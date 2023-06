Las mujeres líderes son más capaces de empatizar, se adaptan mejor y son más generosas

WEConnect International, en colaboración con la Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid, ha organizado una jornada dirigida a mujeres emprendedoras en busca de oportunidades de negocio, donde hemos podido disfrutar de sus palabras, experiencias y consejos para que cada vez sean más las mujeres que emprenden.

En España, tal y como ha señalado el más reciente Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), la tasa de emprendimiento es cada vez más alta, y está más protagonizado por mujeres, pero como explica Lula Ballarino, directora general de Womenalia, "una emprendedora vive el proceso con muchos miedos, inseguridades y responsabilidad. Nos frena, y mucho, la creencia de que necesitamos tener desarrolladas y controlar el 100% de las habilidades para crear una empresa, lo que nos genera cierta inseguridad de partida. A esto hay que sumarle otra realidad y es que nosotras tenemos menos tiempo para pensar, idear, ejecutar y lanzar un proyecto, porque nos encargamos generalmente de la mayoría de las cuestiones familiares".

Womenalia es la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras en español. En la actualidad cuentan con más de 300.000 miembros y su voluntad es crecer y desarrollarse.

"Queremos estar cada día un poco mejor y avanzar hasta dónde queremos llegar. No todas queremos ser CEO, directoras generales o presidentas de gobierno, pero lo que sí hacemos es ofrecer ayudas, herramientas, invitaciones a eventos, becas, premios, etcétera, en colaboración con organizaciones como WeConnect International. Nos da igual a qué se dedique y el color político de cada una: somos del partido de la mujer, buscamos desarrollarnos y tenemos la visión de que es más fácil juntas", dice.

"A veces no tenemos referentes suficientes para emprender o tenemos miedo, por lo que necesitamos una guía y contar con alguien que nos diga que podemos hacerlo y nos acompañe en este camino", asegura.

Por su parte, Teresa Guillén, CEO de Mujer Exportadora, señala que tras haber pasado años trabajando en otras empresas, se ha dado cuenta de dos cosas. "Las características intrínsecas que tenemos las mujeres en el mundo del comercio internacional son que empatizamos interculturalmente, pero también que nos enfrentamos a obstáculos no sólo vinculados al comercio, sino a los que aluden a la perspectiva de género. Siempre sale el tema de qué pasa con los hijos de la mujer que trabaja y negocia", asegura.

Teresa Guillén, COE de mujer exportadora y Lucila Ballarino, directora general de Womenalia D.R.

"Hay empresas en las que los productos que tienen, por sus características, ya son internacionalizables. Animo a las empresarias a internacionalizar sus productos, porque no es tan complejo. Lo que necesitamos son habilidades de comercio internacional, y por eso tenemos tantos organismos que nos pueden ayudar con programas de formación para poder estar más seguras con estas habilidades, porque en realidad, productos, servicios y actitud, nos sobran", dice.

El impacto del emprendimiento de la mujer en la sociedad

Lula Ballarino asegura que las mujeres tienen habitualmente unas formas de hacer negocios y de liderar sus proyectos muy vinculadas a habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, la conciliación, la adaptabilidad y la flexibilidad.

"Desde ese punto de vista, los emprendimientos que ponemos en marcha tienen características más arraigadas. Hay una transformación social directa, y los proyectos de mujeres ponen mayor atención al cuidado del planeta, a una cadena de valor más sostenible que proviene de una visión holística y empática y sin duda, atendemos más a todos los puntos de la cadena de valor y al detalle. Esto se nota sobre todo en países de vías de desarrollo, donde destinamos el dinero que ganamos a nuestras empresas y empleados. Mejoramos la calidad de los servicios y somos más generosas con el dinero que ganamos. En definitiva, es bueno para la sociedad invertir en proyectos liderados por mujeres", asegura.

Propuestas y consejos para potenciar emprendimiento femenino

Teresa Guillén aclara que a nivel de internacionalización, todavía nos queda mucho por lograr, pues por ejemplo las bases de datos siguen en una situación delicada, aunque se han empezado a hacer estudios sobre los obstáculos con los que se topan las mujeres en la internacionalización.

"Soy insistente en la formación específica para empresarias tanto en temáticas genéricas, como el comercio electrónico, así como en específicas, como la negociación internacional, la contratación privada y pública internacional… Pero es importante que sea desde la perspectiva de género. El acompañamiento a todas las mujeres es fundamental en el inicio de las exportaciones, en el acceso a la contratación privada internacional… Tenemos que saber que el 5% de las compras de Estados Unidos están preservadas a programas de diversidad y proveedores. Tenemos que formarnos para acceder a ellos y a los procesos de licitación privada y públicas", dice.

Lula Ballarino, dice para finalizar que como las mujeres compiten contra el tiempo, suelen dejar la formación para el final. "El enriquecimiento propio lo dejamos para lo último, pero afortunadamente, se nos da bien pedir ayuda, porque no nos da vergüenza pedirlo ante la ayuda que damos. El asesoramiento es vital, y a la hora de representarnos a licitaciones públicas nos enfrentamos al mundo de burocracia. Las asesorías privadas te suelen cobrar, y me encuentro con el problema extendido de emprendedoras que al ir tan justas con el flujo de caja, se plantean si tiene sentido gastar 4.000 euros para una asesoría y presentar una licitación que no saben con certeza si ganarán".

