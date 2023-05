Audrey Pascual, campeona del mundo de esquí adaptado: "No dejo que otros me pongan límites"

Nació con una agenesia bilateral de tibias, una malformación congénita que le provocó la pérdida de las piernas. Pero Audrey Pascual, una madrileña de 18 años, se ha convertido en campeona de Europa de esquí adaptado, de la copa del mundo y segunda en el campeonato mundial. Hablamos de una joven mujer que personaliza a la perfección los valores de la superación, del esfuerzo y del empeño por ir más allá de los límites. Porque, además, es también una excelente surfista en la categoría kneel (de rodillas), donde ya ha competido a nivel internacional.

Desde los 6 meses ya estaba en el agua para reforzar la musculatura y su constancia, su enorme fuerza mental y el apoyo de su familia la ha llevado a convertirse una mujer ejemplar en España.

Practicas esquí, surf, handbike... ¿tienes un don para los deportes?

No sé si tengo un don, lo que tengo es la necesidad de practicar deporte. Me divierten, me gustan y siempre lo he hecho. Empecé con natación a los seis meses por prescripción médica y yo creo que ahí ya me enganché, jaja. Mi padre también es muy deportista, así que siempre lo he visto en casa y algo de genética también habré heredado.

¿Cómo llegaste a cada uno de ellos y cuál te gusta más?

Al esquí llegué porque mis primas lo practican desde siempre y les encanta, así que yo quise probar. Se lo pedí a mi madre y ella encontró a la Fundación También que nos proporcionó todos los medios para practicarlo… y con ellos sigo, feliz en el mismo equipo y con el mismo entrenador desde hace 6 años.

El surf fue por ir un fin de semana con mis amigos a Somo (Cantabria). Tuve la suerte de conocer a Pedro Gutiérrez, de la federación cántabra, y gracias a él pude ir al Campeonato del Mundo en Estados Unidos. Y eso engancha.

No puedo elegir, cuando esquío me gusta más el esquí, pero cuando hago surf, cambio de opinión. Creo que lo que me gusta es competir, los dos deportes son parecidos, de deslizamiento, y necesitan de mucho entrenamiento y técnica y eso me gusta.

Audrey Pascual, campeona esquí adaptado Cedida

¿Te gustaría practicar otros deportes de competición o ya no te da la vida?

Me gustaría probar alguno que me ha quedado pendiente, pero entre estudiar la carrera y los entrenamientos de físico o de esquí y surf, ahora no tengo mucho tiempo disponible. También me gusta viajar y salir con amigos, así que tengo que dedicar tiempo a eso también. Quizá en un futuro, quién sabe.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a practicar un deporte paralímpico?

Le animaría, sin duda. El deporte es bueno para todo y para todos. Es bueno para uno mismo, tanto para tu salud mental como física, pero a través del deporte también compartes momentos increíbles, conoces gente de distintas ciudades o países, viajas, vas a competiciones y vives unas experiencias que de otra manera no sería posible. Además, cuantos más seamos mejor, así que alguien lo está pensando…, ¡que no lo dude y empiece ya!

¿Cómo es tu día a día? Desde que te despiertas hasta que te acuestas.

Cuando empieza la temporada, me levanto temprano y suelo hacer un poco de físico a primera hora. Después del desayuno vamos a entrenar unas 3 horas o un poco más y luego vamos a comer. Después nos reunimos para ver los videos y analizar errores, un poco más de físico y luego toca estudiar o pedir apuntes para intentar estar al día. Preparar el material del día siguiente, cenar y a dormir.

Eso es lo que hacemos durante entrenos o competiciones, porque también hay alguna semana de asistir a clase en la universidad en las que voy al gimnasio a primera hora y luego hago la vida normal de estudiante.

Audrey Pascual Cedida

¿Los entrenamientos son muy duros?

Normalmente no, pero hay que entrenar sí o sí, así que, si en nieve te toca un día de ventisca o mucho frío o calor, o con nieve mala, no es agradable. Lo mismo con el surf, hay días de frío, con el mar muy revuelto, en el que no disfrutas tanto.

También hay días en los que “las cosas no salen” y frustra un poco, pero lo normal es que todo vaya bien y, de hecho, los resultados son, por norma, mucho mejores que en las competiciones.

¿Cuáles han sido tus principales logros deportivos y cuáles son tus próximos retos?

En esquí los de este año, que he ganado la Copa de España, la Copa de Europa, la Copa del Mundo y conseguí una medalla de plata en el Campeonato del Mundo, ha sido un año perfecto. Mi objetivo para la próxima temporada es participar en más pruebas de la Copa del Mundo y seguir obteniendo medallas.

En surf mi mejor actuación fue en 2021, una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo. Este año intentaré que sea un oro o una plata.

Audrey Pascual Cedida

¿Sueñas con medallas paralímpicas?

Claro, ¡me encantaría! Mi objetivo es ganar una medalla en esquí y otra en surf en las paralimpiadas de invierno y en las de verano, pero por ahora no es posible, porque el parasurfing no es deporte paralímpico. Lo primero entonces será intentar conseguir una medalla en esquí en las próximas paralimpiadas de invierno de Milan – Cortina d’Ampezzo de 2026.

¿Qué parte del éxito se debe al apoyo de tus padres?

Mis padres me apoyan en todo, lo hacen todo fácil. Somos un buen equipo. Como he dicho, mi padre es muy deportista y hemos participado juntos en carreras populares, hemos esquiado juntos, y también surf. Mi madre es el apoyo logístico, se encarga de todo.

También tengo que dar gracias a a la Fundación También y a mis patrocinadores, Almar Consulting y Allianz, y también a los colaboradores, sin ellos nada sería posible.

¿Quién o quiénes son tus referentes o ejemplos en el mundo del deporte?

Pues admiro a muchos deportistas, me encantan Rafa Nadal, Teresa Perales, Carolina Marín, Aritz Aramburu, Marc Márquez, Jon Santacana y Miguel Galindo, etc. Me gustan todos aquellos que disfrutan del deporte tanto como yo. Hay muchos más, españoles y extranjeros, estos son los que me han venido a la mente ahora.

¿Te consideras un ejemplo de superación?

No, la verdad. Me encanta lo que hago y disfruto de la vida, es lo que deberíamos hacer todos. Y en el caso de que exista algún impedimento, deberíamos trabajar todos para solventarlo, como ha hecho la Fundación También adaptando el deporte en función a la discapacidad de cada uno. Por eso creo que organizaciones como estas son las que deberían ser más reconocidas como ejemplo.

Audrey Pascual recibe una medalla de campeona Cedida

¿Qué te gustaría hacer que no hayas probado?

Algún deporte me queda pendiente, jajaja. Me gustaría mucho probar el karting y el atletismo. Ahora estoy muy ocupada, pero en cuanto tenga un hueco, lo intentaré.

¿Te pones límites?

No directamente. Indirectamente el cuerpo o la mente a veces te los ponen. Lo que no dejo es que me los pongan otros, y menos por tener una discapacidad.

¿Cuáles son tus hobbies al margen del deporte?

Me encanta viajar, salir con amigos, escuchar música, ver alguna serie… me gusta mucho la moda, el estilismo, vamos, lo que a cualquiera de mi edad.