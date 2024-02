El uso desconocido del tónico: tu nuevo antiarrugas de confianza

Reivindicamos las arrugas como parte natural y hermosa de nuestro rostro, reflejo de experiencias y sabiduría. Sin embargo, preferimos que aparezcan en momentos oportunos, no a los 30 años. Culpar a la piel o a la genética es injusto; factores como la exposición excesiva al sol, la falta de hidratación, el tabaquismo y la elección de productos inadecuados pueden acelerar su llegada. Por eso, es esencial usar productos con ingredientes antiaging como retinoides, vitamina C y niacinamida.

Y, sí, deben estar presentes en nuestras hidratantes, sérums y, también, tónico; y es que, puede que no lo supieses, pero estos cosméticos, además de ser perfectos para equilibrar el pH, cerrar los poros y ser el sustituto del jabón perfecto en las double cleansing, ¡también son un aliado contra las arrugas! Eso sí, deben estar pensados exclusivamente para ello, como este de Ego a la venta en Primor, con niacinamida, que ayuda a mejorar la hidratación de la piel, la apariencia de arrugas y a aclarar las manchas. El truco está en aplicarlo siempre después de la limpieza y antes del sérum, las dos veces al día que hay que seguir nuestra rutina beauty de limpieza. ¿Quieres conocer un poquito más de este cosmético?

Tónico facial con niacinamida

Gracias a su uso, la piel queda profundamente hidratada, alisada y revitalizada. Primor

Este tónico incluye en su formulación niaciamida, uno de los ingredientes básicos de la cosmética coreana que ayuda a hidratar la piel y, por tanto, a minimizar la aparición de las arrugas. Este activo es una forma de vitamina B3 de bajo peso molecular que favorece la penetración del resto de activos cosméticos hasta las capas más profundas de la piel; y, por ello, es ideal para aplicar con el tónico, pues ayudará a que cremas y sérum cumplan mejor su función. Además, no hay que perder de vista que este gran ingrediente es que es beneficioso para todo tipo de pieles, por lo que no hay que tener miedo si la tenemos sensible o grasa, porque ayudará a potencia la belleza natural de nuestro cutis.

Más allá del tónico

Además de emplear el tónico como un nuevo antiarrugas, en el catálogo de Primor encontramos otras propuestas de la firma Ego destinadas a minimizar las huellas del paso del tiempo y las imperfecciones, como granitos o manchas. Estos están formulados en formato sérum, es decir, con una alta concentración de ingredientes que los hace más eficaces. Todos contienen niacinamida y otros compuestos, como ácido hialurónico, especialmente recomendado para hidratar las pieles grasas según la descripción del producto; retinol, que también mejora e ilumina la textura de la piel y ayuda a combatir el acné. El último sérum de la marca disponible actualmente en el catálogo de Primor es el que incluye ácido azelaico en su composición, perfecto para tratar las pieles acnéicas, puesto que aporta propiedades antibacterianas, antiiflamatorias y antioxidantes.

