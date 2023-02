¿Qué me pongo para una entrevista de trabajo? Estas son las 5 prendas imprescindibles en tu fondo de armario

No siempre es fácil combinar unas prendas con otras hasta dar con el look perfecto. Por mucha ropa que tengamos en el armario, hay veces en las que no podemos evitar pronunciar aquello de "no tengo nada que ponerme" y el problema no está tanto en la cantidad, sino en el partido que sacamos a las prendas. Lo ideal, cuando vamos de compras, es llenar nuestra cesta de básicos que resuelvan cualquier 'outfit', independientemente de la ocasión, pero también darnos algún capricho con diseños de tendencia que aporten un toque diferente.

Teniendo en cuenta todo esto, enfrentarnos a aquellas situaciones en las que la ropa juega un papel fundamental, como puede ser una entrevista de trabajo, no debería ser complicado. Dar una buena impresión a través de la vestimenta es importante para conseguir el puesto deseado y lo cierto es que, si nos basamos en nuestros básicos de fondo de armario, no será necesario rompernos excesivamente la cabeza para lucir un atuendo apropiado, pero estiloso.

¿Cómo vestir en una entrevista de trabajo?

De la clásica chaqueta blazer a un pantalón vaquero, las posibilidades son numerosas en lo que respecta a un look adecuado para una entrevista de trabajo. La clave es tener en cuenta aspectos como el tipo de empresa, el puesto para el que optas, la formalidad en el proceso de selección, el código de vestimenta que suelen llevar el resto de empleados y, sobre todo, tu propio estilo.

Una insider en la Semana de la Moda de Madrid. Vincenzo Grillo / Imaxtree

Más allá de lo que dicte el protocolo, lo importante es que te sientas cómoda con la ropa que llevas puesta, tanto funcional, como estilísticamente. Solo así conseguirás transmitir esa seguridad tan necesaria en una situación de nervios como la que implica una entrevista, aunque esto pase llevar algo fuera de lo habitual o más arriesgado. Mientras se combine bien, el éxito está asegurado.

Trench a todo color

Gabardina en color rosa fucsia. Escorpion / Cortesía

Estamos de acuerdo en que la gabardina es ese clásico imprescindible que casi todas las expertas en moda han convertido en su prenda favorita. Atemporal, versátil y cómodo, el 'trench' es capaz de revolucionar un look y más todavía cuando, en lugar de apostar por los clásicos tonos neutros como el gris o el marrón, elegimos una versión más atrevida, como este modelo en rosa fucsia de Escorpion, para impactar en una entrevista (Precio: 149 €. El Corte Inglés)

Vestido largo con estampado de flores

Vestido largo con estampado de flores. Sfera / Cortesía

Los vestidos son, a menudo, la manera más rápida y sencilla de encontrar un estilismo apropiado para ir a una entrevista de trabajo. ¿Nuestra recomendación? Elige un diseño largo, con algún estampado minimal o, en su defecto, un patrón de flores como este de Sfera. Una apuesta segura, puesto que es ponible en cualquier época del año (en función de los accesorios) y nunca pasa de moda. (Precio: 29,99 €. Ref. 58340001864. Sfera)

Jersey de punto con un toque diferente

Jersey de punto con hombros al descubierto. Basyco Jerez / Cortesía

Además de la clásica camisa o blusa acompañada de una americana, otra alternativa que se puede llevar como parte de arriba, a una entrevista de trabajo, es un jersey de punto. Para desmarcarte del resto, elige un diseño que cuente con algún detalle original como el de este modelo de Basyco Jerez que deja los hombros al descubierto. (Precio: 25,99 €. Ref. J-23 SS23. Basyco Jerez)

Bolso todoterreno en tono marrón

Bolso bandolera en tonos marrones. Mirto / Cortesía

Respecto a los complementos, en todo fondo de armario no puede faltar un bolso todoterreno tipo bandolera, ya sea en marrón o en negro. Esta propuesta de Mirto, por ejemplo, tanto por su forma, como por sus colores, es ideal para completar todo tipo de 'outfits' para una entrevista de trabajo y llevar todo lo necesario para la misma: desde el teléfono móvil a un cuaderno en el que anotar lo importante. (Precio: 301,5 €. Ref. 02372-0050. Mirto)

Mocasines planos para máximo confort

Mocasines planos en tonos marrones. Lefties / Cortesía

Si lo que buscas son ideas para bajarte de los tacones y poder ir cómoda, pero sofisticada a una entrevista de trabajo, los mocasines son el calzado perfecto. En Lefties, sin ir más lejos, encontramos un zapato tipo mocasín con detalle de hebilla delantera metalizada, que está disponible en varios colores, aunque en tonos marrones es, sin duda, mucho más versátil. (Precio: 19,99 €. Ref. 1308/190/105. Lefties)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.