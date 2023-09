Ana Milán vuelve a inspirarnos con un 'look' que reúne todas las tendencias de invitada para el otoño

Hace unos días veíamos a una espectacular Ana Milán luciendo un vestido rosa oscuro y con abertura lateral para un encuentro familiar. La actriz escogió para la ocasión una prenda de Sfera de menos de 50 euros que nos pareció un acierto seguro (y al alcance de todas) para los eventos otoñales. Ahora, hemos vuelto a ver en el Instagram de la actriz con un nuevo conjunto perfecto para las bodas de la temporada, ya que reúne todas las tendencias de la nueva estación por las que podemos apostar para ser la invitada perfecta.

La intérprete, conocida en España por sus múltiples apariciones en radio y televisión, ha apostado esta vez por la tendencia color block, que combina dos tonalidades aparentemente imposibles y opuestas en la rueda de colores para crear un look con efecto wow solo apto para las más atrevidas. Sin embargo, aunque no todo el mundo es capaz de apostar por esta vertiente, esta transmite energía, gusto y creatividad. En este caso, Ana Milan se ha decantado por una falda midi de satén en color morado que contrasta con una blusa mostaza. Para terminar, la actriz cierra el outfit con unos maxi pendientes geométricos.

Con la publicación que ha colgado en su cuenta de Instagram, la intérprete nos confirma que la combinación de colores, las faldas de satén y los maxi pendientes como accesorios son un must para los eventos de la temporada. Hemos activado nuestro radar de tendencias y podemos confirmar que la apuesta de Ana Milán no puede ser más acertada: vuelven los acabados brillantes que hasta ahora habían quedado relegados por los mate. La elegancia de este tejido lo convierte en un imprescindible entre la moda para eventos. ¿Nuestra apuesta? Este modelo de Trucco, en color violáceo que, además de ser perfecto para apostar por el satén, está al 50% de descuento para imitar el look de la actriz.

Esta falda, que ahora cuesta menos de 40 euros, tiene al satén como protagonista. El Corte Inglés

Esta falda, que ahora solo está disponible en la talla 40 o L, está confeccionada en poliéster y se puede lavar a máquina a un máximo de 30 grados. Eso sí, no es recomendable usar la secadora y plancharla a más de 110 grados. Su largura midi, el brillo del satén y los movimientos de su patrón nos han enamorado. Además, con esta propuesta mantenemos la gama cromática por la que también ha apostado la presentadora: morado y mostaza.

El mostaza, en nuestro caso, viene de la mano de LA blusa de la temporada: una propuesta de cuello alto con pliegues y maxi lazada de Adolfo Domínguez que no puede parecernos más espectacular. Y es que no hay nada que no nos guste de esta parte superior a la que podemos sacarle después mucho partido: mangas anchas para crear un efecto oversize increíble, discreto escote pico en la espalda para dejar protagonismo a la lazada que parte del cuello como un pañuelo y una apertura tipo capa que no puede ser más elegante.

Esta blusa no puede ser más espectacular. El Corte Inglés

Tendencias en pendientes para invitadas

En la publicación que ha compartido Ana Milán hemos podido ver a la actriz con unos maxi pendientes geométricos de la firma española Lausett con la que nos confirma que lo de apostar por los complementos de gran tamaño es una tendencia para la temporada. Lo pudimos ver también en la pasarela donde vimos desfilar joyas de gran tamaño que se llevaban todo el protagonismo sin restarle elegancia ni importancia al resto del look. Así, collares maxi, brazaletes y broches se convierten en los accesorios para los eventos de otoño.

Eso sí, nuestro consejo siempre es, sobre todo en el caso de eventos, que "menos es más" y, si nos decantamos por una joya maxi, es preferible que el resto de accesorios tengan menos protagonismo.

