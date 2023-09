'Pocketing': cómo reconocer este fenómeno que es tendencia en las relaciones de pareja

No todos actuamos igual. Bien, partiendo de esta base, os vamos a hablar de una nueva tendencia en España, en cuanto a cómo relacionarse en pareja, cuy origen procede de la palabra inglesa 'pocket' (bolsillo). Un nuevo concepto de 'modern love', como por ejemplo el 'ghosting', muy relacionado con el miedo a presentar a la propia pareja dentro de tu círculo más cercano. Algo que a primera vista puede parecer no tener importancia, pero que puede llegar a tambalear los cimientos de esa relación.

Un modo de actuar que, a menudo, suele estar relacionado y motivado por malas experiencias con rupturas previas al inicio de la relación o simplemente porque el entorno que rodea a la persona pueda ser incompatible con la pareja.

A qué llaman 'pocketing' los expertos

El 'pocketing', según los expertos, se produce cuando uno de los componentes de la pareja evita presentar al otro a su círculo íntimo de familiares y amigos. Una actitud con la que estaría evitando reconocer públicamente que tiene una relación sentimental y tiende a ocultarla haciendo que parezca un simple olvido.

En realidad, esta práctica siempre ha existido pero, según los expertos, se ha vuelto más común en los últimos años, incluso en parejas relativamente asentadas.

Cómo detectar el 'pocketing'

Lo primero, hay que aclarar que no en todas las parejas en la que una de las partes no quiere presentar al otro, implica que esté practicando el denominado 'pocketing', no. Existen, según los especialistas, diferentes formas de relacionarse, según los distintos tipos de personalidades. Por ello, hay quien necesita más tiempo para presentar al otro y eso no implica que exista un motivo negativo detrás.

Dicho esto, si sospechas de que tu pareja pueda estar practicándolo y estás al principio de la relación, es más complicado de reconocer, ya que en la mayoría de los casos es por cuestión de tiempos. Aquí deberías analizar más aspectos de su personalidad para descubrir si realmente te lo están haciendo.

El 'pocketing' suele darse a través de situaciones muy sutiles, pero que van haciéndose cada vez más evidentes según pasan los meses. ¿La razón?, una de las formas más habituales de justificar este comportamiento, es precisamente asociarlo a 'pequeños despistes'.

El 'pocketing' se da en relaciones aparentemente estables. Mattia Arioli

Cuando sucede, lo normal es que si quedáis lo hagáis en espacios no demasiado frecuentados, en los que no se requiera una socialización con el entorno, ni tampoco en lugares frecuentados por la otra persona o por su entorno. También es probable que evite subir fotos a redes sociales solo en pareja o que si se encuentra a alguien conocido evite presentarte o si lo hace, evite mencionar que sois pareja.

Precisamente si esto último sucede, lo más habitual es que la forma de justificarlo sea asociar ese momento a un descuido fortuito.

El problema real es que el 'pocketing' está más relacionado con que todo esto suceda en una relación estable y afianzada desde hace tiempo. Si en ese caso, su entorno sigue sin saber de tu existencia, evita presentarte a su círculo cercano y no muestra intención de hacerlo, puede que estés sufriéndolo en tu 'propia piel'. En ese caso, y sobre todo si esa situación te causa malestar, no dudes en hablar con tu pareja de cómo te está haciendo sentir esa situación porque no hay nada mejor que la comunicación y, en la mayoría de casos, no vaya más allá de una forma de protegerse.

