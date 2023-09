Así es el increíble cambio físico de Vicky Martín Berrocal

En esta era de redes sociales y atención constante de los medios, es difícil para las 'celebrities' mantener su privacidad, y esto incluye sus transformaciones físicas impactantes, que nos demuestran que el redirigir el rumbo de nuestra salud es posible. Uno de los inspiradores cambios que más han impactado, es el de una de las diseñadoras más folclóricas de España, Vicky Martín Berrocal, quien ha conseguido perder 20 kilos en los últimos 3 años.

La 'celebrity' andaluza, no ha dudado en compartir su cambio físico con el mundo, impulsando a sus seguidores a través de sus redes sociales a iniciar ese cambio que te lleva a una vida más saludable y feliz. Ha llegado incluso a publicar un libro llamado 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', con el que pone fin a años de lucha contra la obesidad. Pero, ¿cómo lo ha hecho?

¿Cómo empezó su cambio físico?

"todos podemos ayudar a cambiar la realidad de la obesidad empatizando con las personas", defiende Vicky Martín Berrocal NOVO NORDISK

Vicky ha contado en numerosas ocasiones que se dio cuenta de que padecía esta enfermedad cuando se la detectaron hace 3 años en un análisis de sangre que se hizo después del covid y que fue el punto de inflexión para decirle adiós a las "dietas milagro" e iniciar un cambio real y duradero junto a profesionales médicos hacia una vida de hábitos saludables y de bienestar emocional. "No fui consciente hasta que me afectó, no podía levantarme del sofá y me ahogaba subiendo una escalera. Aquello era un descontrol absoluto", contaba la diseñadora en una entrevista.

En otra entrevista a principios de año, Vicky Martín Berrocal revelaba el truco para empezar a hacer un cambio consciente, "lo que se necesita para empezar es simplemente darte cuenta de que tú eres lo más importante que tienes". Y es que la diseñadora ha hablado siempre muy sinceramente de sus sentimientos y sus inseguridades.

"Hoy puedo decir que estoy en perfecto equilibrio. Física y emocionalmente… en paz con quien soy", compartía la diseñadora en sus redes sociales. "Yo no tengo ninguna fórmula mágica, he llorado cuando me he mirado en el espejo, también me he sentido muy insegura, he tenido complejos, he sufrido igual que tú, pero he aprendido en esta vida que llevo conociéndome, que lo más importante es sentirte bien contigo mismo".

¿Qué método ha seguido para perder peso?

La empresaria, en busca de un cambio en su estilo de vida y su salud, decidió llevar a cabo una serie de ajustes en su alimentación que dieron lugar a notables transformaciones. Uno de los principales cambios fue el aumento significativo en la cantidad de frutas y verduras y la reducción de carbohidratos que incorporaba a su dieta diaria. Este paso esencial le permitió incrementar la ingesta de vitaminas, minerales y fibra, al tiempo que reducía la cantidad de calorías y grasas que consumía.

Una estrategia clave en la transformación de Vicky fue dividir sus comidas en cinco porciones al día. Este enfoque ayuda a mantener niveles de energía estables y evita las temidas "ganas de picar" o los atracones de comida que suceden sobre todo en dietas restrictivas y que conducen a un efecto rebote inevitable. Al fraccionar las comidas, Berrocal logró mantenerse satisfecha durante todo el día sin caer en excesos. Por último, en lo que respecta a las cenas, Berrocal optó por platos más ligeros.

Además, Martín Berrocal ha hecho énfasis en numerosas ocasiones en que no solo se debe tener en cuenta el cambio de los hábitos alimenticios, sino que es importante concienciarnos mentalmente del problema y hacer esfuerzos para hacer ejercicio diario. En su viaje hacia la transformación, la empresaria salía a caminar todos los días durante 45 minutos. Un pequeño hábito que pese a no implicar un esfuerzo increíble, contribuye enormemente a que podamos percibir pequeñas pérdidas de peso.

