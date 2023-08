¿Sufrirá la reina Letizia el síndrome del nido vacío tras la marcha de la princesa Leonor y la infanta Sofía?

Este ha sido sin duda el verano más atípico para los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, que el 17 de agosto se enfrentaron a la entrada de la infanta Leonor en la Academia Militar de Zaragoza y que hoy han visto cómo la infanta Sofía ha puesto rumbo a Gales. El adelanto electoral les forzó además a retomar sus deberes institucionales antes de lo esperado, haciendo que este haya sido un verano en el que las vacaciones no sólo han sido más cortas de lo habitual, sino que han estado salpicadas por cierta pena e incluso incertidumbre ante la sombra del síndrome del nido vacío, ese que amenaza con imponerse ante la ausencia de sus hijas. ¿Por qué es tan habitual tener este síndrome cuando los niños se van de casa?

Responde Judith Mesa, terapeuta en Vivofácil. "En aquellas familias en que los hijos deciden irse del hogar, sobreviene un cambio de etapa en el ciclo vital, no deja de ser un duelo que los padres terminan experimentando. Los hijos se marchan por diversos motivos: estudiar en otra ciudad, vivir de forma independiente, vivir en pareja, matrimonio o nuevo destino laboral. La separación es difícil y genera una serie de síntomas que en algunos casos, requieren del apoyo y la ayuda de un profesional", asegura antes de enumerar los síntomas del nido vacío.

Los síntomas del síndrome del nido vacío

Vacío, soledad y tristeza: El vacío, soledad o tristeza es parte del ciclo del duelo ante el apego que se ha generado hacia los hijos. Algunas veces los hijos son utilizados para llenar carencias afectivas , son los que han dado sentido a su vida y es por eso que cuando se marchan, el duelo es más duro.

Aburrimiento y ansiedad: Entran en un estado de aburrimiento que les genera ansiedad . Es importante encontrar actividades y ocio que proporcionen distracción y placer.

Crisis de ansiedad y ataques de pánico: Es muy típico que piensen que sus hijos están corriendo peligro, que no van a saber resolver sus problemas. Se creen imprescindibles.

Ira: Suele surgir en la segunda etapa del duelo. Están más irritables, molestos, quisquillosos, todo les perturba. Hay algunos padres que sienten que han sido utilizados y que los hijos son unos desagradecidos.

Consumo de sustancias: Hay personas que recurren como salida al abuso de drogas, alcohol, medicación. Nos son capaces de hacer frente a sus emociones y vacío emocional y lo llenan con el consumo para evadirse de la situación dolorosa.

Malestar físico: Cuando no son capaces de manejar la ausencia de los hijos, se tiende a somatizar desencadenando migrañas, jaquecas, ansiedad, dolores musculares…

Por su parte, Isabel Aranda, psicóloga sanitaria y Chief Content Officer de Therapyside, quiere matizar que aunque tendemos a pensar que será Letizia quien más padezca este síndrome, en realidad también puede afectar a padres. Es más: el síndrome del nido vacío no afecta necesariamente más a un tipo específico de mujeres, ya que puede depender de diversos factores individuales y circunstanciales. "Las reacciones varían ampliamente según la personalidad, las relaciones, el apoyo social y las circunstancias individuales de cada persona. No hay un perfil específico de persona que sea más propenso a sufrir el síndrome del nido vacío", dice.

Qué factores hacen a alguien más propenso al síndrome

Aranda señala cuáles son los factores que podrían influir en una mayor probabilidad de experimentar el síndrome del nido vacío o hacer que la experiencia sea más intensa para algunas personas:

Naturaleza de la relación: Padres que han tenido una relación muy cercana y dependiente con sus hijos pueden sentir la partida de manera más intensa. Si los padres han estado muy involucrados en la vida de sus hijos y han basado gran parte de su identidad en el papel de ser padres, es posible que se enfrenten con más desafíos al adaptarse a la independencia de sus hijos.

El apego que haya entre padres e hijos . Cuando el vínculo no es sano, hay más probabilidad de experimentar el síndrome con la ausencia del hijo.

Apoyo social: La presencia de una red sólida de amigos, familiares y relaciones sociales puede ayudar a amortiguar los efectos del síndrome del nido vacío. Las personas con una fuerte red de apoyo pueden encontrar más fácilmente nuevas actividades e intereses para llenar su tiempo.



Personalidad: Las personas que son más propensas a experimentar emociones intensas, como la tristeza o el miedo, o ansiedad, pueden ser más susceptibles al síndrome del nido vacío. Aquellas que tienden a tener un sentido más profundo de conexión emocional con los demás también podrían verse más afectadas.



Pareja o progenitor único: En pareja, el período de adaptación es más corto y llevadero que cuando el progenitor se queda sólo en la casa.

Cambios en la vida: Cuando coinciden eventos de la vida con la partida de los hijos, como la jubilación, el divorcio o la pérdida de un ser querido, pueden contribuir a la intensificación de los sentimientos asociados con el síndrome del nido vacío.



Antecedentes de salud mental: Las personas que tienen antecedentes de trastornos de ansiedad, depresión u otras condiciones especiales de salud mental podrían estar en mayor riesgo de experimentar el síndrome del nido vacío de manera más intensa.

"Es importante recordar que la experiencia del síndrome del nido vacío es altamente individual y puede variar significativamente. Algunas personas pueden adaptarse rápidamente a la nueva etapa de la vida, mientras que otras pueden enfrentar más desafíos emocionales. En cualquier caso, brindar apoyo emocional y comprensión a quienes lo necesiten puede ser de gran ayuda", aclara Isabel Aranda.

El psicólogo Rafael San Román cree que tenemos que comprender que en realidad, padecer esta tristeza cuando los hijos se van de casa es algo completamente normal. "No es extraño que tras estar conviviendo durante muchos años día tras día con tus hijos, cuando llevan a cabo ese hito evolutivo de emanciparse sientes una sensación de extrañeza, vacío y descoloque, especialmente cuando es una salida del nido muy clara, que no ha sido progresiva, entiendo que es perfectamente normal. ¿Lo queremos llamar síndrome? Ok, pero es algo normal que nos pasaría con cualquier persona con la que hayamos convivido mucho tiempo, pero al ser los hijos, le damos incluso un nombre, porque es más relevante. Es un cambio en las rutinas y en la dinámica familiar que afecta a los padres en los gastos, en cómo organizan el tiempo, el espacio disponible e indica un cambio de etapa para toda la familia y cada uno de sus miembros, también para los padres", explica.

¿Hay forma de mitigar sus efectos?

Según datos de Eurostat, en España el 64% de las personas que se encuentran en el rango de edad de entre los 25 a los 29 años viven con sus padres. Es al irse cuando los padres han de enfrentarse a un cambio esencial que, al estar destinado a llegar tarde o temprano, provoca unas emociones de tristeza que so complicadas de prevenir, pues estamos hablando de una reacción natural de adaptación a un cambio importante en la vida. "Hay que ir mentalizándose a lo largo de la vida que los hijos se marcharan de casa. Educarles para que el día de mañana sean lo más autosuficientes y autónomos posibles y que sean capaces de crear su proyecto de vida", explica Judith Mesa, que señala que las familias más sanas que conoce mantienen estrecha relación con sus hijos; algo que se tuerce cuando se establece una relación de dependencia en la que los padres rehúsan a aceptar que los hijos pueden hacer su vida con autonomía y plena capacidad. Por ello, es importante que los padres se preparen para este cambio fundamental.

Para finalizar, Isabel Aranda explica que gestionar de manera positiva el síndrome del nido vacío puede requerir tiempo, esfuerzo y un enfoque consciente. "Las pautas para superarlo son las habituales del apoyo psicológico a las personas con dificultades psicológicas: apoyo social, actividad y atención profesional. El recibir este apoyo cuanto antes puede marcar una gran diferencia en la intensidad y duración de sus sentimientos de pérdida. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no funcionar igual para otra. Experimenta con diferentes estrategias y enfoques para encontrar lo que mejor se adapte a tu situación y personalidad. Si las emociones negativas persisten y afectan gravemente tu bienestar psicológico, considera buscar apoyo de un profesional de la salud mental, quien puede brindarte herramientas específicas para enfrentar este desafío de manera positiva", comenta la psicóloga sanitaria y Chief Content Officer de Therapyside, que subraya el hecho de que no hay una duración concreta de este síndrome, pues la duración y la intensidad de este síndrome pueden variar ampliamente.

Mientras que algunos padres pueden adaptarse rápidamente a esta nueva etapa de la vida y experimentar una sensación de alivio o incluso emociones positivas al tener más independencia, tiempo y libertad para sí mismos, otros pueden sentir la pérdida más tarde, una vez pasada la novedad del cambio.