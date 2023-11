Qué es la adenomiosis uterina: la enfermedad que comparte síntomas con la endometriosis

Si alguna vez has sentido que tu útero te traiciona con calambres intensos y periodos dolorosos, podrías estar tratando con una invitada no deseada: la adenomiosis. La adenomiosis es una condición ginecológica que, a pesar de no ser tan conocida como la endometriosis, causa estragos en la calidad de vida de quienes la padecen tanto en España, como en el resto del mundo.

Los dolores menstruales intensos, el sangrado abundante y el dolor pélvico crónico, son algunos de los síntomas asociados a esta condición ginecológica desconocida. Pero, ¿sabes que de que se trata?

¿Qué es la adenomiosis?

La adenomiosis es cuando el tejido del endometrio se infiltra en las paredes musculares del útero. Freepik

Para entender la adenomiosis, primero debemos echar un vistazo al útero. Este órgano femenino en forma de pera y ubicado en la parte baja del abdomen está revestido por una capa interna llamada endometrio. El endometrio es donde se implanta un óvulo fecundado durante el embarazo. Sin embargo, en el caso de la adenomiosis, el tejido endometrial comienza a infiltrarse en las paredes musculares del útero, llamadas miometrio. En otras palabras, el tejido, que normalmente debería estar solo en el interior del útero, ahora se está extendiendo por toda la casa.

Este proceso de infiltración del endometrio en el miometrio puede provocar la formación de áreas inflamadas y engrosadas en las paredes uterinas. Estas áreas afectadas pueden sangrar y desencadenar una variedad de síntomas incómodos, lo que hace que la adenomiosis sea una condición desafiante para muchas personas. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, su causa se desconoce hasta la fecha.

¿Cuáles son sus síntomas?

El dolor menstrual intenso es uno de los síntomas más notables de la adenomiosis. Getty Images

Dado que la adenomiosis es una condición relativamente nueva y un tanto escurridiza, diagnosticarla no es tan sencillo como darle un vistazo rápido. Algunas personas pueden no experimentar síntomas en absoluto, mientras que otras pueden sentir un dolor menstrual desgarrador y otros problemas. Pero, ¿cuáles son esos síntomas a los que debes prestar atención?

Dolor menstrual intenso: El dolor durante el período menstrual es uno de los síntomas más notorios de la adenomiosis. Los calambres uterinos pueden ser más intensos y prolongados de lo habitual, lo que a menudo se describe como un dolor punzante y persistente. Sangrado abundante: Las personas con adenomiosis pueden experimentar sangrado menstrual más abundante y prolongado de lo que considerarían normal. Dolor pélvico: El dolor pélvico crónico, que no se limita únicamente a la menstruación, es un síntoma común de la adenomiosis. Este dolor puede ser intermitente o constante y a menudo se describe como una sensación de presión en la parte inferior del abdomen. Dolor durante las relaciones sexuales: La adenomiosis también puede causar molestias durante las relaciones sexuales. Inflamación y aumento del tamaño uterino: En algunos casos, la adenomiosis puede hacer que el útero aumente de tamaño, lo que puede detectarse en un examen físico. Síntomas gastrointestinales: Algunas personas con adenomiosis también experimentan síntomas gastrointestinales, como estreñimiento o diarrea, especialmente durante la menstruación.

¿Cómo se trata la adenomiosis?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el tratamiento de esta enfermedad varía dependiendo de la gravedad de los síntomas. En mujeres menopáusicas que tienden a ser más propensas a experimentar adenomiosis no se suele recetar ningún tratamiento, a no ser que los síntomas interfieran o limiten notablemente la vida cotidiana de la paciente, en cuyo caso se procederá a la extracción del útero.

En caso de sangrado abundante, la Biblioteca Nacional de Medicina recomienda "el uso de las píldoras anticonceptivas y un DIU que contenga progesterona" pues pueden ayudar a controlar el sangrado abundante y evitar que se desencadene una anemia. Por otro lado, para el dolor pélvico durante el periodo se puede tomar "ibuprofeno o naproxeno" para ayudar a manejarlo.

