Este es el entrenamiento clandestino al que acuden todas las chicas que quieren salir de fiesta sin que se note

Hacer deporte y estar de fiesta al mismo tiempo sí es posible. Puede que te suene algo contradictorio, pero eso es porque todavía no conoces la iniciativa que está arrasando en redes sociales: Clandestinemood (CLM). Se trata de una plataforma y club privado exclusivo para mujeres que quieres entrenar de una manera diferente y, sobre todo, divertida.

Esta experiencia surgió en 2019 de la mano de Tammy Ibán, una 'sporty girl' que es todo un ejemplo de mujer emprendedora, ya que quiso juntar a mujeres inspiradoras con objetivo de que se conozcan, entrenen juntas y se acaben convirtiendo en mejores amigas, y lo consiguió.

"Nuestra principal función es acelerar el ritmo cardiaco de cada asistente o member en CLM. Les ofrecemos quedadas deportivas, de ocio, de vino… Un sinfín de oportunidades para conocer gente nueva y hacer 'networking'". En su programación entran actividades deportivas para todos los gustos, desde siclo, boxeo, pilates o hiit. Pero no solo eso, para ella su proyecto es básicamente "un nuevo concepto de fiesta o evento deportivo", y vaya que si lo es...

"Estamos cansadas de tener siempre la maratón de la mujer con mismo recorrido y con la misma camiseta rosa. Queríamos fiestas exclusivas parecidas a las de Hollywood". Y, por ello, en sus 'sporty parties' hay distintos 'partners' gracias a los que podemos desde hacernos un tatuaje hasta peinarnos con las trenzas más 'cool'. Y, ojo, porque todo queda fotografiado.

Efectivamente, y como alternativa a los eventos deportivos tradicionales, Tammy Ibán ha conseguido crear fiestas deportivas en ubicaciones clandestinas que se desvelan 24 horas antes de realizarse y pueden ir desde una discoteca a una tienda abandonada (siendo esta última la ubicación "más loca" hasta hoy). Hablamos con ella para conocerla más a fondo, a ella y al proyecto por el que pelea cada día. Merece la pena.

Tammy Ibán, creadora de Clandestinemood Instagram / @tammy_iban

Las DIVAS de Clandestinemood

Pertenecer a la comunidad de Clandestinemood cuenta con muchas ventajas. Más allá de practicar deporte en los centros adscritos en Madrid, Barcelona e Ibiza (y muy pronto en Miami), las mujeres que se hacen 'member' del club disfrutan de un ID exclusivo para disfrutar de otros beneficios, como tomar café gratis en las cafeterías más demandadas de la ciudad, saltarse colas de discotecas o contar con productos destacados en sus entrenamientos clandestinos.

"Quise ofrecer poco pero muy bien. Decidí que fueran experiencias relacionadas con el deporte, con el ocio y el 'wellness'. Las chicas que se apuntan a nuestra membresía se apuntan un trimestre a todo trapo", afirma. Para ello te recomendamos apuntarte a su Newsletter (lista de espera) para estar al día de todas las aperturas a nuevas inscripciones y también para poder apuntarte a las fiestas deportivas que abren sus puertas a mujeres de fuera de la comunidad.

La aventura de emprender en un concepto desconocido y totalmente novedoso

Emprender no es fácil y menos si se trata de algo totalmente novedoso. Aun así Tammy Ibán decidió aventurarse y darlo todo por su proyecto. Tal y como cuenta a Mujer.es, empezó con solo 200€ y reconoce que no fue un camino sencillo. "A día de hoy considero que el éxito no es el que esto haya ido bien, el éxito ha sido el haberlo intentado independientemente de ese “no” por delante", confiesa.

Este club se mantiene en base a dos pilares: el patrocinio de marcas deportivas y el ticketing (compra de entradas para acceder a sus fiestas, más allá de la cuota del club). "A decir verdad, mi vida es una auténtica montaña rusa, o más bien una vida de madre. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana preocupada ya sea por facturas o por que ofrecer al consumidor en ese instante. Mi vida es una incertidumbre todos los días", explica.

"Todos los días me pongo el moño y me lo aprieto bastante fuerte porque sé que siempre llegan curvas. Está claro que no me quita el aliento de continuar, pero sí que es cierto que en más que menos ocasiones deseo un poco de tranquilidad"

Cómo construir una imagen de marca y triunfar

Una de las características principales que han llevado a Clandestinemood es la dirección de arte. El 'look & feel' de su Instagram es "desenfadado y disruptivo", tal y como la propia fundadora define, y está protagonizado por el mítico blanco y negro, muestra cómo es el hecho de pertenecer a esta comunidad con fotografías y vídeos de 'sporty girls' disfrutando del deporte. "Siempre digo que mi empresa es como una mujer, con mucho potencial, con mucha personalidad, alocada y desastre pero buena persona, casi tanto como yo", comenta entre risas.

Para construir la marca solo hay un secreto: hacer de tu proyecto algo único. Existe mucha competencia en el mercado y hacerse hueco no es sencillo. "Está muy bien inspirarse en las demás, pero al final del día el copiar otras marcas sin aportar ningún tipo de esencia solo te llevará a tener una vida muy corta".

"Creo que lo que principalmente nos diferencia del resto es nuestra comunicación y tono de marca, además de por supuesto nuestra creatividad en cada una de las experiencias. Cuando ves nuestro Instagram tú acudes a una de nuestras fiestas directamente se te adhiere ese estilo diferencial de marca".

Una comunidad deportiva que nace en Madrid y llega a Miami

Clandestinemood nació en 2019 en Madrid y, ahora, en pleno 2022 celebra su tercer aniversario por todo lo alto. Con una 'sporty party' celebrada el pasado domingo 20 de marzo en la mítica discoteca Gunilla de Madrid. Con un total de 4 partners y un 'dress code' de Lio Studio.

Pero, ¿cómo empezó Clandestinemood? "Construí la marca preguntándome a mí en varias ocasiones: Quién es Tammy", explica la fundadora. "Hace tres años atrás solamente era yo, durante la pandemia y confinados empezamos a ser dos, pues mi marido dejó el trabajo y se unió a mí".

"Actualmente somos seis en España. Nuestro objetivo principal es que una marca quiera compartir con nosotros su ADN. Clandestinemood tiene esencia propia, diferente a todo lo demás. Estamos buscando a grandes rasgos poder introducirnos en un festival y que una marca ya sea de deporte o de cualquier índole, quiera adherirse a nuestro ADN y podamos crecer juntos a largo plazo".

Con mucho trabajo y constancia, Tammy y su pareja han conseguido seguir creciendo y dar a conocer a Clandestinemood hasta el punto de aventurarse en al emprendimiento en Miami.

"Los números que se manejan en Estados Unidos son muy diferentes a los de España, ya sea en patrocinios o en tema impositivo. La gente se apoya, porque aquí es normal que todo el mundo tenga su propia empresa. A día de hoy en Miami estamos tratando de buscar patrocinadores, marcas, localizaciones para el próximo evento en junio. Que creo que va a ser ante todo un gran éxito".