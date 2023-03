Las molestias hormonales también se pueden aliviar con una crema

Cada año hay casi más lanzamientos que días en el sector de la cosmética. Aparecen nuevos ingredientes, aplicaciones, reformulaciones... Pero pocas veces el objetivo del producto combinado con la forma de aplicación llama tanto la atención. Por eso, cuando llegó a mis oídos el lanzamiento de "dos soluciones tópicas ideadas para aliviar todos los síntomas relacionados con el síndrome premenstrual y la Menopausia", se despertó una curiosidad y, no voy a negarlo, algo de extrañeza. Así que decidimos entrevistar a la fundadora de Glow Botánica, Ana González, para descubrir qué la había motivado y cuánto fundamento tenía este lanzamiento.

Nos contaron, antes de hablar con ella, que padecía endometriosis en estado IV que desencadenó en una menopausia quirúrgica. Esto, asociado a sus inquietudes, conocimientos (más de 15 años en la industria cosmética), y contactos (farmacéuticos, médicos y expertos en la materia), dieron como fruto este lanzamiento. ¡La conocemos!

Tu proceso, hasta llegar a la menopausia quirúrgica, y el padecimiento previo a consecuencia de la endometriosis… ¿Es lo que te lleva a investigar y enfocarte en crear algo como Glow Botánica?

Sí, efectivamente fue la génesis. Hubo una combinación de factores clave. La menopausia quirúrgica (o menopausia inducida post-histerectomía) es bastante difícil de llevar: el cuerpo es muy sabio y somos una máquina perfecta. El promedio de duración que tiene la premenopausia es de 7 años. Por lo tanto, pasar a la menopausia de un día para otro, tan solo unas horas después del quirófano, es como entrar en shock en muchos sentidos, desde el físico hasta el emocional. Lo primero que hicieron los médicos fue darme un tratamiento de reemplazo hormonal y tuve la mala suerte de que me tocara un efecto secundario importante: se me formó un trombo y, claro, lo tuve que dejar de inmediato. Pensé: Dios mío, después de 10 años con endometriosis, ¡dame una tregua! Pero eso fue lo que me impulsó a investigar y a buscar ingredientes naturales y plantas medicinales que actúan como precursoras del equilibrio hormonal.

Todo obstáculo en la vida tiene su porqué, solo que a veces tardamos en darnos cuenta... Esto es lo peor que me ha ocurrido desde el punto de vista de la salud, y ha acabado siendo lo mejor de mi vida, al entender que podía ayudar a millones de mujeres. ¡Imagínate la satisfacción que eso conlleva! Recibo muchos mails con testimonios de mujeres dándome las gracias por el alivio que sienten al descubrir y utilizar mis productos, ¡y eso no tiene precio!

Loción corporal rica en Magnesio y crema de vientre Tummy Butter. Cortesía

De entrada choca que una crema/loción de uso tópico alivie de alguna manera síntomas y molestias relacionados con la menopausia. ¿Qué le dices a las lectoras que pueden pensar "y no es mejor una pastilla"?

La opción transdérmica la estudiamos mucho antes de lanzarnos a producirla. Tuve la gran suerte de rodearme con alumnas de la Universidad de Columbia en Nueva York, y de nuestros asesores científicos. Nuestra ginecóloga en Nueva York, la prestigiosa Dra. Elizabeth Poynor (principal asesora científica de Glow Botánica), multi-premiada y Doctora en genética celular, fue la que más nos animó a hacerlo en formato transdérmico.

Los suplementos (por contestarle a esas lectoras que puedan pensar "¿no s mejor una pastilla"?) vienen bien, por supuesto. Pero no hay que olvidar que al ingerirlos por vía oral, se mezclan con los jugos gástricos y tienen que pasar por el tracto digestivo e intestinal. En EEUU las mujeres toman un promedio de 10 suplementos al día, y recientemente se ha estudiado que esto afecta a la microbiota intestinal. Aplicando una solución tópica de manera transdérmica -y con los activos liposomados adecuadamente- los beneficios llegan al flujo sanguíneo directamente a través de la dermis y, por lo tanto, los ingredientes funcionan de manera más directa y efectiva. Lo de que las cremas no penetran es una falsa creencia, ¡la piel es permeable y porosa!. Los resultados y conclusiones de los 4 estudios que realizamos al principio (algo muy raro en una pequeña start-up) fueron incluso mejores de lo que esperábamos. ¡Ese fue uno de los mejores días de mi vida! Mi prioridad era sacar al mercado algo natural, sin efectos secundarios y que de verdad funcionara.

Lo de que las cremas no penetran es una falsa creencia, ¡la piel es permeable y porosa!

Este tema, el hormonal, es un lugar común cuando se quiere poner en duda el valor de una mujer como empresaria, directiva, o ante cualquier toma de decisión. Cuantas veces no hemos oído esa frase: "Serán las hormonas" o "está en esos días"…

¡Es un horror! Compartimos las mismas hormonas que los hombres, pero los ciclos son distintos, por lo que la Naturaleza nos ha dado. Me gustaría darle un giro a esos comentarios y esa forma de pensar tan antigua… ¡Tenemos que reposicionar nuestras hormonas como un arma poderosa! Desde poder procrear (hormonas sexuales), a relacionarnos socialmente, enamorarnos, desarrollar una buena empatía con los demás y tener mayor sensibilidad con las situaciones vividas por otras personas. Esta hormona, específicamente, es una de mis favoritas: la oxitocina. Nos ayuda a reducir el estrés, los cuadros depresivos o bajo estado de ánimo, hasta a alcanzar el orgasmo… ¡Es una maravilla tenerlas, pero tenerlas en equilibrio!

¿Cómo ha sido el proceso para poner en marcha Glow Botánica, ¿ha sido más duro de lo que esperabas?

El crear un producto innovador desde cero ha sido un proceso muy largo y duro. Lo 'bueno' es que me pilló el año de la pandemia y pude dedicarle mucho tiempo a la fase de investigación y contrastar mis avances e ideas con médicos y farmacéuticos, con los que he aprendido un montón. Lo más complejo ha sido aprender a cada paso y conseguir levantar capital. ¡Solo el 2% de los fondos de inversión invierten en mujeres! Parece un dato difícil de creer, pero es así. Las mujeres aún tenemos mucho que hacer y que luchar. Personalmente, soy muy fan de apoyar a las mujeres en su camino empresarial, de hecho, lidero un grupo de fundadoras. Son mujeres que están trabajando duro para sacar adelante sus startups desde Sevilla, Madrid, París, Miami, Londres, San Francisco o Nueva York. Me apasiona que ganemos todas y nos apoyemos en este camino, que no es fácil y está lleno de contratiempos. Es esencial compartir contactos, e incluso a veces negociar juntas si hay un servicio que necesitamos entre varias. ¡Es la fuerza de la unión!

¿Crecerá Glow Botánica?.

Ahora mismo tenemos algo muy interesante en fase de estudio, solo te puedo adelantar que tiene que ver con la salud vaginal.

¿En qué mercado (país) crees que tiene mejor acogida este tipo de cosmética?

Cada mercado tiene su dinámica. En EEUU la penetración de mercado es más lenta por lo grande que es el país, pero de todos los productos vendidos... ¡no hemos recibido ni una sola devolución hasta ahora! (y eso allí es algo habitual). En España, la acogida está siendo maravillosa: tanto por parte de los médicos, ginecólogos y farmacias como de las consumidoras. Creo que el lanzamiento de Tummy Butter y de la Loción corporal de Magnesio han suscitado interés por ser productos distintos y únicos. ¡El boca a boca funciona muy bien! La que lo prueba suele repetir (además tenemos una política de devolución del dinero si lo usas y no te gusta).

La prensa es esencial a la hora de darle voz y difusión a la importancia que tiene el bienestar hormonal, a acabar con los tabúes que aún existen en este campo y educar al público. Para aportar mi granito de arena en este sentido lo primero que hice fue crear la plataforma de información gratuita www.hormoneuniversity.com para aportar claridad y rigor en la información acerca del equilibrio hormonal. Me escriben mujeres hasta de la India o Irán para darme las gracias porque en estos países está prohibido hablar de estos temas.

Le diste muchas vueltas al nombre?

¡Muchas! Desde el punto de vista de trademark, competencia en diferentes mercados, dominio web… todo esto tiene su proceso.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.