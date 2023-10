Esto es lo que no debe faltar en tu maleta 'curly' para presumir de rizos

Cuando te vas de viaje o de escapada no solo debes pensar en qué prendas y complementos vas a meter en tu maleta, también debes hacer un listado de lo que vas a necesitar incluir, en tu neceser, para el cuidado de tu melena. Porque, en España, no en todos los alojamientos facilitan productos y, aunque los haya, lo idóneo es aplicar los específicos para tu pelo. Sobre todo, si es imposible de domar o si requiere de algún tratamiento especial.

En caso de que tengas un cabello rizado, es importante que no dejes en casa el champú, el acondicionador o mascarilla, la espuma o la bruma sin aclarado. Porque si no puede que no seas capaz de conseguir el peinado deseado, incluso que retrocedas algún paso en el proceso de saneamiento de tu pelo. Y esto último, no creo que lo quieras.

Los 5 productos con los que poner fin a tu pelo 'frizz'

1. Espuma para peinar, de Aveda

Espuma moldeadora especializada en melenas rizadas. Aveda.

Hidrata tu cabello con la espuma, de Aveda, para peinar, rica en nutrientes y multibeneficios nutriplenish y lograr así un acabado brillante, visiblemente saludable y duradero. Compuesto por un 95 % de ingredientes de origen natural, este mousse ligero y vegano, fija, controla el encrespamiento y nutre, para un cabello sano y manejable. Modo de empleo: no agitar el producto y distribuir uniformemente sobre el cabello húmedo. Para finalizar el peinado, seca con secador o con difusor para fijarlo. (Precio: 25, 99 €).

2. Suavizante para cabellos rizados

Suavizante para hidratar y desenredar. Living proof.

Suavizante para hidratar y desenredar el cabello, de Living Proof. Previene los daños, los refuerza y les aporta brillo. Todo lo que buscabas para el cuidado de tus rizos en un mismo envase. Modo de empleo: aplícalo de medios a puntas y déjalo actuar durante, al menos, diez minutos. De venta en sephora.es (Precio: 31, 99 €).

3. Acondicionador, de SachaJuan

Acondicionador para cabello rizado. Sachajuan.

Sachajuan lanza su línea Curl con una tecnología específica, Ocean Silk, una mezcla de dos algas que proporcionan elasticidad, hidratación y brillo. Además, la mezcla con polímeros que combaten el encrespamiento para lograr rizos suaves y con movimiento natural. Se trata de un acondicionador, por tanto, está pensado para nutrir, fortalecer, dar brillo y este, específicamente, para definir los rizos. Ayuda a desenredar y deja el pelo suelto y ligero. Modo de empleo: aplicarlo desde la mitad de la melena hacia las puntas y dejarlo actuar durante unos 10 minutos. Gentes con rizos: respirad con alivio. De venta en laconicum.com (Precio: 31,95 €).

4. Sérum antiencrespamiento, de L'occitane

Sérum antiencrespamiento para melenas rizadas. L'occitane.

Formulado sin silicona, este sérum 3 en 1, de textura cremosa, repara el cabello dañado sin apelmazarlo. Un producto cremoso, enriquecido con aceites esenciales 100 % naturales, extractos de Girasol, Jojoba y Avena. Modo de empleo: aplicar a los largos y puntas del cabello. (Precio: 24 €).

5. Bruma de peinado sin aclarado, de L'oréal

Bruma suavizante sin aclarado para moldear los rizos.L'oréal. L'oréal.

L'Oréal Professionnel Paris Curl Expression Leave-in Curl Reviving Treatment está diseñado para revivir el cabello rizado y encrespado de manera profesional. Despierta instantáneamente el cabello rizado y encrespado para 6 veces más definición y brinda protección anti-encrespamiento por 48 h.

Esta agua sin enjuague está concentrada en un 3 % de glicerina de origen vegetal, urea H y extracto de semilla de hibisco, rica en aminoácidos y vitaminas de alta calidad. Su fórmula, sin sulfatos ni siliconas, está enriquecida con agentes de cuidado y se difunde en una ligera bruma para una sensación suave y natural. Fácil de usar, esta agua de tratamiento refresca y reaviva el cabello rizado y encrespado, cada mañana, después de despertar. Modo de empleo: rocía tu cabello todas las mañanas después de despertarte. (Precio: 27,99 €).

