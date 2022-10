He leído un post de Raquel Sánchez Armán, mujer lista donde las haya, sobre su asistencia a la gala de los Premios Forbes Best Influencer. Raquel es historiadora y co-fundadora de una agencia de talento, por eso su presencia resulta natural en un evento donde se premia este y que le ha inspirado el titular "mucho 'influencer' para tan poco influido". Al principio me ha hecho reír y a continuación pensar, lo mejor que puede provocarnos un texto escrito.

La prestigiosa revista Forbes ha publicado su clasificación 'Best Influencers 2022' en los que elige a los 75 mejores influencers de España.

Tardo siempre en escribir esta página. Me gustaría decir unas cuantas frases más o menos hilvanadas y terminar rapidito, pero doy bastantes vueltas en la cabeza antes de aporrear el teclado y en casi todas ellas planea la responsabilidad de lo escrito. ¿Aporta? ¿Ayuda a alguien? ¿Contribuye a que quien lo lea se sienta mejor? ¿Tendrá mayor claridad sobre algún asunto? ¿Más motivada al acercarse a la historia de otra mujer que ha emprendido su sueño, por difícil que pareciera al principio? No soy ninguna 'influencer' -Dios me libre de intentarlo-, aunque la exigencia de añadir valor me acompaña porque creo que estamos al servicio de los demás. Esa mirada facilita sumar, aportar, cooperar, favorecer, participar… un glosario de acciones que nos hacen sentir bien y de maravilla a las otras personas; por tanto, si es eso lo que realizan los 'influencers', ¿por qué habrá tan poco 'influido', como sugiere Raquel?

Hace tiempo conocí la historia de Berta Bernad, quien me pareció una 'influencer' muy cabal: tras ser una de las primeras 'it girl' con miles de seguidores, cerró su cuenta en Instagram y optó por un exilio digital que le ayudara a decidir hacia dónde quería dirigirse. A quién influir y de qué modo. Resolvió escribir una novela e impulsar su agencia de marketing, y ahora explica a quien le preste atención que aquella vida de sobreexposición lastimaba su integridad emocional.

El verbo 'influir' admite variedad de sinónimos, pero con matices en los que merece la pena pararse: no es igual persuadir que embaucar, ni presionar que inspirar, por eso antes de proponerse a influir… ¿no sería recomendable preguntarse a quién y para qué? Las preguntas detectan el propósito con claridad meridiana, lo triste sería no dar con él por más preguntas que nos hagamos.

No es igual persuadir que embaucar, ni presionar que inspirar

Carmen Dell'Orefice apareció por primera vez en la portada de Vogue en 1947. Tenía 15 años. Ahora, a los 91, exhibiendo melena blanca y unas interminables piernas, posa apenas cubierta con una sábana en el interior de otra revista (New You) porque la edad es un número, asegura. Sus fotos se repiten en Instagram como ejemplo de belleza madura -y tan madura-, aunque no sean tan arriesgadas como las que cuelga Iris Apfel en su perfil, por ejemplo, festejando sus recién cumplidos 101 años. Iris es una socialité neoyorkina, diseñadora de interiores y coleccionista de moda; en uno de sus últimos 'reels', y preguntada por su gusto al elegir prendas tan vanguardistas -no las que se esperarían de una abuelita-, declara: "El mundo es un lugar demasiado gris, y yo deseo contribuir con una cara feliz a ahuyentar la tristeza". Me encanta esta mujer.

Obvio que no hay que llegar a centenaria para alcanzar la excelencia como 'influencer', por ejemplo, la divulgadora científica Lady Science tiene un enorme éxito a través de su perfil de Instagram; por ello, si reflexionas acerca de esas cualidades que te hacen única, si indagas con curiosidad qué es lo que deseas mostrar al mundo para hacerlo un poco mejor, darás con un auténtico tesoro y tu camino será más fácil y exitoso. A continuación, y al igual que en el resto de nuestras interacciones sociales, pongamos el foco en lo que el otro necesita, en el 'influido', no en lo que nosotros queremos… entonces la capacidad de influir se multiplica.

