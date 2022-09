Oysho Training: así es la app de entrenamiento de 'fitness', yoga y 'running' para todos los niveles de la firma de Inditex

Si ponerte en forma está en tu 'to do list' de este curso pero no tienes mucho tiempo y el gimnasio no te convence, una aplicación deportiva puede ser tu mejor aliada. Oysho Training es el nuevo proyecto de Inditex, la primera aplicación de entrenamiento de la marca. Esta app gratuita tiene un muy interesante programa de actividades de todo tipo, con el que poder practicar ejercicios de yoga, 'fitness' o 'running' sin necesidad de tener un entrenador personal.

La app contiene más de 300 sesiones de distintos niveles, perfectas para diseñar un plan de entrenamiento adaptado a cada uno de sus usuarios. Estos entrenamientos se condensan en videos de entre 10 y 45 minutos, que podemos ver desde cualquier parte para practicar deporte cuando mejor nos venga.

Las protagonistas de estas sesiones son las entrenadoras, que muestran a la cámara sus ejercicios y trucos. Hemos hablado con una de ellas, Tammy Iban, para que nos cuente más sobre el nuevo proyecto de Oysho. Tamara no solo es monitora deportiva; también es la CEO y fundadora de Clandestine Mood, una comunidad 'only members' femenina de entrenamiento clandestino que está triunfando en redes.

Una app que se adapta a cada una de nosotras

Para crear una rutina adaptada a tus necesidades, la aplicación te ofrece, desde el principio, un cuestionario. Con qué frecuencia haces deporte, qué disciplinas quieres practicar o cuál consideras que es tu nivel son algunas de las preguntas principales, destinadas a crear una app personalizada a cada usuario.

Gracias a esta información, la aplicación consigue diseñar un plan de entrenamiento adaptado a cada necesidad e interés, filtrando por duración, tipo de deporte e intensidad. "Incluso una persona que no haya hecho nunca deporte puede utilizarla", comenta la entrenadora. "Puedes empezar por los más de 50 entrenos de principiante y luego poco a poco ir optando a otras clases”.

Además, la aplicación ofrece tutoriales en realidad virtual para conocer nuevos entrenamientos o para perfeccionar los que ya se conocen. “Hay determinadas sesiones específicas para saber cómo se hacen los movimientos, en cinco minutos te enseñamos a hacer correctamente una postura”, cuenta Tammy.

En cualquier momento y lugar

"Es una bonita forma de tener el gimnasio en tu bolsillo", explica Tammy al hablar de Oysho Training. Puedes descargarla en el móvil, 'tablet', 'smartwatch' e incluso conectarlo a la tele con AirPlay o Chromecast. Las posibilidades son infinitas.

Además, la corta duración de los entrenamientos permite encajarlos en cualquier rato libre de nuestro día. “Todo el mundo tiene 5 minutos o media hora para dedicarlo a lo más valioso que tenemos, nuestro cuerpo, nuestro templo”, reflexiona la entrenadora.

Aunque la aplicación de Oysho nos da la oportunidad de hacer deporte por nuestra cuenta, la 'trainer' hace hincapié en el valor de hacer ejercicio con otras personas. "Lo complementaría con algún tipo de deporte en comunidad, como hacemos en Clandestine Mood. Hacer deporte es una bonita forma de relacionarse con gente que tenga tus mismos valores y tus mismos intereses y con nuestros eventos potenciamos eso".

