Consejos infalibles para llegar al orgasmo, según las expertas

El placer femenino ha sido un tema tabú durante años. Sin embargo, parece que, por fin, la vida sexual y el placer está dejando de estar estigmatizado y cada vez más mujeres alzan la voz para hablar de sexo y, en concreto, del orgasmo.

Co motivo del Día del Orgasmo Femenino, celebrado el pasado 8 de agosto, desde Control lanzaron el X Barómetro Los Jóvenes y el Sexo, donde afirmaban que el 61,3% de las mujeres afirman tener problemas para llegar al orgasmo, frente a un 22,5% de hombres. Pero, ¿por qué al género femenino le puede costar llegar al orgasmo?

Las principales razones por las que a las mujeres les cuesta llegar al orgasmo

Según Mónica Branni, psicóloga y sexóloga de Platanomelón, debemos tener en cuenta diferentes razones: en primer lugar es importante tener en cuenta el desconocimiento que hemos tenido históricamente sobre nuestros genitales y nuestra anatomiza, " a esto le sumamos las creencias asociadas a la masturbación (culpa, vergüenza...), y es normal que estemos más desconectadas con nuestro placer", añade la experta. "Al final, si no nos conocemos a nosotras mismas, es difícil que podamos entender qué nos gusta, y mucho menos compartirlo con otra persona. A veces, incluso, cuando rompemos las barreras que nos frenan a conocernos, nos encontramos con otras a la hora de compartirlo".

En este sentido, desde Bumble, conocida app de citas, y Platanomelón han elaborado un estudio sobre la comunicación en las relaciones y el sexo. En él se afirma que el 53% de las mujeres admite que no sabe cómo comunicar sus preferencias, todo esto derivado de las mismas creencias que nos frenen a conocernos como la vergüenza (64%) y otras que vienen de una imposición social como los complejos con nuestros cuerpos en (34%).

Además de esto, entran en juego dos factores muy importantes: "la invisibilización del clítoris científica y socialmente, así como el coitocentrismo, perspectiva del sexo como algo meramente reproductivo o complaciente".

¿Existen diferentes tipos de orgasmos o sólo hay uno?

Es clave saber que el orgasmo "es una reacción corporal que genera unas sensaciones muy intensas y de corta duración que se manifiesta de diversos modos, como por ejemplo con espasmos musculares en diferentes partes del cuerpo...", explica Estefanía Sáez Sesma, sexóloga, psicopedagoga del Instituto Amaltea. "La gran mayoría de las mujeres alcanzan dicho orgasmo mediante la estimulación del clítoris (ya sea a nivel individual o en pareja); pese a ello la diversidad es una realidad, por lo que hablar de tipos de orgasmo no tendría mucho sentido, los orgasmos son lo que son y vienen de dónde vienen, existen distintos tipos de respuestas orgásmicas, como puede ser en pareja o de forma individual… pero no existen distintos tipos de orgasmos en función de la zona de la que proceda la estimulación", puntualiza.

Sin embargo, otra de las dudas más frecuentes entre mujeres es si todas somos capaces de alcanzar el orgasmo. En este sentido, Mayra Pérez Suárez, sexóloga y enfermera, asegura que en principio todas las mujeres tienen capacidad para alcanzar el orgasmo, "sin embargo, es importante tener en cuenta otros factores que puedan afectarnos y por los que no lo alcancemos, como es la carga moral, el tipo de prácticas eróticas que se llevan a cabo, la visión social coitocentrista, o que haya otras mujeres que manifiesten que no han llegado nunca al orgasmo". Esto es lo que se conoce como 'anorgasmia' que, como puntualiza Mónica Banni, "son casos mucho más minoritarios que tienen que ver con un trastorno orgásmico y que, por razones diferentes a las mencionadas anteriormente, es complejo o imposible alcanzar el orgasmo". No obstante, Mayra confirma que "no existe una incapacidad personal, si no más bien unas expectativas poco realistas".

La importancia de la comunicación para alcanzar el orgasmo

"La educación sexual, el conocimiento personal o la reflexión en los deseos individuales (diferenciándolos de lo que se supone que debemos, puede favorecer no sólo el que podamos alcanzar orgasmos, sino el que vivamos nuestro cuerpo y nuestra erótica de un modo mucho más satisfactorio", añade Mayra. "Si el emisor emite la estimulación recibida, el receptor esta sintonizado en la misma onda y se interpreta el mensaje de forma adecuada, tendremos lo necesario para que el orgasmo pueda ser una realidad… ", asegura. Algo en lo que coincide Mónica Branni, quien explica que la principal problemática radica en que no tenemos las herramientas necesarias para sentirnos cómodas hablando sobre nuestros gustos y preferencias.

En el estudio realizado por Bumble, 27% de los encuestados admitía que necesitaba más herramientas para abordar estas conversaciones y un 30% espera a que sea su pareja quién le pregunte. "Desde Platanomelón y desde Bumble establecimos como reto mejorar estas comunicaciones y creamos '‘no es magia, es comunicación' para abrir diálogo y reforzar que las relaciones, el sexo, el orgasmo e incluso la felicidad, no son cosa que ocurran por arte de magia sino el resultado de una comunicación honesta", añade Branni.

¿Cómo llegar al orgasmo?

Entonces, ¿existen claves para llegar al orgasmo? Si bien es cierto que alcanzar el clímax podrá depender de muchos de los factores mencionados anteriormente, la sexóloga, enfermera y psicóloga, Cremaes Mayorga, resume ciertos 'tips' que, sin duda, pueden ayudarnos:

Olvidarse del orgasmo. "Parece un sin sentido, pero yo diría que el primer consejo para conseguir un orgasmo es olvidarse de él. Vivir los encuentros eróticos (bien sean individuales o en pareja) como un disfrute en sí mismos; disfrutemos del viaje, del placer, de la diversión, de las sensaciones…y si llega el orgasmo, fantástico".

Tener conocimiento personal.

Diálogo en pareja y comunicación. Sin miedo, debemos decir lo que sentimos, queremos o lo que nos gusta.

Sin miedo, debemos decir lo que sentimos, queremos o lo que nos gusta. Huir de las prisas y los resultados. También será clave tomarse su tiempo en pareja. "Esto favorecerá no sólo el alcanzar el orgasmo, sino que favorecerá el que tengamos una vivencia de nuestra erótica mucho más satisfactoria".

También será clave tomarse su tiempo en pareja. "Esto favorecerá no sólo el alcanzar el orgasmo, sino que favorecerá el que tengamos una vivencia de nuestra erótica mucho más satisfactoria". Tener conocimiento corporal. "Conocer nuestro cuerpo, nuestras zonas erógenas con besos, roces, caricias… conocer tus deseos, tus curiosidades, tus limites, sin prejuicios, sin mitos, sin deberes…", añade.

A modo de conclusión, la experta recalca la idea de sobrevalorar el orgasmo está generando muchas percepciones de vivencias insatisfactorias. Es por ello que "deberíamos tener una visión más amplia, mas corporal, menos genital para tener un campo de cultivo más rico, donde se cultivaría lo que deseamos y tenemos, en vez de lo que debemos desear y no tenemos…", finaliza.

