estil Al-Andalus y con instalaciones para todos los gustos: sauna, piscinas y circuito spa, entre otros. Ofrecen experiencias de masaje y servicios personalizados, siendo uno de los más completos 'ME, MYSELF AND I', que se encuentra en Groupon. ¿En qué consiste? Primero, en chorros de agua fría y caliente en un circuito de spa. Una forma segura de dejar de lado las tensiones musculares y el estrés del día a día. Y, después de este circuito de 60 minutos, una relajación completa con un masaje personalizado a cargo de los expertos del centro.

Spa Pestana Spa 4* de Madrid Cortesía

9. Un menú con brisa californiana

Si te apetece degustar un plato diferente y que te deje buen sabor de boca, siempre puedes optar por comerte un buen poke. A día de hoy encontramos muchas alternativas para probar este plato, pero Poke House eleva todavía más la experiencia al ofrecer locales de inspiración 'californiana' con decoración de color rosa, neones y otros detalles como, canastas de básquet, plantas, luces tanto exóticas como minimalistas y sillas y bancos de madera... La cadena cuenta locales en diferentes: 9 en Madrid, 3 en Barcelona, 2 en Valencia y 1 en San Sebastián.

Restaurante Poke House Cortesía

10. Un plan 'terrorífico'

Octubre también es el mes de Halloween. Si buscas un plan distinto y donde poder celebrar esta fecha, Sweet Space es el sitio. El museo que no dejamos de ver en Instagram ya se ha adelantado a esta fecha y ha decorado sus instalaciones para 'pasarlo de miedo'. Además, proponen descuentos como la segunda entrada al 50% los miércoles del mes, la entrada gratuita para menos de 5 años los sábados y la entrada a 12 € los domingos.

Halloween en Sweet Space Cortesía

