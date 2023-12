¿Es legal que nos pregunten a las mujeres por los hijos en una entrevista de trabajo?

En España se igualaron los permisos de maternidad y paternidad, con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2021, del Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Desde entonces, la conciliación por parte de hombres y mujeres es más equilibrada; sin embargo, siguen existiendo ciertos estigmas que se convierten en dudas a la hora de acudir a una entrevista de trabajo. ¿Qué cosas pueden preguntarnos y qué no? Un experto nos lo aclara todo.

¿Es legal peguntarle a una mujer por los hijos en una entrevista de trabajo?

Entrevista de trabajo Fotografía CCO / BLOG COMUNICACIÓN NO VERBAL

"Es una cuestión controvertida que admite matices. Técnicamente, desde la honestidad del entrevistador, y sin que la respuesta que pudiera ofrecer un candidato condicione sus probabilidades de ser contratado, no sería ilegal preguntar objetivamente si un candidato tiene hijos. Pues esa pregunta, puede ir formulada en relación con los beneficios sociales que ofrece la empresa, la mejora en derechos que pudiera establecer la compañía u otros aspectos, que en modo alguno empañarían la pregunta", explica Jorge Sarazá, laboralista y socio del área laboral de CECA MAGÁN Abogados.

Ahora bien, si la pregunta estuviera hipotéticamente encaminada a condicionar las aspiraciones del candidato solo por el hecho de tener o no hijos, en ese caso "la pregunta sí podría ser contraria a Derecho", matiza. Las personas gozan del derecho a la igualdad y no pueden verse discriminadas por cuestiones accesorias o ajenas a la consecución de un puesto de trabajo.

¿Es legal preguntar por el estado civil o la orientación sexual?

"Considero que en ningún caso el estado civil u orientación sexual de una persona son datos necesarios en una entrevista de trabajo. Por lo que siendo datos personales protegidos y confidenciales no se podrían preguntar", señala.

Según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado, constituye una infracción muy grave que conlleva una sanción económica.

¿Es legal preguntar si estás vacunado del Covid?

Las 5 respuestas que no debes dar en una entrevista de trabajo

"Al ser un dato de salud, especialmente protegido, no podrían preguntarnos tal aspecto. En España la vacuna contra el Covid no es obligatoria, por lo que no podrían preguntarnos tal extremo al no haber una justificación o razón objetiva para preguntarlo. Y, por tanto, no ser objetivamente determinante para el avance de la persona en un proceso de selección", añade.

El experto remarca que en el caso de trabajar con personas mayores o vulnerables, donde exista o pudiera existir un riesgo para la vida, algunas personas se han pronunciado a favor de tal pregunta de control por motivos de prevención de riesgos laborales: "Pero, sin duda, es controvertido y lo normal es que no se pueda formular tal cuestión de forma general", explica

Otras preguntas que pueden hacer y son ilegales

Las prendas básicas y los tonos neutros serán tus mejores aliados en una entrevista de trabajo. Getty Images / iStockphoto

No se puede formular preguntas sobre datos personales o especialmente sensibles como histórico de salud, orientación sexual, orígenes étnicos, familiares o de país, creencias religiosas, orientación o pensamientos políticos, afiliación o práctica sindical, intenciones de tener hijos, etc.

Si eso sucede "con mano izquierda y con respeto", se puede preguntar al entrevistador sobre la finalidad de la pregunta formulada y, en su caso, declinar contestar.

Acciones legales si esto sucede

"Como decíamos, se puede declinar contestar, preguntar por el motivo de la pregunta y, si fuera especialmente agresivo el entrevistador o la pregunta, claramente discriminatoria, o atentara contra los Derechos Fundamentales, se podría incluso denunciar ante la Inspección de Trabajo", sentencia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.