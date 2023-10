La Seguridad Social ha tramitado casi 500 bajas por reglas dolorosas en cuatro meses

Desde el pasado mes de junio se han tramitado casi 500 bajas laborales por menstruaciones dolorosas. Una incapacidad temporal reconocida en la última reforma de la ley del aborto con el objetivo de "acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en trono a la regla" y "que no sea normal ir al trabajo con dolor", según destacó la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando anunció la medida impulsada por su departamento.

La norma aprobada por las Cortes en febrero —y cuyo texto también recogió un permiso retribuido desde la semana 39 de embarazo— incluye una baja laboral por dismenorrea (reglas dolorosas), una afección que afecta, al menos, a un tercio de la población femenina. A diferencia de las otras incapacidades, esta corre a cargo de la Seguridad Social desde el primer día, y no por las empresas, para paliar con la "discriminación" laboral que se temía que pudiera suponer para las mujeres trabajadoras el reconocimiento de esta baja concreta.

Aunque la ley salió a la luz hace ocho meses, algunas disposiciones transitorias, entre ellas la baja por reglas incapacitantes, no entraron en vigor hasta el pasado junio. Desde entonces, y hasta mediados de septiembre, se han tramitado ya un total de 495 bajas por regla dolorosa en España con una duración media de 2,8 días, según trasladan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 20minutos.

Aunque no hay datos por edad de las mujeres solicitantes, sí que se pueden desgranar las estadísticas por territorios. Pero hay una quincena de bajas que el Estado no puede facilitar porque corresponden a provincias en las que se han tramitado muy pocas. "La ley de protección de datos impide ofrecer datos en los que se reflejen menos de cinco personas, porque se supone que puede ser localizable la persona o personas a las que nos refiramos", explican desde el departamento dirigido por José Luis Escrivá.

Así, según las 436 bajas laborales que resultan de restar las de las provincias en las que se han tramitado menos de cinco, Madrid es la provincia en la que se ha concedido más bajas: casi tres de cada diez (128). Le siguen Zaragoza (54), Barcelona (42), Málaga (33) y Valencia (30). En lado contrario, entre los territorios con menos bajas tramitadas —teniendo siempre en cuenta que no aparecen ciertas provincias con menos de cinco—, están Cantabria (6), Albacete (7), Huelva (7), Ceuta (7) y Pontevedra (9).

España, primer país de la UE en reconocer esta baja

Esta prestación pionera salió adelante en la última ley del aborto, no sin varias polémicas y debates en la sociedad sobre su efectividad. Incluso en el seno del Gobierno de coalición fue una medida que levantó ampollas entre los socios, que finalmente alcanzaron un acuerdo in extremis. Para solicitarla no se exige tener un mínimo cotizado (como sí ocurre con otras incapacidades temporales comunes), ni tampoco hay días mínimos o máximos de baja, sino que su duración depende de lo que necesite cada mujer.

Ahora bien, no pueden pedirlo todas las mujeres. Para poder acceder a ella hay que estar previamente diagnosticada por su médico de cabecera con algún tipo de "menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria" asociada a patologías como la endometriosis, miomas, enfermedades inflamatorias pélvicas, adenomiosis, ovarios poliquísticos, pólipos endometriales "o cualquier dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo".

Esta baja, además, situó a España a la cabeza en el reconocimiento de los derechos relacionados con la salud menstrual. Es, de hecho, el primer país europeo en reconocer permisos por reglas dolorosas. Italia presentó una propuesta de ley parecida hace siete años, pero nunca caló; en Francia se ha abierto el debate; y en Alemania tienen algo similar, pero es a criterio del médico.