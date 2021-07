Qué es el útero unicorne y cómo influye en el riesgo de un parto prematuro

Se estima que el 0,5% de las mujeres padecen algún tipo de anomalía uterina congénita. El útero unicorne es una de ellas, pero es la más infrecuente, pues constituye aproximadamente el 5% de las malformaciones uterinas.

Se debe a una alteración en el desarrollo de los conductos de Müller y el resultado, básicamente, es que el útero es más pequeño de lo normal y tiene una forma curvada, lo que puede provocar problemas en la fertilidad, especialmente en forma de abortos y de partos prematuros.

¿Qué significa tener el útero unicorne?

El útero unicorne es una alteración anatómica congénita del aparato reproductivo femenino muy infrecuente y se caracteriza porque este órgano, además de más pequeño, tiene un solo lado o cuerno -de ahí su nombre- y una sola trompa.

Hay distintos tipos de útero unicorne, que se dividen básicamente en dos:

•Con cuerno rudimentario. Es decir, que la paciente sí tiene dos cuernos, solo que uno de ellos es rudimentario. Este cuerno rudimentario puede, a su vez, según afirman en la web especializada Reproducción Asistida.org ser de distintos tipos: cuerno funcionante y comunicante (10%); cuerno funcionante y no comunicante (22%); y cuerno sin endometrio, que no es funcionante. (33%)

•Sin cuerno rudimentario, que directamente solo tienen un cuerno. Representan el 35% de los casos de útero unicorne.

Existen distintos tipos de útero unicorne, en función de si existe o no cuerno rudimentario. Imagen cedida por la web Reproducción Asistida.org

¿En qué afecta tener el útero unicorne?

Tener el útero unicorne puede dificultar un embarazo, pero no impedirlo. De hecho, la principal consecuencia es que, una vez se consigue el embarazo es difícil mantenerlo y es probable que se produzcan determinadas complicaciones obstétricas, como embarazo ectópico (2,7%), aborto del primer trimestre (24,3%), aborto del segundo trimestre (9,7%), parto prematuro (20,1%) y crecimiento uterino retardado. En algunas ocasiones, sobre todo en caso de acortamiento vertical, será necesario realizar un cerclaje uterino para evitar un aborto o un parto prematuro.

No es frecuente, pero también puede ocurrir que, si el embarazo se produce en una paciente con un cuerno rudimentario funcional, este cuerno se rompa cuando el embarazo esté muy avanzado, lo que podría incluso poner en riesgo la vida de la madre.

Sí es muy frecuente (en un 40% de los casos) que esta malformación vaya acompañada de anomalías en el tracto urinario y de endometriosis.

¿Qué síntomas provoca?

Además de los problemas obstétricos, el útero unicorne puede provocar algunos síntomas que nos puede hacer sospechar que algo no va bien, pero en la mayoría de los casos es una anomalía asintomática hasta, el menos, la primera menstruación, y muchas mujeres no notan nada hasta que se quedan embarazadas o empiezan a tener problemas para quedare embarazadas.

La sintomatología también depende del tipo de útero unicorne. En el caso de no tener cuerno rudimentario, no se suelen presentar síntomas hasta que se produce el embarazo y surgen problemas de abortos, partos prematuros, etc. o la paciente tiene problemas para quedarse embarazada. En caso de tener cuerno rudimentario, después de la menarquía sí suelen presentarse síntomas como dismenorrea severa (dolor menstrual muy fuerte y que empeora) o dolor pélvico. En cualquier caso, el diagnóstico precoz es muy importante para evitar complicaciones en el futuro, como endometriosis, hematómetra (acumulación de sangre en el útero), piometra (acumulación de pus) o los problemas obstétricos antes citados.

El diagnóstico se hace a través de pruebas de imagen, como ecografías, histerosalpingografías (rayos X especiales para comprobar el estado de las trompas de Falopio y la cavidad uterina) o la resonancia magnética.

¿Se puede tratar?

No existe un tratamiento protocolizado para corregir esta malformación. Sobre todo en el caso de que no exista cuerno rudimentario, al no provocar síntomas más allá del embarazo, se suele dejar como esta y llevar un exhaustivo seguimiento durante el embarazo para afrontar las posible complicaciones.

En caso de que exista cuerno rudimentario, especialmente si es comunicante-funcionante, se suele optar por la extracción de este para evitar, tanto los síntomas como los embarazos ectópicos en esa zona.

En algunos casos, según firma el Dr. Luis Alonso en la web Cirugia Reproductiva, se ha planteado la posibilidad de ampliación de cavidad mediante histeroscopia para hacer más viables los embarazos, pero hacen falta más estudios para plantearse esta cirugía como una opción válida.