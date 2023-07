¿Son las mujeres las víctimas perfectas del 'ghosting'?

Hemos de comenzar diciendo que si a estas alturas no has oido hablar del 'ghosting', o tienes muchísima suerte (porque entendemos que no has sido víctima de él), o realmente has estado una temporada larga viviendo en Marte. Consiste en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona con la que se tiene un vínculo relacional sin dar explicación alguna.

"Cuando vives en tus carnes el 'ghosting' o el 'orbiting', la sensación habitual es la de no ser suficiente, que algo falla en ti y que debe de ser grave cuando la otra persona decide desaparecer sin decir nada. La consecuencia lógica es pensar: 'pues de ahora en adelante paso; voy a conocer gente, pero no pienso implicarme', que es un mecanismo de defensa de tu cerebro para evitar que vuelvas a sentirte así de abandonada y rechazada", escribe Marta Martínez Novoa, especialista en relaciones de pareja en Que sea amor del bueno.

El 'ghosting' se debe en muchos casos a la dificultad a la hora de confrontar una situación potencialmente desagradable, algo que muchas veces sucede porque la responsabilidad afectiva no siempre está presente: para ello hay que hacerse cargo de los propios sentimientos, de los de la otra persona y saber sostener la posible reacción de dolor.

'Tácticas en el amor' Netflix

"El estudio realizado por Bumble refleja que cuatro de cada 10 españoles ha experimentado 'ghosting', pero que la mayoría (79%), hombres y mujeres, están de acuerdo que no es un comportamiento adecuado para terminar una relación. Más interesante es que el 42% de los hombres reconocen haber hecho 'ghosting' para evitar herir los sentimientos de alguien. Esto refuerza la necesidad de que la gente mantenga conversaciones más abiertas y reciba educación sobre la 'responsabilidad afectiva' y sobre cómo poner fin a cualquier relación de forma amable y respetuosa. Es importante educar a todo el mundo para que pueda confrontar las emociones menos agradables, tanto las propias como las ajenas, y ser capaces de afrontar una situación en la que hay dolor sin necesidad de huir", explica Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga colaboradora en Bumble.

Pero, ¿por qué las mujeres tendemos a necesitar más una clausura para seguir adelante? "Cada persona cierra las etapas y las relaciones de una manera distinta. Algunas personas se implican y comprometen más cuando están en una relación, aunque esta esté sólo en los inicios. La tendencia general, aunque con muchas excepciones, es que las mujeres tienden a ser más claras en sus intenciones y a centrarse en una única persona cuando están teniendo citas", responde Lombardía.

"Tener un momento de cierre o clausura antes de seguir adelante suele ser necesario para aquellas personas que quieren gestionar adecuadamente sus emociones e implicarse de manera plena y consciente en las relaciones. Otras personas, cuando la relación todavía no se considera estable o creen que no tienen compromiso, no se sienten con la necesidad o la obligación de tener una conversación de cierre antes de alejarse de la relación", señala.

El miedo a la confrontación

Los datos del estudio de Bumble reflejan que a día de hoy, tanto hombres como mujeres han experimentado y han hecho 'ghosting'. La razón principal es porque pensaban que el silencio era mejor que herir de forma directa y confrontativa los sentimientos de la otra persona. "En el caso de las mujeres, el 43% también lo hicieron como reacción a algún comentario o actitud negativa por parte de la otra persona, que les llevó a desistir por completo de responder", añade Ana Lombardía.

"La confrontación implica afrontar de frente, de cara, una situación. Esto se puede hacer mediante una conversación sincera y amable. Cuando se trata de confrontar una situación potencialmente sensible, muchas veces se teme que vaya a haber una discusión, gritos, llanto...", asegura.

"La confrontación implica muchas habilidades y actitudes que, a veces, muchos hombres no saben manejar. Implica reconocer los sentimientos, aceptar mi responsabilidad en la ruptura, estar preparado para recibir la reacción potencialmente negativa de la pareja ante la ruptura. Para muchos, es más fácil simplemente desaparecer", explica la psicóloga y sexóloga colaboradora en Bumble.

El 'ghosting', en cifras

Un 42 % ha sufrido 'ghosting', pero sólo un 22% admite haberlo hecho.

4 de cada 10 españoles ha experimentado el 'ghosting'.

La inmensa mayoría, tanto de hombres como de mujeres (79%), está de acuerdo en que no es una forma adecuada de terminar.

El 42% de los hombres afirma haber hecho 'ghosting' para evitar herir los sentimientos de alguien.

El 43% de las mujeres que admiten haber hecho 'ghosting' como reacción a un comentario o actitud negativa de la otra persona.

