Eva Ivars: "En nuestra sociedad parece que tenemos que fustigarnos por no ser la madre perfecta, pero llegar alto también es serlo"

Eva Ivars es la consejera delegada de Alain Afflelou en España. Su carrera en la compañía empezó para crear el departamento de marketing, cuando vio clara su oportunidad de crecer en la empresa francesa que democratizaba el uso y la compra de gafas: desde entonces han pasado diecisiete años, los once últimos como directora general.

"La clave, para mí, ha sido saber aprovechar las oportunidades que se me han puesto delante y que han provocado otras nuevas. Yo trabajaba en Publicís, la agencia de publicidad de Carrefour, cuando Afflelou compró Ópticas Carrefour. Las oportunidades pasan y hay que cogerlas, pero tienes que estar preparada. Alain Afflelou, el fundador, es capaz de ver virtudes en ti de las que tú a lo mejor ni eres consciente. Alain me propuso formar el departamento de marketing y desde entonces he hecho de todo y sé que todavía me quedan muchas cosas por hacer. Pero el valor no puede depender del cargo que figure en la tarjeta de visita, hay que trabajarlo día a día", Eva Ivars.

¿Qué retos has tenido que superar hasta convertirte en consejera delegada?Los orígenes marcan mucho y yo tenía una madre que me animó a ser ambiciosa. Aprender de los errores y hacer autocrítica, tanto a nivel laboral como personal, es fundamental: como mujer es un orgullo estar en un comité de dirección paritario tanto en el primer nivel como en el segundo nivel.

Cómo gestionas la conciliación familiar con la responsabilidad de la empresa?Se ha evolucionado mucho en conciliación. Que los hombres tengan baja de paternidad ha ayudado a la carrera de la mujer, pero cuando yo tuve a mis hijas hace veinte años conciliar era mucho más difícil: estabas hasta el último día sin coger la baja maternal y volvías a las dieciséis semanas sin la baja de lactancia. Mi etapa de conciliación más complicada fue antes de convertirme en CEO de la compañía, cuando estuve como directora de marketing en las oficinas de Francia: viajaba los domingos y volvía los miércoles. Estuve dos años yendo y viniendo, el sacrificio fue duro y tuve que montar una logística alrededor (con chica interna y un marido que me apoyó en todo).



En cada momento del camino hay etapas y hay que hacer renuncias. En nuestra sociedad parece que tenemos que fustigarnos por no ser la madre perfecta, pero llegar alto también es ser la madre perfecta. El año pasado, al cumplir cincuenta años, mi hija, que estaba fuera, me escribió por WhatsApp dándome las gracias por haber cuidado tan bien de ellas y por demostrarle que como mujer puedes ser lo que quieras. Tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos.

¿Qué previsiones hay en tu hoja de ruta de 2023?En los negocios, o creces o desapareces, y nuestro modelo siempre ha sido expansivo. Empezamos con 68 ópticas de Carrefour en 2003 y actualmente tenemos 350 con la previsión de llegar a las 400 en los próximos cuatro años. La fórmula del éxito de Afflelou tiene tres pilares clave: el primero es la comunicación, ya que, como diría nuestro fundador, "lo que no se comunica, no existe"; después, estaría la innovación, tanto de producto como de conceptos, procesos, política comercial…; y, por último, destacaría las alianzas para crecer.

¿Estáis ampliando la óptica con la audiología?La audiología está siendo un boom, llevamos tres años en este campo con el objetivo de democratizar la audiología como hicimos con la óptica. Tenemos clientes que lo necesitan o tienen padres que lo precisan. Y en este aspecto nuestro nivel de prescripción es muy alto, por encima del de Apple en NPS (indicador para medir la satisfacción y lealtad del cliente).



Pero en el tema del audífono, sigue habiendo un tabú como el que había hace 20 años con las gafas. Por eso, tenemos que comunicar más, para que, al igual que la gente, lleva orgullosa los 'ear-pods' por la calle, llevar audífono sea algo normal. A día de hoy, en España hay más de un millón de personas sin equipar con audífonos y es a ellos a quienes tenemos que llegar: cuando dejas de oír, también de alguna manera dejas de participar en la sociedad. La parte social es muy importante en nuestro ADN.

¿Cuál es vuestro campo de actuación social?Dentro del plan de sostenibilidad se encuentra nuestra Fundación Afflelou, desde la que colaboramos con Cruz Roja (desde hace 5 años) donando gafas a niños y adultos en situación de vulnerabilidad. En España hay 5 millones de personas en el umbral de la pobreza y es Cruz Roja quien los identifica para hacer llegar nuestras gafas: hasta 2022, llevamos donadas más de 190.000 gafas con todas las campañas de la Fundación.



También vamos todos los años al sur de Marruecos con ópticos para graduar y hasta el momento hemos regalado más de 4.000 gafas graduadas y 4.800 gafas de sol. En este viaje encuentras gente que nunca se ha graduado la vista, personas con más de quince dioptrías a las que les cambias la vida.



Y cada septiembre también tenemos la campaña de prevención del fracaso escolar con la que graduamos a niños entre cinco y siete años, regalando las gafas para sensibilizar sobre la importancia de cuidar la vista a los niños. Algo que no está dentro del sistema de Seguridad Social y que corrige defectos visuales como el ojo vago, dolencia que después de los seis años ya es muy difícil de solucionar. Hacemos unas 10.000 revisiones en cada campaña y regalamos 7.000 gafas a niños de entre cinco y siete años que las necesiten.



Ninguna de estas acciones es puntual, sino que se realizan todos los años, desde que Afflelou llegara a España en el 2003. Con los datos que recogemos de la campaña de prevención de fracaso escolar, hacemos un estudio con la Universidad Europea de Madrid y lanzamos un barómetro de miopía infantil para ver cómo evoluciona la miopía en España. También tenemos un acuerdo con la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, institución en la que, ante la carencia de ópticos en España, hemos creado un Grado de óptica online, del que la parte de prácticas se hacen en las ópticas de Alain Afflelou. Esto es una democratización de la educación en óptica, porque vivas donde vivas, te puedes inscribir y hacer la parte teórica online y la parte práctica en nuestras ópticas, por ello, hemos formado a nuestros ópticos para que sean tutores y validen las prácticas.

He visto que la competencia ha hecho una gran campaña en marquesinas por todas partes.Nosotros no miramos a la competencia, porque es distraerse del camino. En yoga te tienes que enfocar en un punto para mantener el equilibrio y no caerte: es importante mantener tu criterio y mirar al consumidor para satisfacer sus necesidades con innovación. Por ejemplo: ahora hay mucha luz azul y desarrollamos cristales para protegernos de esta luz tecnológica.

¿Los consumidores también premian vuestra sostenibilidad?Sí, estamos adheridos al Pacto Mundial desde 2020. En sostenibilidad es tan importante saberlo hacer, como hacerlo saber: lo piden los propios consumidores y te premian con su compra. Nuestros proyectos no son un 'one shoot', sino campañas que llevamos haciendo años. En sostenibilidad es muy importante ser coherente y transparente…

¿Cómo ves el futuro?Hoy en día hay muchos malos hábitos digitales, se utilizan los móviles y las tabletas durante mucho tiempo y a una distancia muy corta. La concienciación de la salud visual y la audiología son el futuro para nuestro sector.



Aunque la tecnología ha evolucionado muy rápido en los últimos cien años, el ser humano sigue necesitando de sus sentidos para entender el mundo y de esta forma nos relacionamos y formamos parte de la sociedad. Eva Ivars desde Alain Afflelou trabaja por la democratización de que la vista y la audición sean bienestar para todos sin excepción y en este camino y con innovación promete una revolución.

