Mercadona lanza la edición limitada de las nuevas cápsulas antioxidantes de Vitamina C

Con el paso de los años, la pérdida de colágeno lleva una disminución de la elasticidad y firmeza de la piel. De hecho, entre los 25 y los 40 años, se pierde un 1,5% de colágeno total, aunque no es hasta los 40 cuando se empieza a perder un 1% de colágeno cada año. En cualquier caso, y para ponerse en contexto, el colágeno es una de las proteínas más abundantes del cuerpo que forma un armazón para proporcionar fuerza, rigidez y soporte a la piel.

Es por ello que el paso de la edad causa flacidez en la piel y la aparición de arrugas. En este sentido, para combatir el fotoenvejecimiento, la Vitamina C es un activo antienvejecimiento con un gran poder antioxidante, que ayuda a proteger las células de los radicales libres. Además, este activo contribuye a la producción de colágeno, así como a tratar las manchas cutáneas.

Uso de las cápsulas ANTI-OX de Vitamina C de Mercadona

Mercadona, con Deliplus como marca de referencia en belleza y cosmética, lanza a partir del próximo 15 de mayo las nuevas ampollas monodosis de Vitamina C al 10% con efecto antioxidante e hidratante. El objetivo de este nuevo tratamiento antioxidante es mejorar la luminosidad y el aspecto general del rostro, a la vez que protegen del fotoenvejecimiento y estimulan la producción natural de colágeno, aportando elasticidad.

Sin embargo, la cosa no acaba ahí, porque la empresa valenciana también sorprende en su sección de perfumería con las láminas reabsorbibles para un 'efecto lifting' inmediato, sin tener que recurrir a los hilos tensores o a otras opciones más invasivas, como lo son, por ejemplo, los hilos tensores.

¿Y si tengo la piel sensible?

Por su fórmula ultraconcentrada, las ampollas con vitamina C pueden causar irritación, enrojecimiento o picor en las pieles más delicadas. Por ejemplo, la piel con rosácea es muy sensible. Por eso, se aconseja hacer una prueba de tolerancia en una zona pequeña antes de usar el producto.

Cómo se aplican paso a paso

Abrir la cápsula girando con suavidad el extremo superior.

Presionar para extraer el contenido de la cápsula.

Extender el producto sobre la piel del rostro y el cuello.

Efectuar toquecitos con la yema de los dedos hasta su absorción.

¿Funcionan las ampollas de vitamina C de Deliplus?

Más allá de las nuevas cápsulas monodosis de Vitamina C, lo cierto es que la cadena de supermercados liderada, a día de hoy, por Juan Roig, también cuenta en sus tiendas con las ampollas de Vitamina C a un 20%. En este caso, también bajo la firma de Deliplus. Según la propia firma, actúan como "tratamiento intensivo que ilumina la piel y difumina las manchas".

Actualmente, se comercializan en una caja de siete ampollas y cuyo precio de 5 euros. No cabe duda de que su coste es muy competitivo, pero, ¿realmente funcionan? En este caso, lo mejor es contar con la opinión de una especialista. La doctora especializada en dermatología cosmética, Leire Barrutia, se centra en los ingredientes que aporta este producto dermocosmético, valorando así si pueden o no aclarar la piel y difuminar las manchas, tal y como promete.

Ampollas Vitamina C 20% de Mercadona (Deliplus) Mercadona

Como hemos comentado, la fórmula activa de esta vitamina en su forma más pura se llama ácido L-ascórbico. Este principio activo actúa como un escuadrón contra los radicales libres. Las que contiene este producto son derivados y justo en este sentido, la dermatóloga destaca en su vídeo que "contienen sobre todo 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, un tipo de vitamina C sobre el que cada vez hay más estudios de que comparte muchos de los beneficios de la vitamina C pura (o ácido ascórbico)".

Otro de sus ingredientes a destacar es "el Ascorbyl glucoside, que tiene capacidad antioxidante y de estimulación de la síntesis de colágeno, al igual que la vitamina C pura, aunque con menos eficacia para las manchas", agrega. A todo ello hay que sumarle que, además, contienen vitamina C pura, aunque como señala la doctora Barrutia "no sabemos en qué concentración". Con todo esto, la opinión de la dermatóloga parece irrefutable: "para una opción tan económica no me parecen mala alternativa".

¿Qué significa que te salgan manchas en la piel?

Las manchas en la piel, también conocidas como hiperpigmentación, ocurren cuando el melanocito produce más melamina, esto es, el pigmento que le da a la piel su color. Puede hacer que se formen parches de color más oscuro y, al contrario de lo que se piensa, puede afectar a todo tipo de pieles. Tal y como señala la doctora y especialista en medicina estética, Vicky Dondos, en su libro "La gran guía del cuidado de la piel sana y bonita a cualquier edad", existen tres grandes categorías.

Una mujer con manchas en la piel Getty Images

La primera es una respuesta posinflamantoria que suele ser consecuencia del acné, la dermatitis atópica, rosácea o por depilación con cera, entre otras. La segunda es por el daño solar; y la tercera y, más compleja de tratar, es el melasma. Una vez que aparecen este tipo de manchas es muy difícil quitarlas. Se las ve como parches oscuros o hasta grisáceos en la piel, y pueden ser tanto hormonales como por el sol.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.