La baja por maternidad tiene un efecto protector para la salud mental, según un estudio

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento muy importante y que cambia la vida de las personas radicalmente, además de las consecuencias fisiológicas que tiene. En este período, es importante priorizar la salud sobre otros aspectos, por lo que muchos países conceden el derecho a diferentes períodos de baja por paternidad o maternidad.

Estos permisos retribuidos permiten el cuidado y la atención completa al niño y a la propia salud fisiológica durante las primeras semanas o meses desde el nacimiento. Y, además, podrían proteger también la salud mental de ambos padres, especialmente de la madre, según un reciente estudio realizado por la Universidad de Estocolmo y el Instituto Karolinska.

Cuanto más largo, mayores beneficios

Ya existía evidencia previa que indicaba que los trastornos de salud mental son comunes después del nacimiento de un hijo; a nivel general, se estima que afectan a entre un 10 y un 20% de las madres y hasta a un 10% de los padres. En base a esto, los autores del citado trabajo, publicado en el medio académico The Lancet Public Health quisieron investigar si la baja por paternidad o maternidad influían en este fenómeno y de que manera, para lo que llevaron a cabo una revisión de la literatura científica al respecto.

Lo que encontraron es que efectivamente, estos permisos resultaban protectores frente a síntomas depresivos, estrés psicológico, agotamiento y recurso a atención sanitaria, particularmente para las madres, y que eran predictivos de un mayor bienestar mental en general.

Estos beneficios, destacan los investigadores, son más notables en los planes con bajas por paternidad y maternidad más generosos, como aquellos que tienen una mayor duración del permiso. Además, no se restringen al período inmediatamente posterior al nacimiento, sino que se extienden también a más adelante en la vida.

Otro punto interesante es que los efectos positivos se mostraban de diferente manera en los padres y en las madres. Específicamente, parecían más evidentes en las madres, aunque los autores no dejan de argumentar que también se dan en los padres y que existe menos investigación sobre el efecto que tienen en ellos, lo que puede afectar a los resultados.

