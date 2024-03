Iris Apfel muere a sus 102 años: así era el estilo del icono de gafas redondas y espíritu siempre joven

"De repente soy muy cool y estoy de moda", bromeaba Iris Apfel. Y es que la 'influencer' llegó a la fama con 84 años y desde entonces no la suelta. Tanto es así que hay gente que se tatúa su cara. Su lema es More is more & less is a bore (Más es más y menos es aburrido) y así lo ha demostrado hasta su último adiós a los 102 años.

Para la posteridad y la historia de la moda deja sus fotos en redes sociales en las que posa como una auténtica profesional y que reflejan su particular estilo.

Con sus inconfundibles gafas redondas de pasta negra (su sello de identidad), Iris Apfel acumula 3 millones de seguidores en Instagram. Como si de Karl Lagerfeld se tratara, su imagen es representativa —con sus gafas y su pelo blanco y recogido—, que ya se usa como marketing en diferentes colecciones. Así fue la colección con H&M, cuya colaboración arrasó en ventas.

Una llamada telefónica de Harold Koda le cambió la vida. Iris Apfel se hizo famosa en 2005 tras ser elegida para protagonizar la exposición del Metropolitan de Nueva York (MET) Iris Apfel: rara avis. Desde entonces, se convirtió en una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. Y no era de extrañar, ya que el gusto lo lleva en la sangre: su abuelo fue un sastre ruso, su madre tenía una boutique de moda y su padre, un negocio de importación de espejos y cristales para decoración.

Su primer contacto con el mundillo de la comunicación de moda fue de la mano de revista Women’s Wear Daily donde trabajó como asistente del ilustrador de vestuario. Allí fue donde conoció a su marido, el empresario textil Carl Apfel.

Para Iris Apfel la edad nunca fue una barrera para acudir a desfiles y compartir primera fila con chicas mucho más jóvenes a las que, por qué no decirlo, en más de una ocasión hizo sombra con sus coloridas, atrevidas y sobradamente excéntricas elecciones.

Iris Apfel en la Semana de la moda de Nueva York Nicholas Hunt

La noticia de su fallecimiento ha sido confirmada por Stu Loeser, portavoz de su patrimonio, el pasado viernes y con ella deja en la industria un vacío de extravagancia que será difícil llenar.

"No tengo reglas porque, si las tuviera, las rompería", dijo Apfel en una ocasión. La mezcla de prendas atemporales sin reglas, el uso del color, las piezas XXL y complementos de todo tipo y tamaño marcan el estilo de la centenaria 'influencer'.

