Este es el plan de tres pasos para recuperar tus rizos y lucir melena este verano

No importa cuál sea tu patrón, si tienes el pelo rizado, sabes que la elección de los productos adecuados son el único remedio para alcanzar el equilibrio perfecto entre hidratación y volumen natural de la melena. Así nos lo ha enseñado el método curly, la rutina capilar que causa sensación y que deberías probar si quieres disfrutar de un pelazo sano, ya que aboga por productos sin siliconas ni sulfatos que no sellen la hebra ni la deshidraten para poder potenciar de forma natural su belleza. Las opciones que cumplan este mandato son muchas, pero no todas aseguran buenos resultados en tres pasos ni tienen aplicada una rebaja del 30%: hablamos del Plan Rizos de Cocunat y de que hoy solo cuesta 50 euros (¡en vez de 72!).

Es importante utilizarlos en el orden y de la forma que recomiendan los fabricantes. Cocunat

Datos estructurados producto Nombre: Pack Plan Rizos en 3 pasos Descripción: Pack de tres productos capilares recomendamos para el método curly 100% naturales. Incluye un ‘leave-in’, un ‘booster’ y un ‘sérum’. Marca: Cocunat Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.91 Imagen:

Cocunat es una de las marcas más famosas en redes sociales entre las seguidoras del método curly, sobre todo para iniciarse en esta filosofía que aboga por respetar el patrón natural de nuestros rizos y potenciarlo para lucir una melena más saludable (y con la cantidad justa de frizz). Cuenta con una gama variada de productos para el lavado y peinado, aunque no todos vienen en un pack de iniciación como el que hemos destacado y que, bajo estas líneas, te contamos qué incluye y cómo puede ayudarte a darle vida a tus bucles.

Tres pasos y un objetivo: rizos perfectos

El motivo por el que nos hemos decantado por este pack de Cocunat, más allá de la rebaja del 30% que tiene aplicada, es porque es una propuesta ideal para aquellas que se inician en el complejo y maravillo mundo del método curly. Se basa en tres productos básicos en una buena rutina capilar para pelo rizado, rica en ingredientes naturales y pensada para hidratar sin apelmazar ni aplastar raíces (¡ojo con las cantidades!), que busca agilizar los comienzos e introducir a la usuaria en algunos de los cosméticos esenciales.

El Curl Moisturizer Leave-in: tal y como explican en la web, este producto "desenreda, define e hidrata intensamente gracias a su especial formulación a base de aceites de Argán, Jojoba y Abisinia que combate la pérdida de agua y humedad". Y es que no hay que perder de vista que estos acondicionadores sin aclarados son ideales para aportar un extra de humedad que aleje el frizz de nuestra melena. Eso sí, ¡aplícalo siempre con el pelo empapado para que actúe mejor y no se acumule!

tal y como explican en la web, este producto "desenreda, define e hidrata intensamente gracias a su especial formulación a base de aceites de Argán, Jojoba y Abisinia que combate la pérdida de agua y humedad". Y es que no hay que perder de vista que estos acondicionadores sin aclarados son ideales para aportar un extra de humedad que aleje el frizz de nuestra melena. Eso sí, ¡aplícalo siempre con el pelo empapado para que actúe mejor y no se acumule! El Curl Booster : "define y nutre el rizo sin apelmazarlo eliminando el efecto frizz debido a su fórmula enriquecida con aceites de coco, Argán, pomelo, mandarina, naranja, menta y romero", explican sus fabricantes. Una propuesta que hay que aplicar tras el leave-in, de medios a puntas y peinando bien la melena para evitar que haga más cast del esperado.

: "define y nutre el rizo sin apelmazarlo eliminando el efecto frizz debido a su fórmula enriquecida con aceites de coco, Argán, pomelo, mandarina, naranja, menta y romero", explican sus fabricantes. Una propuesta que hay que aplicar tras el leave-in, de medios a puntas y peinando bien la melena para evitar que haga más cast del esperado. Capillary Argan Serum: la hidratación es la piedra angular de cualquier rutina 'curly', así que tener un sérum a mano siempre es una buena idea. Sobre todo si es un reparador 100% natural ideal para todo tipo de cabellos, que nutre en profundidad y combate el encrespamiento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cocunat y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.