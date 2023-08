Estos son los trucos para que el pintalabios te dure más tiempo

En la rutina 'beauty' sigue habiendo una cosa que nos resiste: conseguir que el labial se mantenga intacto. La eterna pregunta que, pese a que las marcas de cosmética en España y en todo el mundo se esfuercen por crear fórmulas duraderas, tiene su respuesta en llevar a cabo una serie de cuidados. En realidad, es todo más cuestión de pereza o desconocimiento que de no dar con la fórmula.

Al final, el tiempo del que disponemos a veces solo nos da para arreglarnos, pintarnos los labios y salir rápido de casa. ¿Resultado? Acabar sin color de labios cuando llevas un rato comiendo o bebiendo o, simplemente, charlando. Si te lo quieres currar y confías en que acabarás con el pintalabios intacto, sigue estos trucos de experta.

Ocho trucos para llevar (siempre) los labios como recién pintados

Beauty look del diseñador Jean Charles de Castelbajac durante la Semana de la moda de París. Antonello Trio/IMAXTREE.COM

Exfólialos. Debes exfoliar los labios al menos una vez a la semana para que la piel esté libre de células muertas y, por tanto, más lisa. Puedes utilizar el mismo exfoliante que tengas para el rostro, no es necesario que compres uno exclusivo. Mantenlos hidratados. Por la noche, siempre es bueno emplear mascarillas o cremas especiales e hidratantes para esta zona. Un truco es ponerse miel, que hidrata mucho. Además, de día y durante todo el año es aconsejable aplicar un hidratante de manera frecuente. Usa una prebase. Antes de pintar los labios es bueno poner un toque de base fluida de maquillaje sobre los labios y después unos pocos polvos sueltos transparentes. Son útiles fórmulas con una base alisadora que optimiza la fijación del color y que hidrate para que parezcan más sedosos. Perfílalos. Llega el momento de dar el color, pero antes de la barra de labios, utiliza un perfilador para dibujar el contorno y además rellénalo de color, a ser posible con el mismo tono que el labial que se va a utilizar después. Píntalos. Si el objetivo es que el color dure el mayor tiempo posible, por comodidad o porque no vas a tener tiempo de retocarlo, lo ideal es elegir fórmulas de larga duración. Si quieres más color, repite la misma operación, es decir, vuélvelos a pintar. Usa un pañuelo de papel, una vez que has aplicado el color. Solo tienes que ponerlo entre tus labios, apretarlos y eliminará el sobrante del labial dejándolos con la cantidad perfecta de color. Fíjalos. Tras el maquillaje se puede aplicar alguna fórmula fijadora, resistente al agua, para que no se desdibuje ni se formen rayas alrededor. No utilices 'gloss'. Si quieres que tus labios estén pintados más tiempo, elige una barra de labios antes que una fórmula 'gloss'. ¿El motivo?, cuanto más mate es una barra de labios, más se fija a su piel carnosa, mientras que el brillo, por el contrario, es mucho más efímero porque su adherencia es también más superficial.

Además de estos siete consejos, es importante tener en cuenta que para lucir los labios pintados perfectos no debes aplicarles cacao. ¿Por qué?, el cacao es graso, por lo que el pigmento no se adhiere bien a la piel y los labios, según los expertos maquilladores, hay que maquillarlos siempre limpios y secos. “Los restos de bálsamo hacen que el labial se vuelva inestable. Mi truco es poner el bálsamo antes de maquillar para que vaya haciendo efecto y, cuando ya esté terminado todo el maquillaje, a falta de los labios, retiro con un tisú los restos del bálsamo”, explica Gato, maquillador oficial de Maybelline New York.

