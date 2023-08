Este es el mejor batido para reducir la hinchazón abdominal en mujeres

Aunque hay quien lo padece todo el año, el verano es la época en la que incrementan los casos de hinchazón abdominal. Una sensación muy incómoda, ya que, además de que estéticamente no ayuda porque en algunos casos afecta hasta a la talla de ropa, es molesta y llega a producir sensación de pesadez. De hecho, en España, una de cada tres mujeres la padecemos.

Si eres una de ellas, seguramente hayas probado diferentes tratamientos naturales que prometen acabar con este malestar y hayan resultado fallido. A través de sus redes sociales, Kourtney Kardashian, quien, afirma, conocer bastante esta sensación: “No hay nada más frustrante que todos tus esfuerzos de fitness y dieta se vean saboteados por la hinchazón. Esos abdominales nunca verán la luz si están escondidos detrás de la retención de líquidos, cariño”.

El batido verde que ayuda a reducir la sensación de hinchazón

Batido détox a base de manzana verde, hinojo y limón. Pexels.

A ver, seamos claras: a nadie le gusta estar cuidándose durante todo el año y llegar al verano, momento en el que vas a estrenar tus adquisiciones de baño, con el abdomen hinchado. No, no es agradable, sobre todo porque te cuesta hasta abrocharte el botón del pantalón o, directamente, no entras en tu vestido ajustado favorito.

Este malestar que no se produce necesariamente después de haber hecho comidas copiosas, sino simplemente al despertarte por las mañana o a medida que van transcurriendo las horas, tiene solución: se trata del batido de hinojo y manzana verde, una mezcla que, además de ser efectiva, es superrefrescante y vas a querer tomarla para a todas horas independientemente de que tengas hinchazón abdominal o no.

¿Qué ingredientes necesitas?

2 manzanas verdes

100 gr de hinojo fresco

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 limón pequeño

Menta fresca

1 vaso de agua

El paso a paso de este batido detox, que es perfecto para la eliminación de líquidos.

Lava las manzanas manteniendo la piel y córtalas a trozos. Repite el proceso con el hinojo. Licúa ambos ingredientes juntos. Añade el zumo del medio limón exprimido y la cucharadita de cúrcuma. Batir hasta que todos los ingredientes se integren. Añade agua hasta que la mezcla tenga la textura que más te guste. Por último, pon dos hojas de menta fresca por encima de tu batido para aromatizar.

Consejos para reducir la hinchazón abdominal

Bebe manzanilla. Lo idóneo es tomarla cada noche, antes de irte a dormir, así evitarás acostarte con esa sensación de estar hinchada como un 'globo'. Mastica mucho los alimentos y hazlo de forma lenta. Sí, comer masticando despacio, también ayuda. Y es que comer deprisa y haciendo otras cosas, también hincha. La explicación, sencilla: se producen gases que alteran los procesos digestivos. Incluye en tu dieta alimentos antiinflamatorios, como el pescado azul o las verduras y frutas de color verde. Come solo con agua, elimina los refrescos con gas y el alcohol. Un vaso de agua tibia con limón, nada más levantarte por la mañana.

