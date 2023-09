Los tres ejercicios de abdomen definitivos que recomienda Denise Austin, la estrella fitness de 66 años

¿Qué nivel de importancia tiene para las mujeres tener el abdomen tonificado? Bastante se podría decir. Ya no solo por cuestión física, sino por bienestar y autoestima propia. Sentirnos mal con alguna zona de nuestro cuerpo afecta, y en muchas ocasiones es porque no nos sentimos al 100% o porque no estamos como nos gustaría estar. Pero esto tiene solución. Si no tienes tu abdomen tan fuerte como esperabas, en España y de la mano de la estrella del fitness Denise Austin, te mostramos los tres ejercicios para abdomen con los que obtendrás muy buenos resultados.

¿Quieres notar tu vientre más plano que nunca? Con tan solo tres movimientos intensos, pero sencillos, podrás lograr lo que la estrella del fitness luce a diario, un abdomen más que tonificado. Anímate a ello, ponte los leggins, el top deportivo, y las zapatillas, y no te rindas. El objetivo puede ser tuyo.

Los tres ejercicios sencillos para unos abdominales fuertes

Plancha lateral iStock

Plancha lateral. El primer movimiento es la denominada plancha lateral, un movimiento muy útil y que funciona muy bien para tonificar los lados de la cintura. Para realizarlo, túmbate primero sobre un lado del cuerpo, levanta las caderas con la ayuda de los pies, y apoya el cuerpo con un brazo en el suelo, y el otro lo mantenemos estirado hacia arriba.

Importantísimo es mantener la tripa lo más metida posible para asegurarnos de que estamos manteniendo bien activos todos los músculos del abdomen durante todo el movimiento. Una vez colocados, vamos flexionando la pierna que se encuentra más visible con el brazo que está estirado.

Abdominales en plancha iStock

Abdominales en plancha. El segundo movimiento es una plancha con abdominales. Para ello, nos colocamos en plancha de cuerpo entero boca abajo, elevamos el cuerpo con los brazos, manteniéndolos rectos y alineados con los hombros, y los pies los mantenemos separados a la altura de los hombros por detrás. Mientras tanto, mantenemos la tripa lo más metida posible. Es fundamental. Una vez en posición, vamos flexionando cada una de las rodillas hacia el pecho.

Abdominales en bicicleta iStock

Abdominales en bicicleta. El movimiento final es un abdominal en bicicleta, una de las mejores maneras para aplanar el vientre. Para realizarlo, nos tumbamos boca arriba, mantenemos la parte superior de los hombros levantada con las manos detrás de las orejas, y levantamos las piernas. Una vez tenemos adquirida la posición, flexionamos cada rodilla hacia la cara para que se junte con el codo opuesto, y repetimos lo mismo con el lado opuesto.

