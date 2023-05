Aunque la vida sexual de los 'sex toys' es larga, hay diferentes factores que tener en cuenta, así como numerosas novedades y actualizaciones que hacen que nos planteemos serle infiel a nuestro juguete sexual preferido antes de lo que pensábamos…

"Los juguetes sexuales no sólo nos ayudan a alcanzar el orgasmo, sino que son tan saludables como hacer ejercicio o comer bien. Hacer uso de estos, te ayuda a conocer tu cuerpo y descubrir tus zonas erógenas, permitiendo de esta forma conocer lo que te hace disfrutar al estimularlas. Existen mujeres que no son capaces de llegar al orgasmo sólo con la penetración. Hoy en día, 8 de cada 10 mujeres tienen orgasmo por la estimulación del clítoris, en estos casos los juguetes sexuales les permite a ambos miembros de la pareja tener placer", escribe Solagne Navas, ginecóloga de la Unidad de Ginecología de Quirónsalud Murcia, en el blog de Quirón Salud.

Por qué es buena idea tener más de un juguete

Del mismo modo que ocurre con los 'smartphones', los juguetes sexuales se van actualizando y van incorporando novedades en sus productos que nos empujan a plantarnos una cuestión en el instante en el que sale una nueva versión... ¿Tenemos que comprarla si el modelo anterior funciona correctamente? Adriana Di Ippolito, Marketing & Communications manager de LELO en España y Portugal, responde. "No es estrictamente necesario comprar un juguete nuevo si la versión que ya poseemos funciona correctamente. No obstante, no hay que tener vergüenza por tener más de un juguete sexual en nuestra colección, pues hay diferentes juguetes con distintas características", asegura. Recomienda echar siempre un vistazo a las características que trae la nueva versión, en caso de que se ajuste mejor a nuestras necesidades y gustos en cuanto a la experiencia que queramos vivir y encontrar el juguete adecuado para cada una de ellas.

Megwyn White, Directora de Educación de Satisfyer, cree que comprar un modelo actualizado depende tanto de las características del nuevo diseño como de nuestro presupuesto. "A veces, los nuevos modelos se rediseñan en términos de color o forma, lo que puede no ser tan importante como para actualizarlo. Sin embargo, los avances tecnológicos, como el nuevo Satisfyer Pro 2 Generación 3, pueden justificar la inversión", asegura.

Cómo saber que es necesario jubilar un juguete sexual

"Los juguetes eróticos de alta calidad con un buen mantenimiento pueden durar mucho tiempo. No obstante, hay señales que indican cuándo se necesita un juguete nuevo. Algunas de las señales que hay que tener en cuenta son la frecuencia de uso, la calidad del producto en general, su estado de conservación y, por supuesto, cuánto disfrutas del tipo específico de estimulación que ofrece el producto. Para ser más concretos, existen unos indicadores específicos que debemos tener en cuenta para determinar si ha llegado el momento de deshacernos de un juguete y comprar uno nuevo", explica Megwyn White. La Directora de Educación de Satisfyer nos da las señales que indican que hemos de decir adiós a nuestro sex toy favorito:

1. Desgaste y deterioro: "Si observas que tu juguete presenta desgastes, como grietas, desgarros o arañazos, es posible que debas sustituirlo. Estos bordes dentados no sólo tienen el potencial de irritar o incluso lastimar los tejidos sensibles, sino que también pueden ocultar microorganismos dañinos. Por eso, si observas algún daño visible, lo mejor es que tires tu juguete sexual y busques un nuevo compañero", recomienda.

2. Cambios de textura o color: "Si la textura o el color de tu juguete han cambiado, esto puede indicar que se ha dañado o degradado con el tiempo. Por ejemplo, si tu juguete erótico de silicona se vuelve pegajoso o viscoso, es un claro indicio de que el material se está degradando y puede que ya no sea seguro utilizarlo", asegura.

3. Eficacia reducida: "Si notas que tu juguete ya no es tan eficaz como antes, puede que haya llegado el momento de plantearse cambiarlo. Al igual que cualquier otro dispositivo que funcione con pilas o baterías, los juguetes eróticos pueden sufrir una reducción de la duración de la batería con el paso del tiempo. Si empiezas a notar que tu vibrador no es tan potente, puede ser señal de que la batería ha llegado a su límite" indica.

4. Material: "Otra cosa que debes tener en cuenta es si tu juguete atrae muchas pelusas, polvo, vello... Esto es señal de que el material es poroso y está absorbiendo residuos y bacterias difíciles de limpiar. Si no puedes limpiar a fondo el juguete, lo mejor es sustituirlo", explica.

Adriana Di Ippolito, Marketing & Communications manager de LELO en España y Portugal, señala que un juguete debe tener la misma buena higiene que nosotros para evitar problemas de salud. "Si se ha hecho un buen uso del 'sex toy', lo normal es que la vida útil los juguetes de LELO tengan hasta 10 años de garantía del fabricante. No trabajamos la obsolescencia programada. La calidad de los juguetes de la marca es superior y están hechos para durar. ¡Tenemos clientes que nos cuentan que tienen de los primeros juguetes lanzados por LELO y les siguen funcionando de maravilla!", matiza.

¿Es necesario cambiar de juguete sexual cuando cambiamos de pareja?

"Los juguetes deben ser de uso personal e intransferible, incluso aunque los limpies con productos específicos. Esto significa que deberías usarlos sólo tú, y no compartirlos ni siquiera con tu pareja. Por tanto, si cambias de pareja, tú puedes seguir usando tus juguetes sin problema, siempre y cuando los apliques exclusivamente en ti", señala Ana Lombardía, experta en salud y bienestar sexual de We-Vibe please. “En caso de ser un juguete que se aplica en los dos miembros de la pareja simultáneamente, como Sync, sí deberás renovar el juguete cuando cambies de pareja ¡la higiene es fundamental!", añade.

Adriana Di Ippolito asegura que lo recomendable a la hora de compartir juguetes sexuales es hacer uso de preservativos (cambiándolo), si el juguete lo permite, como puede ser el caso de vibradores, al igual que haríamos con una pareja sexual. "No obstante, siempre es recomendable que si se va a compartir con otra persona (nueva o conocida) limpiarlo con los diferentes productos especiales que se encuentran en el mercado para, de esta manera, alargar la vida útil del juguete y curarnos en salud contra diferentes infecciones que se puedan tener, al igual que hacemos con nuestros genitales, los juguetes necesitan una correcta higiene, los ponemos en contacto con nuestras parte más íntimas y nuestra salud está en juego, la silicona que utilizamos en LELO es biocompatible, de uso médico y de la más alta calidad para evitar que se alojen bacterias, pero también debemos hacer nuestra parte y mantener todo para un mejor uso!", dice.

Para finalizar, Megwyn White asegura que si has utilizado juguetes sexuales con una pareja previa y, ahora, tienes una nueva relación, sin duda es una buena idea plantearse sustituirlos. "En el interior de los juguetes sexuales viejos sin un buen mantenimiento pueden alojarse hongos, bacterias o incluso ETS . Esto puede ser especialmente peligroso cuando se introducen productos en tejidos genitales sensibles y puede provocar infecciones como vaginosis bacteriana, infecciones del tracto urinario o incluso infecciones de transmisión sexual".

Señala que lo mejor es utilizar el nuevo comienzo como excusa para aportar nueva energía orgásmica a tu vida y añadir nuevos productos a tu colección. "Es una gran idea acompañar a tu nueva pareja a tu tienda de productos de placer favorita para explorar juntos lo que más os excita. Esta puede ser una forma maravillosa de romper barreras y profundizar en la intimidad con tu pareja, además de ser una manera divertida y excitante de encontrar nuevas fórmulas de placer", dice.