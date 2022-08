La 'brecha orgásmica': más del 60% de las mujeres españolas reconoce tener dificultades para llegar al orgasmo, según un estudio

Era el año 1989 y Meg Ryan hacía historia en el cine gracias a una escena (por cierto, totalmente improvisada) que todos recordamos: un orgasmo fingido en el restaurante junto a Billy Crystal en Cuando Harry encontró a Sally. Durante la secuencia, ambos protagonistas debaten sobre el hecho de fingir en la cama y, por ello, ella acaba simulando que llega al clímax. La escena es considerada como una de las más incómodas del cine, especialmente para hombres. Sin embargo, con ella empatizamos absolutamente todas las mujeres. Porque parece que, incluso en pleno 2022, da miedo hablar del orgasmo, pero se considera normal el hecho de fingirlo. ¿Tiene sentido? Ninguno.

El placer femenino ha sido un tema tabú durante muchos años pero, por suerte, parece que poco a poco se está dejando de estigmatizar para, por fin, hablar abiertamente sobre el tema. Por esta misma razón, cada 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino, con motivo de crear conciencia sobre la sexualidad de las mujeres y su derecho a sentir placer.

Una realidad que sigue siendo tabú

"El orgasmo femenino trataba de ser ocultado y evitado a lo largo de los siglos. El placer y el deseo sexual de la mujer ha sido un tema históricamente tabú, una represión que gracias a las luchas de las feministas y del sexo positivo, nos estamos liberando", explica Cecilia Bizzotto, portavoz de JOYclub en España. No obstante, a día de hoy sigue existiendo lo que se denomina como 'brecha orgásmica', que no solo hace referencia a la libertad y naturalidad sobre la que se puede hablar del tema, sino que sobre todo hace énfasis en la diferencia de forma sistemática entre el número de orgasmos que tienen las mujeres y los hombres en las parejas heterosexuales.

Según el X Barómetro Los jóvenes y el sexo de Control, el 61,3% de las mujeres afirman tener problemas para llegar al orgasmo, frente a un 22,5 % de hombres. Con estos datos, queda evidente que las mujeres se quedan en cifras muy por debajo de los hombres a la hora de alcanzar el orgasmo pero, ¿le ocurren a todas las mujeres? Según un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior en 2018, las mujeres con relaciones heterosexuales son las que quedan a la cola, consiguiendo el orgasmo en un 65% de las veces, frente a hombres heterosexuales que lo logran en un 95% de las veces.

las mujeres se quedan en cifras muy por debajo de los hombres a la hora de alcanzar el orgasmO ©[pixelshot] via Canva.com.

La opinión de una experta

Son muchas las razones por las que existe la 'brecha orgásmica'. Según explica Laura Cámara, sexóloga especialista en salud femenina conocida como Ginesex que colabora con Control, uno de los principales motivos es el desconocimiento que existe en general sobre el cuerpo femenino: "Seguro que hay quien todavía agradecería seguir teniendo conversaciones sobre el orgasmo clitoridiano y vaginal. Y por supuesto, aún tenemos millones de mujeres en el mundo con un gran desconocimiento sobre su propio cuerpo y su orgasmo". Pero entonces, ¿se trata de un desconocimiento puramente anatómico? La respuesta es no.

"Seguramente se deba a este gran desconocimiento sobre el cuerpo, la forma de obtener placer de él, y la reproducción de patrones en las relaciones heterosexuales que muy poco tienen que ver con el placer femenino. Es decir, a menudo, lo que hacemos en la cama, ya sea por desconocimiento, por falta de comunicación, o por falta de práctica, no es lo que mejor nos funciona", asegura.

A menudo, lo que hacemos en la cama, ya sea por desconocimiento, por falta de comunicación, o por falta de práctica, no es lo que mejor nos funciona

No se debe olvidar que el placer sexual es un derecho para todos y para todas, tal y como puso de manifiesto la Organización Mundial de la Salud. Para acabar con la evidente 'brecha orgásmica' y conseguir la igualdad en el sexo no solo hay que evidenciar y reivindicar esta gran diferencia, sino que los expertos recomiendan ponerle remedio a base de comunicación. "Se trata, en gran medida, de darle al orgasmo su papel protagonista en esto de la satisfacción sexual. Entre la obsesión por conseguirlo, o quedarse sin él, hay infinidad de grises", añade Laura Cámara. Pero más allá de la comunicación, se puede probar y experimentar nuevas formas de practicar sexo, no solo con posturas, sino con productos, tal y como recomienda la experta.

