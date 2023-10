¿Qué es el útero arcuato y qué ocurre si lo padeces?

Muchas mujeres en España no saben que tienen una malformación en el útero hasta que realizan su primera ecografía. Esto puede ocurrir cuando deciden quedarse embarazadas, por ejemplo, y están teniendo algún tipo de problema. Pero, no siempre estas malformaciones provocan complicaciones. Por eso, hoy vamos a hablar de una variante de la normalidad muy poco conocida: el útero arcuato o arqueado.

¿Qué forma tiene el útero arcuato?

La forma del útero arcuato es significativa y es que justo en la parte superior tiene una ligera hendidura. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la profundidad de esa hendidura es inferior a 10 milímetros, lo que permite diferenciar al útero arcuato de otros donde esta es mayor (como el útero septo, por ejemplo).

Debido a esto, se le considera una variante de la normalidad y, además, es bastante frecuente. Sin embargo, muy pocas mujeres saben lo que es un útero arcuato y tampoco son conscientes de lo que significa recibir este diagnóstico. Pues ¿puede provocar complicaciones en el embarazo o afectar a la fertilidad? Dado que la hendidura es tan pequeña esto no parece probable, pero veamos qué es lo que realmente puede ocurrir.

¿Hay mayor riesgo de aborto con el útero arcuato?

Los expertos no indican que el útero arcuato afecta a la fertilidad ni a la reproducción. Por lo que si una mujer acaba de recibir este diagnóstico y está deseando ser madre, no debe preocuparse. Sin embargo, esto cambia con respecto a la tasa de abortos. Pues, según Anomalías congénitas del útero, "el aborto del segundo trimestre es más frecuente en mujeres con útero arcuato, útero septo/subsepto o útero bicorne".

Esto es especialmente significativo, ya que suelen ser más habituales los abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo, algo que no sucede en este caso en concreto. Además, si la gestación evoluciona favorablemente, no hay datos que indiquen que haya un mayor riesgo de que se produzca un parto pretérmino. Por lo que este es un aspecto que tener en cuenta, ya que la tasa de aborto en el segundo trimestre, en estos casos en los que hay un diagnóstico de útero arcuato, es de un 2,39%.

¿Se puede tratar el útero arcuato?

El útero arcuato no produce ningún síntoma. De hecho, no se encuentra relacionado con más dolores cuando llega la menstruación, ni malestares o dolor pélvico. Por lo tanto, el tratamiento no está contemplado y la SEGO en Estudio y tratamiento de la esterilidad de origen uterino explica que una de las razones por las que esto es así es debido a que "la cirugía del útero arcuato (...) no está indicada puesto que no mejora los resultados reproductivos y las pacientes son asintomáticas".

Además, desde la Sociedad vuelven a insistir en que "debido a que permite un embarazo normal en el 85% de los casos no existe indicación de tratamiento". Por lo tanto, las mujeres que deseen ser madres podrán tener hijos sin ningún problema. Aunque, es cierto que hay una posibilidad de aborto durante el segundo trimestre, a pesar de que lo habitual es que la gestación se desarrolle con total normalidad.

