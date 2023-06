Taylor Swift está siendo criticada ante algunas declaraciones vertidas por su nuevo novio, algo que le ocurrió con anterioridad a Kim Kardashian. Analizamos por qué.

La legión de fans de Taylor Swift siempre tiene un comportamiento curioso, pues de la absoluta devoción pasa en ocasiones a señalar con cierta ira a la cantante para echarle en cara determinadas conductas y en especial, con quién se junta. Fue en 2015 cuando pese al éxito de 'Red' y de '1989', muchas voces comenzaron a cuestionar los motivos por los que las amigas de Taylor Swift parecían salidas de un desfile de Victoria’s Secret (de hecho, muchas trabajaban para la marca) y a preguntarse si realmente era o no feminista. Ocho años después, nos encontramos con una situación parecida.

Swift está saliendo con el cantante de la banda 1975, Matt Healy, una figura que no duda en hablar sin tapujos de su pasada adicción a la heroína y que airea sin filtros sus opiniones políticas. Los fans de la cantante han señalado que Matt es un hombre machista, antisemita y racista y han creado un hashtag con el que exigen a la cantante que se pronuncie al respecto, mientras que otros exigen que rompa su relación y otros tantos hayan asegurado no ser ya seguidores de Taylor a causa de su nueva relación.

¿El problema? Parece que las mujeres han de responsabilizarse de cómo actúan sus parejas, algo que ya le ocurrió a Kim Kardashian cuando su ex marido comenzó a soltar comentarios antisemitas o cuando apoyó a Trump. La empresaria tuvo que aclarar que lo que Ye diga o piense no es lo que ella piensa, y en la última temporada de su reality ha tenido que aclarar además que su silencio tras diversos tropiezos de su ex se debe a que sus hijos agradecerán en el futuro que su madre no haya criticado a West en los medios. "Los discursos de odio nunca están bien y son inexcusables. Estoy junto a la comunidad judía y espero que la retórica de odio en su contra sea inmediata", escribió en una ocasión Kim en sus redes, sin tan siquiera nombrar a Ye, a causa de sus polémicas declaraciones. "No se debería responsabilizar a una persona por el comportamiento de otra, ya que, obviamente, cada individuo es responsable de sus acciones. Los estereotipos y las expectativas de género limitantes perpetúan desigualdades y dificultan la igualdad de género en la sociedad", dice Anna Valentina Caprioli, terapeuta de Buencoco con orientación sistémica relacional.

Kanye West. AFP via Getty Images

Pero, ¿por qué la sociedad quiere que las mujeres se responsabilicen de lo que dicen/piensan/hacen sus parejas? "Algunas sociedades siguen manteniendo tradicionalmente expectativas y roles de género rígidos, donde se espera que las mujeres asuman la responsabilidad de mantener la estabilidad emocional y el bienestar de la familia. Este enfoque puede conducir a la creencia de que ellas deben asumir la responsabilidad de la conducta de su pareja, ya que históricamente se les ha asignado el rol de cuidadoras y responsables de mantener la armonía de la familia", dice Anna Valentina Caprioli. "En esta misma línea todavía están vigentes algunas normas sociales y culturales que influyen en las creencias sobre las relaciones de pareja, que enfatizan la importancia de mantener la relación a cualquier coste, implicando que la mujer debe asumir la carga del comportamiento inapropiado o problemático de su pareja, incluso que se atribuya la culpa y se la estigmatice para explicar o justificar las acciones de su pareja, ya que ella debería haber sido capaz de controlar o influir en su comportamiento. Obviamente, se trata de prejuicios arraigados y de la falta de comprensión sobre los factores que influyen en el comportamiento humano, como la responsabilidad personal y la influencia del entorno", asegura.

Marta Martínez Novoa, autora de ‘Que sea amor del bueno’ (editorial Zenith) señala que tradicionalmente se le otorga a las mujeres el papel de las maduras, sensatas, cabales y correctas, por lo que cualquier comportamiento que se salga de ahí, será visto casi como un crimen. "Además de eso, algo que viene en el pack del rol que ha asumido la sociedad para nosotras es el de ser cuidadoras, salvadoras o una especie de 'madres' con todo el mundo, especialmente con los hombres, leídos por la sociedad, de manera injusta también, como poco cuidadosos, desorganizados y 'balas perdida', pero aceptando que "son así" y que no se puede hacer nada al respecto. Por eso, casi siempre se le pide rendir cuentas a sus madres, hermanas, hijas, etc. y, por supuesto, parejas, en el seno de una relación heterosexual. Porque se nos responsabiliza del cuidado y educación de ellos, de manera más directa o indirecta y, al mismo tiempo, se nos culpa de "estar con alguien así", porque nosotras nunca podemos "equivocarnos" supuestamente o hacer algo que sea políticamente incorrecto o mal juzgado por la sociedad", explica. "Creo que esto tiene que ver con la creencia social implícita de que las mujeres somos las encargadas de poner el punto de cordura a todo. Y, además de eso, por desgracia a día de hoy también sigue estando vigente, en cierto modo, la creencia de que prácticamente las mujeres no estamos completas hasta ser madres y, parece ser que ese papel se nos exige más allá incluso de la maternidad real, esperando de nosotras este rol en muchas otras relaciones personales", añade Marta Martínez Novoa. La autora de 'Que sea amor del bueno' asegura que no podemos olvidar que hemos aprendido a buscar la validación masculina desde pequeñas como algo vital para sentirnos queridas y válidas, por lo que muchas veces conseguimos a través de responsabilizarnos de sus tropiezos ser vistas como "las buenas".

Lo curioso (y doloroso) es lo mucho que todavía hoy se quiere silenciar la voz femenina mientras que a la hora de exigir responsabilidades, se nos señala… "Parece ser que a las mujeres se nos da un altavoz selectivo: si tenemos que reivindicar derechos que resultan incómodos para otros o ponen en riesgo sus privilegios, se nos silencia el altavoz, pero si se trata de rendir cuentas de las acciones de otros porque "nosotras debemos poner el punto de cordura", prácticamente nos está enchufando el altavoz en la boca", dice Marta Martínez Novoa.

Kim Kardashian en la Gala MET 2022 Getty Image

En el caso de que nuestra pareja se comporte de forma inadecuada o diga algo incorrecto, ¿qué debemos hacer? Anna Valentina Caprioli nos recomienda comunicárselo de forma abierta, expresándole de manera respetuosa pero clara lo que sentimos, abordando su comportamiento sin culparle, ni atacarle, sino explicándole cómo nos afecta y estableciendo unos límites saludables, fomentando así una comunicación más consciente y respetuosa en nuestra relación. "Por otro lado, permite que exprese su punto de vista, para darle espacio a su vez y encontrar un entendimiento mutuo. La escucha activa y la empatía hacia sus preocupaciones y sentimientos también es importante para así llegar a una solución constructiva entre los dos. Es bueno enfocarse en los problemas de manera conjunta y llegar a compromisos que satisfagan a ambas partes. Si lo crees necesario, puede ser muy útil buscar ayuda en un terapeuta de pareja para facilitar el proceso. Es importante recordar que cuando el problema es de pareja, el único modo de poder superarlo es enfrentarlo juntos, ya que es fundamental que cada componente asuma sus responsabilidades y trabajar para cambiar el granito de arena que aporta al problema para aportar a la solución", señala.

Para finalizar, por su parte Anna Valentina Caprioli aclara que las relaciones han de basarse en la igualdad, el respeto mutuo y la colaboración, por lo que ambos miembros tienen la responsabilidad de reflexionar sobre su propio comportamiento, aprender de sus errores y trabajar juntos para construir una relación saludable. No se debe cargar únicamente a una persona con la responsabilidad de educar o corregir constantemente a la otra.

